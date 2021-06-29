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Нидерланды обратятся к России из-за инцидента в Черном море
Нидерланды обратятся к России из-за инцидента в Черном море - РИА Новости, 30.06.2021
Нидерланды обратятся к России из-за инцидента в Черном море
Нидерланды намерены обратиться к России в связи с инцидентом с якобы "небезопасными" действиями российских истребителей в Черном море, заявила исполняющая... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-29T19:41
2021-06-29T19:41
2021-06-30T00:01
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ГААГА, 29 июн - РИА Новости. Нидерланды намерены обратиться к России в связи с инцидентом с якобы "небезопасными" действиями российских истребителей в Черном море, заявила исполняющая обязанности министра обороны страны Анк Бейлевельд-Схаутен.Ранее минобороны Нидерландов заявило, что российские истребители в четверг, 24 июня, якобы создали опасную ситуацию для корабля голландских ВМС в Черном море, когда тот находился к юго-востоку от Крыма. По утверждению ведомства, истребители якобы "пролетали опасно низко и близко" к военному фрегату Evertsen, "имитируя" в течение нескольких часов "атаки"."Военный корабль Evertsen имеет полное право проходить там. Нет никаких оправданий таким агрессивным действиям, которые без необходимости увеличивают риск инцидентов. Нидерланды обратятся к России по этому поводу ", - заявила Бейлевельд-Схаутен, добавив, что действия России являются "безответственными".
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россия, черное море, нидерланды, в мире
Нидерланды обратятся к России из-за инцидента в Черном море
19:41 29.06.2021 (обновлено: 00:01 30.06.2021)
Нидерланды обратятся к России из-за инцидента в Черном море
ГААГА, 29 июн - РИА Новости. Нидерланды
намерены обратиться к России
в связи с инцидентом с якобы "небезопасными" действиями российских истребителей в Черном море
, заявила исполняющая обязанности министра обороны страны Анк Бейлевельд-Схаутен.
Ранее минобороны Нидерландов заявило, что российские истребители в четверг, 24 июня, якобы создали опасную ситуацию для корабля голландских ВМС в Черном море, когда тот находился к юго-востоку от Крыма. По утверждению ведомства, истребители якобы "пролетали опасно низко и близко" к военному фрегату Evertsen, "имитируя" в течение нескольких часов "атаки".
"Военный корабль Evertsen имеет полное право проходить там. Нет никаких оправданий таким агрессивным действиям, которые без необходимости увеличивают риск инцидентов. Нидерланды обратятся к России по этому поводу ", - заявила Бейлевельд-Схаутен, добавив, что действия России являются "безответственными".