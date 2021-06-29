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В Северной Корее обсуждают резкое похудение Ким Чен Ына
В Северной Корее обсуждают резкое похудение Ким Чен Ына - РИА Новости, 29.06.2021
В Северной Корее обсуждают резкое похудение Ким Чен Ына
Государственные СМИ КНДР официально упомянули изменения в весе лидера страны Ким Чен Ына, чтобы исключить спекуляции о его проблемах со здоровьем и... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:06
2021-06-29T15:55
ким чен ын
пхеньян
кндр (северная корея)
в мире
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СЕУЛ, 29 июн — РИА Новости. Государственные СМИ КНДР официально упомянули изменения в весе лидера страны Ким Чен Ына, чтобы исключить спекуляции о его проблемах со здоровьем и продемонстрировать усердную работу лидера на благо нации в трудный для КНДР период, считает директор Центра исследований Северной Кореи Института Сечжон Чон Сон Чжан.Государственное телевидение Северной Кореи ранее показало необычный для северокорейских СМИ сюжет, в котором неизвестный житель Пхеньяна рассказал, как он и другие жители столицы "убиты горем" из-за того, что Ким Чен Ын резко похудел, а его "изможденный" вид довел их до слез.Резкое похудениеПо данным источников южнокорейской газеты "Чосон Ильбо", рост Ким Чен Ына составляет 170 сантиметров, тогда как вес был порядка 140 килограммов, что превышает норму для людей 30-40 лет и может свидетельствовать о каких-то заболеваниях. Как сообщает издание, в последнее время окружение Ким Чен Ына попросило его снизить вес и отдохнуть. Глава государства вначале отказался по причине того, что еще "ничего не сделал для граждан", но позже согласился и месяц провел вне столицы, заботясь о своем здоровье. Отмечается, что в Пхеньян он вернулся настолько изменившимся, что даже руководители партии удивились. Предположительно, северокорейский лидер сбросил более десяти килограммов.На снимках с пленума ЦК партии 15-18 июня и на концерте Вокально-инструментального ансамбля Госсовета, предположительно, 18 или 19 июня Ким Чен Ын был уже заметно худее, чем во время официальных мероприятий в мае.Забота об имиджеЗдоровье Ким Чен Ына является тщательно охраняемой информацией в КНДР и обычно не обсуждается. Северная Корея в прошлом крайне редко подтверждала какие-то проблемы со здоровьем своих руководителей.Как считает директор Центра исследований Северной Кореи Института Сечжон Чон Сон Чжан, в этот раз Пхеньян решил публично признать очевидные изменения во внешности Ким Чен Ына, чтобы показать, что они не связаны с проблемами в его здоровье, а также использовать похудение лидера страны в целях пропаганды."Северная Корея, возможно, пытается убедить людей в том, что Ким Чен Ын худеет, потому что он переутомляется, пытаясь улучшить жизнь людей", — пояснил эксперт.Тяжелые временаКим Чен Ын сам в последнее время не раз признавал, что Северная Корея сейчас переживает не лучшие времена. В послании участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов лидер КНДР оценил ситуацию в стране в последние годы как "самую трудную в истории".На пленуме ЦК партии Ким Чен Ын сообщил, что в стране "напряженная" ситуация с продовольствием, так как сельское хозяйство пострадало от тайфунов в прошлом году. Границы страны остаются практически полностью закрытыми из-за опасений касательно проникновения в КНДР коронавируса. Ранее сообщалось, что торговля КНДР с Китаем в связи с пандемией снизилась более чем на 80%.Как отмечал телеканал CNN, цены на некоторые основные товары, такие как сахар, мука, масло, в Пхеньяне сильно выросли. Небольшая упаковка черного чая может продаваться примерно за 70 долларов, а пачка кофе — более 100 долларов.
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ким чен ын, пхеньян, кндр (северная корея), в мире
В Северной Корее обсуждают резкое похудение Ким Чен Ына
14:06 29.06.2021 (обновлено: 15:55 29.06.2021)
 
© REUTERS / KCNAЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступает на открытии 3-го пленарного заседания 8-го Центрального комитета Рабочей партии Кореи в Пхеньяне, Северная Корея
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступает на открытии 3-го пленарного заседания 8-го Центрального комитета Рабочей партии Кореи в Пхеньяне, Северная Корея - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© REUTERS / KCNA

В Северной Корее официально сообщили о похудении Ким Чен Ына

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СЕУЛ, 29 июн — РИА Новости. Государственные СМИ КНДР официально упомянули изменения в весе лидера страны Ким Чен Ына, чтобы исключить спекуляции о его проблемах со здоровьем и продемонстрировать усердную работу лидера на благо нации в трудный для КНДР период, считает директор Центра исследований Северной Кореи Института Сечжон Чон Сон Чжан.
Государственное телевидение Северной Кореи ранее показало необычный для северокорейских СМИ сюжет, в котором неизвестный житель Пхеньяна рассказал, как он и другие жители столицы "убиты горем" из-за того, что Ким Чен Ын резко похудел, а его "изможденный" вид довел их до слез.

Резкое похудение

По данным источников южнокорейской газеты "Чосон Ильбо", рост Ким Чен Ына составляет 170 сантиметров, тогда как вес был порядка 140 килограммов, что превышает норму для людей 30-40 лет и может свидетельствовать о каких-то заболеваниях. Как сообщает издание, в последнее время окружение Ким Чен Ына попросило его снизить вес и отдохнуть. Глава государства вначале отказался по причине того, что еще "ничего не сделал для граждан", но позже согласился и месяц провел вне столицы, заботясь о своем здоровье. Отмечается, что в Пхеньян он вернулся настолько изменившимся, что даже руководители партии удивились. Предположительно, северокорейский лидер сбросил более десяти килограммов.
На снимках с пленума ЦК партии 15-18 июня и на концерте Вокально-инструментального ансамбля Госсовета, предположительно, 18 или 19 июня Ким Чен Ын был уже заметно худее, чем во время официальных мероприятий в мае.

Забота об имидже

Здоровье Ким Чен Ына является тщательно охраняемой информацией в КНДР и обычно не обсуждается. Северная Корея в прошлом крайне редко подтверждала какие-то проблемы со здоровьем своих руководителей.
Как считает директор Центра исследований Северной Кореи Института Сечжон Чон Сон Чжан, в этот раз Пхеньян решил публично признать очевидные изменения во внешности Ким Чен Ына, чтобы показать, что они не связаны с проблемами в его здоровье, а также использовать похудение лидера страны в целях пропаганды.
"Северная Корея, возможно, пытается убедить людей в том, что Ким Чен Ын худеет, потому что он переутомляется, пытаясь улучшить жизнь людей", — пояснил эксперт.
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Тяжелые времена

Ким Чен Ын сам в последнее время не раз признавал, что Северная Корея сейчас переживает не лучшие времена. В послании участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов лидер КНДР оценил ситуацию в стране в последние годы как "самую трудную в истории".
На пленуме ЦК партии Ким Чен Ын сообщил, что в стране "напряженная" ситуация с продовольствием, так как сельское хозяйство пострадало от тайфунов в прошлом году. Границы страны остаются практически полностью закрытыми из-за опасений касательно проникновения в КНДР коронавируса. Ранее сообщалось, что торговля КНДР с Китаем в связи с пандемией снизилась более чем на 80%.
Как отмечал телеканал CNN, цены на некоторые основные товары, такие как сахар, мука, масло, в Пхеньяне сильно выросли. Небольшая упаковка черного чая может продаваться примерно за 70 долларов, а пачка кофе — более 100 долларов.
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