Израиль снял с рейса граждан, не получивших разрешений на выезд в Россию
© AP Photo / Dan BaliltyАэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
© AP Photo / Dan Balilty
Израиль снял с рейса "Аэрофлота" граждан, не получивших разрешений на выезд в Россию
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Власти Израиля сняли с рейса авиакомпании "Аэрофлот" восемь граждан страны, пытавшихся вылететь в Россию без разрешения специальной комиссии, которое отныне требуется для посещения шести стран, внесённых еврейским государством в так называемую "красную зону" по ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба МИД страны.
"Сегодня утром, 29 июня, пограничный контроль Управления по вопросам народонаселения и миграции при содействии полиции Израиля обнаружил на рейсе авиакомпании "Аэрофлот" в Россию восемь израильских пассажиров, которые пытались сесть на рейс, несмотря на то, что Россия находится в списке стран повышенного риска коронавируса. Пассажиры пытались воспользоваться иностранными паспортами, не имея разрешения комиссии по исключительным случаям", - говорится в сообщении ведомства.
Все восемь пассажиров переданы полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Ранее в понедельник Израиль продлил запрет на посещение шести стран с высоким уровнем заболеваемости до 11 июля. Посещение России, Аргентины, Бразилии, Южной Африки, Мексики и Индии без разрешения специальной комиссии считается уголовным и административным правонарушением и наказывается штрафом в размере 5 000 шекелей (более 1,5 тысячи долларов).
Контроль за выполнением этих требований возложен на полицию и Управление народонаселения и миграции.
Кроме того, с сегодняшнего дня каждый вылетающий за границу израильтянин старше 16 лет обязан заполнить и подписать декларацию о том, что не будет посещать страны, запрещённые инструкцией минздрава, или предоставить разрешение комиссии по исключительным случаям на посещение им этой страны. Допускать на борт самолёта пассажира без подобной декларации авиакомпаниям запрещено.
С марта 2020 года Израиль был полностью закрыт для иностранных туристов, с мая в страну разрешено прибывать небольшому числу организованных групп привитых туристов из стран с низким уровнем заболеваемости COVID, с 1 августа власти планируют разрешить посещение страны индивидуальным туристам, имеющим сертификат о вакцинации, из списка стран, утверждённым минздравом страны.