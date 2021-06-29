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Российские истребители напугали экипаж голландского корабля в Черном море
Российские истребители напугали экипаж голландского корабля в Черном море - РИА Новости, 30.06.2021
Российские истребители напугали экипаж голландского корабля в Черном море
Российские истребители "несколько часов запугивали" корабль Evertsen голландского ВМФ в Черном море, заявили в Минобороны Нидерландов. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-29T17:50
2021-06-30T02:37
россия
черное море
нидерланды
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ГААГА, 29 июн — РИА Новости. Российские истребители "несколько часов запугивали" корабль Evertsen голландского ВМФ в Черном море, заявили в Минобороны Нидерландов.В ведомстве пожаловались, что военные самолеты создали опасную ситуацию для голландского экипажа."Это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма", — указано в заявлении Минобороны.Как говорится в сообщении, истребители "пролетали опасно низко и близко" к кораблю и "были оснащены бомбами и так называемыми ракетами класса "воздух — поверхность", которые предназначены для поражения цели с воздуха.После "нескольких часов запугивания" и "имитации атак" у Evertsen начались перебои в работе электронного оборудования, утверждают в ведомстве. Минобороны Нидерландов обвинило Россию в нарушении права на свободное пользование открытого моря.На прошлой неделе в Черном море также произошел инцидент, связанный с кораблем страны НАТО. Британский эсминец Defender 23 июня на три километра вошел в территориальное море и пересек границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял, а Россия проводила "учения". Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно пересек границу.Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, поведение Великобритании в ситуации с Defender не оставляет Лондону повода выкрутиться — это провокация.
https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html
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россия, черное море, нидерланды, в мире
Российские истребители напугали экипаж голландского корабля в Черном море
17:50 29.06.2021 (обновлено: 02:37 30.06.2021)
 
© Фото : Ministerie van DefensieРоссийский истребитель рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море
Российский истребитель рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : Ministerie van Defensie

Нидерланды пожаловались на "опасные" маневры российских истребителей у их корабля в Черном море

Читать ria.ru в
ГААГА, 29 июн — РИА Новости. Российские истребители "несколько часов запугивали" корабль Evertsen голландского ВМФ в Черном море, заявили в Минобороны Нидерландов.
В ведомстве пожаловались, что военные самолеты создали опасную ситуацию для голландского экипажа.
© Фото : Ministerie van DefensieРоссийские истребители рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море
Российские истребители рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : Ministerie van Defensie
Российские истребители рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море
"Это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма", — указано в заявлении Минобороны.
Как говорится в сообщении, истребители "пролетали опасно низко и близко" к кораблю и "были оснащены бомбами и так называемыми ракетами класса "воздух — поверхность", которые предназначены для поражения цели с воздуха.
После "нескольких часов запугивания" и "имитации атак" у Evertsen начались перебои в работе электронного оборудования, утверждают в ведомстве. Минобороны Нидерландов обвинило Россию в нарушении права на свободное пользование открытого моря.
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На прошлой неделе в Черном море также произошел инцидент, связанный с кораблем страны НАТО. Британский эсминец Defender 23 июня на три километра вошел в территориальное море и пересек границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.
Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял, а Россия проводила "учения". Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно пересек границу.
Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, поведение Великобритании в ситуации с Defender не оставляет Лондону повода выкрутиться — это провокация.
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