https://ria.ru/20210629/istrebiteli-1739090223.html

Российские истребители напугали экипаж голландского корабля в Черном море

Российские истребители напугали экипаж голландского корабля в Черном море - РИА Новости, 30.06.2021

Российские истребители напугали экипаж голландского корабля в Черном море

Российские истребители "несколько часов запугивали" корабль Evertsen голландского ВМФ в Черном море, заявили в Минобороны Нидерландов. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-29T17:50

2021-06-29T17:50

2021-06-30T02:37

россия

черное море

нидерланды

в мире

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ГААГА, 29 июн — РИА Новости. Российские истребители "несколько часов запугивали" корабль Evertsen голландского ВМФ в Черном море, заявили в Минобороны Нидерландов.В ведомстве пожаловались, что военные самолеты создали опасную ситуацию для голландского экипажа."Это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма", — указано в заявлении Минобороны.Как говорится в сообщении, истребители "пролетали опасно низко и близко" к кораблю и "были оснащены бомбами и так называемыми ракетами класса "воздух — поверхность", которые предназначены для поражения цели с воздуха.После "нескольких часов запугивания" и "имитации атак" у Evertsen начались перебои в работе электронного оборудования, утверждают в ведомстве. Минобороны Нидерландов обвинило Россию в нарушении права на свободное пользование открытого моря.На прошлой неделе в Черном море также произошел инцидент, связанный с кораблем страны НАТО. Британский эсминец Defender 23 июня на три километра вошел в территориальное море и пересек границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял, а Россия проводила "учения". Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно пересек границу.Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, поведение Великобритании в ситуации с Defender не оставляет Лондону повода выкрутиться — это провокация.

https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

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россия, черное море, нидерланды, в мире