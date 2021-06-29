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Ядерные технологии
https://ria.ru/20210629/indiya-1739000266.html
В Индии началось возведение блока №5 АЭС "Куданкулам" с участием России
В Индии началось возведение блока №5 АЭС "Куданкулам" с участием России - РИА Новости, 29.06.2021
В Индии началось возведение блока №5 АЭС "Куданкулам" с участием России
Строительство с участием России энергоблока №5 АЭС "Куданкулам" началось в Индии во вторник, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T09:32
2021-06-29T09:39
ядерные технологии
россия
куданкулам
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
индия
в мире
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Строительство с участием России энергоблока №5 АЭС "Куданкулам" началось в Индии во вторник, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом"."29 июня состоялась торжественная церемония заливки первого бетона в фундаментную плиту здания реактора блока № 5 АЭС "Куданкулам" (Республика Индия), ознаменовавшая официальный старт основного периода сооружения третьей очереди атомной станции", - говорится в сообщении.В связи с противоэпидемиологическими ограничениями церемония прошла в режиме видеоконференции, отмечается в сообщении."Многие годы проект сооружения АЭС "Куданкулам" является символом тесного сотрудничества России и Индии. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом. "Росатом" обладает всеми передовыми атомно-энергетическими технологиями. Вместе с индийскими коллегами мы готовы совместно развернуть серийное сооружение атомных энергоблоков российского дизайна самого современного поколения 3+ на новой площадке в Индии. Это предусмотрено имеющимися договоренностями", - заявил в ходе церемонии генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приводятся в сообщении.Энергоблок №5 АЭС "Куданкулам" сооружается по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000. Технические решения, реализованные в проекте АЭС "Куданкулам", характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока. Новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.Застройщик – технический заказчик объекта – Индийская корпорация по атомной энергетике. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования – АО "Атомстройэкспорт". В настоящее время энергоблоки №№ 1, 2 АЭС "Куданкулам" работают на мощности, установленной диспетчерским графиком.
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россия, куданкулам, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", индия, в мире
В Индии началось возведение блока №5 АЭС "Куданкулам" с участием России
09:32 29.06.2021 (обновлено: 09:39 29.06.2021)
 
© Фото : Petr Pavlicek/IAEAСтроительство АЭС Куданкулам, 2009 год
Строительство АЭС Куданкулам, 2009 год - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : Petr Pavlicek/IAEA

В Индии началось строительство блока №5 АЭС "Куданкулам" с участием России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Строительство с участием России энергоблока №5 АЭС "Куданкулам" началось в Индии во вторник, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".
"29 июня состоялась торжественная церемония заливки первого бетона в фундаментную плиту здания реактора блока № 5 АЭС "Куданкулам" (Республика Индия), ознаменовавшая официальный старт основного периода сооружения третьей очереди атомной станции", - говорится в сообщении.
Атомная электростанция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.10.2018
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Лихачев рассказал о сроках передачи второго блока АЭС "Куданкулам" Индии
В связи с противоэпидемиологическими ограничениями церемония прошла в режиме видеоконференции, отмечается в сообщении.
"Многие годы проект сооружения АЭС "Куданкулам" является символом тесного сотрудничества России и Индии. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом. "Росатом" обладает всеми передовыми атомно-энергетическими технологиями. Вместе с индийскими коллегами мы готовы совместно развернуть серийное сооружение атомных энергоблоков российского дизайна самого современного поколения 3+ на новой площадке в Индии. Это предусмотрено имеющимися договоренностями", - заявил в ходе церемонии генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приводятся в сообщении.
Энергоблок №5 АЭС "Куданкулам" сооружается по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000. Технические решения, реализованные в проекте АЭС "Куданкулам", характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока. Новые энергоблоки АЭС "Куданкулам" соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности.
Застройщик – технический заказчик объекта – Индийская корпорация по атомной энергетике. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования – АО "Атомстройэкспорт". В настоящее время энергоблоки №№ 1, 2 АЭС "Куданкулам" работают на мощности, установленной диспетчерским графиком.
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"Росатом" приступил к масштабной стройке второй очереди АЭС "Куданкулам"
 
Ядерные технологииРоссияКуданкуламГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ИндияВ мире
 
 
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