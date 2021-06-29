https://ria.ru/20210629/izrail-1739021051.html

Израиль снял с рейса граждан, не получивших разрешений на выезд в Россию

Израиль снял с рейса граждан, не получивших разрешений на выезд в Россию - РИА Новости, 29.06.2021

Израиль снял с рейса граждан, не получивших разрешений на выезд в Россию

Власти Израиля сняли с рейса авиакомпании "Аэрофлот" восемь граждан страны, пытавшихся вылететь в Россию без разрешения специальной комиссии, которое отныне... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:58

2021-06-29T11:58

2021-06-29T11:58

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Власти Израиля сняли с рейса авиакомпании "Аэрофлот" восемь граждан страны, пытавшихся вылететь в Россию без разрешения специальной комиссии, которое отныне требуется для посещения шести стран, внесённых еврейским государством в так называемую "красную зону" по ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба МИД страны."Сегодня утром, 29 июня, пограничный контроль Управления по вопросам народонаселения и миграции при содействии полиции Израиля обнаружил на рейсе авиакомпании "Аэрофлот" в Россию восемь израильских пассажиров, которые пытались сесть на рейс, несмотря на то, что Россия находится в списке стран повышенного риска коронавируса. Пассажиры пытались воспользоваться иностранными паспортами, не имея разрешения комиссии по исключительным случаям", - говорится в сообщении ведомства.Все восемь пассажиров переданы полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.Ранее в понедельник Израиль продлил запрет на посещение шести стран с высоким уровнем заболеваемости до 11 июля. Посещение России, Аргентины, Бразилии, Южной Африки, Мексики и Индии без разрешения специальной комиссии считается уголовным и административным правонарушением и наказывается штрафом в размере 5 000 шекелей (более 1,5 тысячи долларов).Контроль за выполнением этих требований возложен на полицию и Управление народонаселения и миграции.Кроме того, с сегодняшнего дня каждый вылетающий за границу израильтянин старше 16 лет обязан заполнить и подписать декларацию о том, что не будет посещать страны, запрещённые инструкцией минздрава, или предоставить разрешение комиссии по исключительным случаям на посещение им этой страны. Допускать на борт самолёта пассажира без подобной декларации авиакомпаниям запрещено.С марта 2020 года Израиль был полностью закрыт для иностранных туристов, с мая в страну разрешено прибывать небольшому числу организованных групп привитых туристов из стран с низким уровнем заболеваемости COVID, с 1 августа власти планируют разрешить посещение страны индивидуальным туристам, имеющим сертификат о вакцинации, из списка стран, утверждённым минздравом страны.

https://ria.ru/20210625/izrail-1738548094.html

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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, аэрофлот, израиль, в мире