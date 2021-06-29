Российские истребители напугали экипаж голландского корабля в Черном море
17:50 29.06.2021 (обновлено: 02:37 30.06.2021)
© Фото : Ministerie van DefensieРоссийский истребитель рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море
© Фото : Ministerie van Defensie
Нидерланды пожаловались на "опасные" маневры российских истребителей у их корабля в Черном море
ГААГА, 29 июн — РИА Новости. Российские истребители "несколько часов запугивали" корабль Evertsen голландского ВМФ в Черном море, заявили в Минобороны Нидерландов.
В ведомстве пожаловались, что военные самолеты создали опасную ситуацию для голландского экипажа.
© Фото : Ministerie van DefensieРоссийские истребители рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море
© Фото : Ministerie van Defensie
Российские истребители рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море
"Это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма", — указано в заявлении Минобороны.
Как говорится в сообщении, истребители "пролетали опасно низко и близко" к кораблю и "были оснащены бомбами и так называемыми ракетами класса "воздух — поверхность", которые предназначены для поражения цели с воздуха.
После "нескольких часов запугивания" и "имитации атак" у Evertsen начались перебои в работе электронного оборудования, утверждают в ведомстве. Минобороны Нидерландов обвинило Россию в нарушении права на свободное пользование открытого моря.
На прошлой неделе в Черном море также произошел инцидент, связанный с кораблем страны НАТО. Британский эсминец Defender 23 июня на три километра вошел в территориальное море и пересек границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.
Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял, а Россия проводила "учения". Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно пересек границу.
Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, поведение Великобритании в ситуации с Defender не оставляет Лондону повода выкрутиться — это провокация.