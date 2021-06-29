https://ria.ru/20210629/klimat-1739004663.html
Глава COP-26 поблагодарил Путина за поддержку борьбы с изменением климата
Глава COP-26 поблагодарил Путина за поддержку борьбы с изменением климата - РИА Новости, 29.06.2021
Глава COP-26 поблагодарил Путина за поддержку борьбы с изменением климата
Председатель климатического саммита COP-26 Алок Шарма перед визитом в Москву поблагодарил президента России Владимира Путина за его поддержку международного... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:14
2021-06-29T10:14
2021-06-29T10:19
алок шарма
россия
владимир путин
москва
глазго (город)
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732504857_0:291:3123:2048_1920x0_80_0_0_3fc6b15c0a235a6c77aab64ddb17cb23.jpg
ЛОНДОН, 29 июн - РИА Новости. Председатель климатического саммита COP-26 Алок Шарма перед визитом в Москву поблагодарил президента России Владимира Путина за его поддержку международного сообщества в борьбе с изменением климата."Я приветствую поддержку, которую президент Путин продемонстрировал в вопросе международного сотрудничества в борьбе с изменением климата. Я надеюсь на конструктивные переговоры в Москве. Как четвертая в мире страна по количеству выбросов, Россия является важным игроком в борьбе с изменением климата", - сказал перед визитом в РФ Шарма, чьи слова приводятся на сайте правительства Великобритании.По мнению председателя саммита, у России есть возможность показать настоящее лидерство на глобальном пути к сокращению выбросов и борьбы с глобальным потеплением.Двадцать шестая сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) состоится в ноябре в шотландском Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. На саммите планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
https://ria.ru/20210624/klimat-1738369323.html
https://ria.ru/20210613/klimat-1736867631.html
россия
москва
глазго (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732504857_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_e56d48ba4bd146024687a29981a0a5b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алок шарма, россия, владимир путин, москва, глазго (город), оон, в мире
Глава COP-26 поблагодарил Путина за поддержку борьбы с изменением климата
10:14 29.06.2021 (обновлено: 10:19 29.06.2021)
Председатель COP-26 поблагодарил Путина за поддержку стран в борьбе с изменением климата