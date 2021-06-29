https://ria.ru/20210629/klimat-1739004663.html

Глава COP-26 поблагодарил Путина за поддержку борьбы с изменением климата

Глава COP-26 поблагодарил Путина за поддержку борьбы с изменением климата - РИА Новости, 29.06.2021

Глава COP-26 поблагодарил Путина за поддержку борьбы с изменением климата

Председатель климатического саммита COP-26 Алок Шарма перед визитом в Москву поблагодарил президента России Владимира Путина за его поддержку международного... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:14

2021-06-29T10:14

2021-06-29T10:19

алок шарма

россия

владимир путин

москва

глазго (город)

оон

в мире

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ЛОНДОН, 29 июн - РИА Новости. Председатель климатического саммита COP-26 Алок Шарма перед визитом в Москву поблагодарил президента России Владимира Путина за его поддержку международного сообщества в борьбе с изменением климата."Я приветствую поддержку, которую президент Путин продемонстрировал в вопросе международного сотрудничества в борьбе с изменением климата. Я надеюсь на конструктивные переговоры в Москве. Как четвертая в мире страна по количеству выбросов, Россия является важным игроком в борьбе с изменением климата", - сказал перед визитом в РФ Шарма, чьи слова приводятся на сайте правительства Великобритании.По мнению председателя саммита, у России есть возможность показать настоящее лидерство на глобальном пути к сокращению выбросов и борьбы с глобальным потеплением.Двадцать шестая сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. На саммите планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20210624/klimat-1738369323.html

https://ria.ru/20210613/klimat-1736867631.html

россия

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глазго (город)

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алок шарма, россия, владимир путин, москва, глазго (город), оон, в мире