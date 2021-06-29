https://ria.ru/20210629/intsident-1739127489.html

Минобороны раскрыло обстоятельства инцидента с нидерландским кораблем

Минобороны раскрыло обстоятельства инцидента с нидерландским кораблем - РИА Новости, 30.06.2021

Минобороны раскрыло обстоятельства инцидента с нидерландским кораблем

В Минобороны России раскрыли детали инцидента с кораблем голландских ВМС в Черном море. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-29T20:58

2021-06-29T20:58

2021-06-30T06:24

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черное море

су-30

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Минобороны России раскрыли детали инцидента с кораблем голландских ВМС в Черном море.Как ранее заявили в оборонном ведомстве Нидерландов, 24 июня российские истребители "несколько часов запугивали" экипаж Evertsen и "имитировали атаки". В сообщении говорится, что военные самолеты "пролетали опасно низко и близко" к кораблю, "были оснащены бомбами и так называемыми ракетами класса "воздух — поверхность". После этого у Evertsen якобы начались перебои в работе электронного оборудования. Минобороны Нидерландов обвинило Россию в нарушении права на свободное пользование открытого моря.Как рассказали в российском Минобороны, находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границы, в воздух поднялись истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого Evertsen сразу изменил курс.В Минобороны подчеркнули, что пролет был на безопасном расстоянии от нидерландского фрегата.На день раньше инцидента, 23 июня, британский эсминец Defender на три километра вошел в территориальное море и пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял, а Россия проводила "учения". Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно пересек границу.Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, поведение Великобритании в ситуации с Defender не оставляет Лондону повода выкрутиться — это провокация.

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

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Фрегат Нидерландов двигается в сторону Керченского пролива. Кадры Минобороны Фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, который 24 июня находился в нейтральных водах в Черном море, изменил курс и начал двигаться к Керченскому проливу. Для предупреждения нарушения границы в воздух поднимали истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После пролётов на безопасном расстоянии российских самолётов нидерландский фрегат сразу изменил курс от границы России и продолжил следовать по прежнему маршруту, сообщили в Минобороны РФ. 2021-06-29T20:58 true PT1M16S

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россия, черное море, су-30, нидерланды, в мире