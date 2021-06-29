https://ria.ru/20210629/fregat-1739137259.html
Инцидент с голландским фрегатом Evertsen в Черном море попал на видео
Инцидент с голландским фрегатом Evertsen в Черном море попал на видео - РИА Новости, 29.06.2021
Инцидент с голландским фрегатом Evertsen в Черном море попал на видео
Министерство обороны России показало видео, на котором голландский военный корабль Evertsen движется в сторону Керченского пролива. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T22:21
2021-06-29T22:21
2021-06-29T23:58
россия
черное море
керченский пролив
воздушно-космические силы россии
су-24
су-30
нидерланды
безопасность
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Министерство обороны России показало видео, на котором голландский военный корабль Evertsen движется в сторону Керченского пролива. На кадрах можно увидеть, как истребители ВКС сопровождают фрегат ВМС Нидерландов в Черном море.Ранее в военном ведомстве Королевства заявили, что 24 июня российские самолеты "несколько часов запугивали" экипаж Evertsen и "имитировали атаки". После этих маневров у корабля начались перебои в работе электронного оборудования. В Министерстве обороны России сообщили, что голландский фрегат, находившийся в нейтральных водах, изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границ страны, российские военные подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого Evertsen изменил курс. В министерстве уточнили, что пролет был на безопасном расстоянии от нидерландского фрегата.
https://ria.ru/20210629/intsident-1739109022.html
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Фрегат Нидерландов двигается в сторону Керченского пролива. Кадры Минобороны
Фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, который 24 июня находился в нейтральных водах в Черном море, изменил курс и начал двигаться к Керченскому проливу. Для предупреждения нарушения границы в воздух поднимали истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После пролётов на безопасном расстоянии российских самолётов нидерландский фрегат сразу изменил курс от границы России и продолжил следовать по прежнему маршруту, сообщили в Минобороны РФ.
2021-06-29T22:21
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РИА Новости
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россия, черное море, керченский пролив, воздушно-космические силы россии, су-24, су-30, нидерланды, безопасность
Инцидент с голландским фрегатом Evertsen в Черном море попал на видео
22:21 29.06.2021 (обновлено: 23:58 29.06.2021)
Минобороны России опубликовало видео с фрегатом ВМС Нидерландов в Черном море