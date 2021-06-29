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В Ростовской области арестовали подозреваемого в госизмене
В Ростовской области арестовали подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 29.06.2021
В Ростовской области арестовали подозреваемого в госизмене
Ленинский районный суд Ростовской области санкционировал арест учредителя ООО "ДЗ Консалтинг" Александра Деркунского, подозреваемого в госизмене, сообщил... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T19:01
2021-06-29T20:17
россия
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростовской области санкционировал арест учредителя ООО "ДЗ Консалтинг" Александра Деркунского, подозреваемого в госизмене, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона."Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Александру Деркунскому, подозреваемому по статье 275 УК РФ (государственная измена), по 27 августа 2021 года", - сказал он.По данным суда, Деркунский через интернет получил от гражданина РФ результаты научно-исследовательских работ, связанные с созданием в интересах Минобороны России программно-аппаратного комплекса на основе принципиально новых технологий, не имеющих аналогов. Позже Деркунский организовал за пределами России серийное производство этого программно-аппаратного комплекса на основе полученных данных, и на коммерческой основе осуществлял его распространение, отметили в суде. В числе пользователей комплекса установлены иностранные организации, в том числе секретные службы.
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россия, ростовская область, происшествия
В Ростовской области арестовали подозреваемого в госизмене
19:01 29.06.2021 (обновлено: 20:17 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Ростовский суд арестовал учредителя ООО "ДЗ Консалтинг" Деркунского, подозреваемого в госизмене

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростовской области санкционировал арест учредителя ООО "ДЗ Консалтинг" Александра Деркунского, подозреваемого в госизмене, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
"Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Александру Деркунскому, подозреваемому по статье 275 УК РФ (государственная измена), по 27 августа 2021 года", - сказал он.
По данным суда, Деркунский через интернет получил от гражданина РФ результаты научно-исследовательских работ, связанные с созданием в интересах Минобороны России программно-аппаратного комплекса на основе принципиально новых технологий, не имеющих аналогов. Позже Деркунский организовал за пределами России серийное производство этого программно-аппаратного комплекса на основе полученных данных, и на коммерческой основе осуществлял его распространение, отметили в суде. В числе пользователей комплекса установлены иностранные организации, в том числе секретные службы.
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