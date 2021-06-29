https://ria.ru/20210629/kiberataki-1739035033.html

МИД ответил Польше на обвинения в кибератаках

МИД ответил Польше на обвинения в кибератаках - РИА Новости, 29.06.2021

МИД ответил Польше на обвинения в кибератаках

В МИД назвали голословными утверждения польского премьера Матеуша Моравецкого о кибератаках с территории России. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:14

2021-06-29T13:14

2021-06-29T15:37

россия

матеуш моравецкий

еврокомиссия

евросоюз

ярослав качиньский

польша

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_bc9625106ea5772bd8a925f37c2bc4ad.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В МИД назвали голословными утверждения польского премьера Матеуша Моравецкого о кибератаках с территории России.Варшава ранее заявила, что атаке подверглись польские политики и чиновники. Такие же слова озвучил глава правящей партии республики "Право и справедливость", вице-премьер, курирующий силовой блок, Ярослав Качиньский. При этом польская газета Wyborcza со ссылкой на свои источники написала, что масштабной операции не было: материалы из почтового ящика главы канцелярии премьер-министра оказались скомпрометированы не из-за взлома."Ничем не подкрепленные обвинения в адрес России, в данном случае в якобы "крупномасштабной кибератаке на польских политиков с целью дестабилизации страны", увы, в самой Варшаве воспринимаются как нечто само собой разумеющееся", — сказали РИА Новости в ведомстве.Собеседник агентства отметил, что российские дипломаты считают нецелесообразным спекулировать на версиях и трактовках того, кому выгодно сделанное Ярославом Качиньским подобное заявление в канун саммита Евросоюза в Брюсселе 24-25 июня этого года. Там, как напомнил представитель МИД, обсудили предложенную 16 июня Еврокомиссией новую стратегию ЕС по России, названную "Отпор, сдерживание, вовлечение". Кроме того, он не исключил, что выпады связаны с запланированным на начало июля конгрессом правящей партии.Ведомство призвало польскую сторону выполнять принятые на площадках ООН решения о необходимости обосновывать любые обвинения в киберпреступлениях.

https://ria.ru/20210618/polsha-1737646363.html

https://ria.ru/20210624/kiberataki-1738371855.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, матеуш моравецкий, еврокомиссия, евросоюз, ярослав качиньский, польша, оон, в мире