https://ria.ru/20210629/fregat-1739137259.html

Инцидент с голландским фрегатом Evertsen в Черном море попал на видео

Инцидент с голландским фрегатом Evertsen в Черном море попал на видео - РИА Новости, 29.06.2021

Инцидент с голландским фрегатом Evertsen в Черном море попал на видео

Министерство обороны России показало видео, на котором голландский военный корабль Evertsen движется в сторону Керченского пролива. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T22:21

2021-06-29T22:21

2021-06-29T23:58

россия

черное море

керченский пролив

воздушно-космические силы россии

су-24

су-30

нидерланды

безопасность

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Министерство обороны России показало видео, на котором голландский военный корабль Evertsen движется в сторону Керченского пролива. На кадрах можно увидеть, как истребители ВКС сопровождают фрегат ВМС Нидерландов в Черном море.Ранее в военном ведомстве Королевства заявили, что 24 июня российские самолеты "несколько часов запугивали" экипаж Evertsen и "имитировали атаки". После этих маневров у корабля начались перебои в работе электронного оборудования. В Министерстве обороны России сообщили, что голландский фрегат, находившийся в нейтральных водах, изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ страны, российские военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого Evertsen изменил курс. В министерстве уточнили, что пролет был на безопасном расстоянии от нидерландского фрегата.

https://ria.ru/20210629/intsident-1739109022.html

россия

черное море

керченский пролив

нидерланды

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Фрегат Нидерландов двигается в сторону Керченского пролива. Кадры Минобороны Фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, который 24 июня находился в нейтральных водах в Черном море, изменил курс и начал двигаться к Керченскому проливу. Для предупреждения нарушения границы в воздух поднимали истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После пролётов на безопасном расстоянии российских самолётов нидерландский фрегат сразу изменил курс от границы России и продолжил следовать по прежнему маршруту, сообщили в Минобороны РФ. 2021-06-29T22:21 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, керченский пролив, воздушно-космические силы россии, су-24, су-30, нидерланды, безопасность