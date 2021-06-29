Суд продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Суд в Петербурге продлил арест жене рэпера Картрайта, обвиняемой в убийстве, до 30 июля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок содержания под стражей Марине Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), до конца июля, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство), сроком по 30.07.2021", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Отмечается, что сторона защиты просила в удовлетворении ходатайства следствия отказать, либо избрать иную меру.
"Следствие ждет результаты дополнительной экспертизы. Защита ждет прекращения дела. А мы очень ждем поступления дела в суд. 31 июля будет год, как Кохал под стражей. По истечении года меры пресечения продлевает уже суд субъекта - городской суд Петербурга", - добавили в объединённой пресс-службе судов.
По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко. Было назначено и проведено три комплексных судебных экспертизы останков тела Юшко, по результатам двух первых экспертиз не удалось установить причину смерти рэпера, но они показали наличие в его теле следов различных веществ, в том числе и наркотических. Поэтому была назначена третья дополнительная экспертиза.
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