https://ria.ru/20210629/indiya-1739000266.html

В Индии началось возведение блока №5 АЭС "Куданкулам" с участием России

В Индии началось возведение блока №5 АЭС "Куданкулам" с участием России - РИА Новости, 29.06.2021

В Индии началось возведение блока №5 АЭС "Куданкулам" с участием России

Строительство с участием России энергоблока №5 АЭС "Куданкулам" началось в Индии во вторник, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T09:32

2021-06-29T09:32

2021-06-29T09:39

ядерные технологии

россия

куданкулам

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

индия

в мире

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Строительство с участием России энергоблока №5 АЭС "Куданкулам" началось в Индии во вторник, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом"."29 июня состоялась торжественная церемония заливки первого бетона в фундаментную плиту здания реактора блока № 5 АЭС "Куданкулам" (Республика Индия), ознаменовавшая официальный старт основного периода сооружения третьей очереди атомной станции", - говорится в сообщении.В связи с противоэпидемиологическими ограничениями церемония прошла в режиме видеоконференции, отмечается в сообщении."Многие годы проект сооружения АЭС "Куданкулам" является символом тесного сотрудничества России и Индии. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом. "Росатом" обладает всеми передовыми атомно-энергетическими технологиями. Вместе с индийскими коллегами мы готовы совместно развернуть серийное сооружение атомных энергоблоков российского дизайна самого современного поколения 3+ на новой площадке в Индии. Это предусмотрено имеющимися договоренностями", - заявил в ходе церемонии генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приводятся в сообщении.Энергоблок №5 АЭС "Куданкулам" сооружается по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000. Технические решения, реализованные в проекте АЭС "Куданкулам", характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока. Новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.Застройщик – технический заказчик объекта – Индийская корпорация по атомной энергетике. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования – АО "Атомстройэкспорт". В настоящее время энергоблоки №№ 1, 2 АЭС "Куданкулам" работают на мощности, установленной диспетчерским графиком.

https://ria.ru/20181005/1530066804.html

https://ria.ru/20180516/1520666523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, куданкулам, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", индия, в мире