https://ria.ru/20210629/evropa-1739085953.html

МИД отметил деградацию военно-политической обстановки в Европе

МИД отметил деградацию военно-политической обстановки в Европе - РИА Новости, 29.06.2021

МИД отметил деградацию военно-политической обстановки в Европе

Российский МИД раскритиковал действия западных государств, дестабилизирующие военно-политическую обстановку в Европе. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T17:25

2021-06-29T17:25

2021-06-29T18:24

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российский МИД раскритиковал действия западных государств, дестабилизирующие военно-политическую обстановку в Европе.Эта тема обсуждалась на заседании коллегии министерства под председательством Сергея Лаврова.В частности, в ведомстве обратили особое внимание на милитаризацию восточного фланга НАТО и разрушение контроля над обычными и стратегическими вооружениями в Европе.Участники заседания назвали контрпродуктивными попытки западных стран построить новую геополитическую реальность, которая бы отвечала их интересам.В МИД также посчитали неприемлемым стремление Запада подменить действующие международно-правовые нормы концепцией "миропорядка, основанного на правилах"."Обращено внимание на применение странами и структурами ЕС и НАТО одностороннего инструментария санкций, провокаций и пропагандистских кампаний, иных форм вмешательства во внутренние дела России и ее союзников", — сообщил МИД.Также обсуждалось безнаказанное преследование журналистов российских и русскоязычных СМИ в Евросоюзе, в частности в Прибалтике, под предлогом борьбы с дезинформацией, состоялся обмен мнениями о действующих и перспективных механизмах реагирования на недружественные проявления.В министерстве отметили, что достижение стабильности в регионе возможно только при условии соблюдения баланса интересов и наличии диалога между странами.

https://ria.ru/20210628/sammit-1738837676.html

https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738662451.html

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прибалтика

европа

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россия, обсе, прибалтика, евросоюз, европа, оон, в мире