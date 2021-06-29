МИД ответил Польше на обвинения в кибератаках
13:14 29.06.2021 (обновлено: 15:37 29.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД заявления польской стороны о кибератаках со стороны России назвал ничем не подкрепленными
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В МИД назвали голословными утверждения польского премьера Матеуша Моравецкого о кибератаках с территории России.
Варшава ранее заявила, что атаке подверглись польские политики и чиновники. Такие же слова озвучил глава правящей партии республики "Право и справедливость", вице-премьер, курирующий силовой блок, Ярослав Качиньский. При этом польская газета Wyborcza со ссылкой на свои источники написала, что масштабной операции не было: материалы из почтового ящика главы канцелярии премьер-министра оказались скомпрометированы не из-за взлома.
"Ничем не подкрепленные обвинения в адрес России, в данном случае в якобы "крупномасштабной кибератаке на польских политиков с целью дестабилизации страны", увы, в самой Варшаве воспринимаются как нечто само собой разумеющееся", — сказали РИА Новости в ведомстве.
Собеседник агентства отметил, что российские дипломаты считают нецелесообразным спекулировать на версиях и трактовках того, кому выгодно сделанное Ярославом Качиньским подобное заявление в канун саммита Евросоюза в Брюсселе 24-25 июня этого года. Там, как напомнил представитель МИД, обсудили предложенную 16 июня Еврокомиссией новую стратегию ЕС по России, названную "Отпор, сдерживание, вовлечение". Кроме того, он не исключил, что выпады связаны с запланированным на начало июля конгрессом правящей партии.
Ведомство призвало польскую сторону выполнять принятые на площадках ООН решения о необходимости обосновывать любые обвинения в киберпреступлениях.