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https://ria.ru/20210629/infrastruktura-1739027361.html
Камчатские подводники получат яхт-клуб и горнолыжную трассу
Камчатские подводники получат яхт-клуб и горнолыжную трассу - РИА Новости, 29.06.2021
Камчатские подводники получат яхт-клуб и горнолыжную трассу
Новая школа, детские сады, а также яхт-клуб и горнолыжная трасса будут построены в рамках развития социальной инфраструктуры в пункте базирования подводных сил... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:28
2021-06-29T12:28
тимур иванов
тихоокеанский флот вмф россии
русское географическое общество
вилючинск
безопасность
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ВИЛЮЧИНСК (Камчатский край), 29 июн – РИА Новости. Новая школа, детские сады, а также яхт-клуб и горнолыжная трасса будут построены в рамках развития социальной инфраструктуры в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В перспективе в пункте базирования подводных сил ТОФ планируется строительство коттеджного городка для командного состава, яхт-клуба, горнолыжной трассы, а также центра Русского географического общества. Также будет построена средняя школа на 500 мест, два детских сада, которые смогут принять до 400 детей", - сказали в военном ведомстве.Развитие военной и социальной инфраструктуры в гарнизоне проверил замминистра обороны Тимур Иванов.Военные строители уже завершили возведение многоэтажного жилого дома для подводников в Вилючинске. Дом построен с учетом сейсмических и климатических особенностей Камчатки. В квартирах сделан косметический ремонт и расставлена мебель.Ранее Минобороны сообщало о строительстве на Камчатке объектов военной инфраструктуры для новых атомных подводных лодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А".
https://realty.ria.ru/20210608/shkola-1736136312.html
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тимур иванов, тихоокеанский флот вмф россии, русское географическое общество, вилючинск, безопасность
Камчатские подводники получат яхт-клуб и горнолыжную трассу
12:28 29.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМонумент при въезде в город Вилючинск
Монумент при въезде в город Вилючинск - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Школу, детсады, яхт-клуб и горнолыжную трассу построят в пункте базирования подводных сил ТОФ

Читать ria.ru в
ВИЛЮЧИНСК (Камчатский край), 29 июн – РИА Новости. Новая школа, детские сады, а также яхт-клуб и горнолыжная трасса будут построены в рамках развития социальной инфраструктуры в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В перспективе в пункте базирования подводных сил ТОФ планируется строительство коттеджного городка для командного состава, яхт-клуба, горнолыжной трассы, а также центра Русского географического общества. Также будет построена средняя школа на 500 мест, два детских сада, которые смогут принять до 400 детей", - сказали в военном ведомстве.
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Развитие военной и социальной инфраструктуры в гарнизоне проверил замминистра обороны Тимур Иванов.
Военные строители уже завершили возведение многоэтажного жилого дома для подводников в Вилючинске. Дом построен с учетом сейсмических и климатических особенностей Камчатки. В квартирах сделан косметический ремонт и расставлена мебель.
Ранее Минобороны сообщало о строительстве на Камчатке объектов военной инфраструктуры для новых атомных подводных лодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А".
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