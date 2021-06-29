https://ria.ru/20210629/gosizmena-1739106914.html

В Ростовской области арестовали подозреваемого в госизмене

В Ростовской области арестовали подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 29.06.2021

В Ростовской области арестовали подозреваемого в госизмене

Ленинский районный суд Ростовской области санкционировал арест учредителя ООО "ДЗ Консалтинг" Александра Деркунского, подозреваемого в госизмене, сообщил... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T19:01

2021-06-29T19:01

2021-06-29T20:17

россия

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростовской области санкционировал арест учредителя ООО "ДЗ Консалтинг" Александра Деркунского, подозреваемого в госизмене, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона."Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Александру Деркунскому, подозреваемому по статье 275 УК РФ (государственная измена), по 27 августа 2021 года", - сказал он.По данным суда, Деркунский через интернет получил от гражданина РФ результаты научно-исследовательских работ, связанные с созданием в интересах Минобороны России программно-аппаратного комплекса на основе принципиально новых технологий, не имеющих аналогов. Позже Деркунский организовал за пределами России серийное производство этого программно-аппаратного комплекса на основе полученных данных, и на коммерческой основе осуществлял его распространение, отметили в суде. В числе пользователей комплекса установлены иностранные организации, в том числе секретные службы.

https://ria.ru/20210609/golubkin-1736286988.html

россия

ростовская область

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россия, ростовская область, происшествия