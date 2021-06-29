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МИД отметил деградацию военно-политической обстановки в Европе
МИД отметил деградацию военно-политической обстановки в Европе - РИА Новости, 29.06.2021
МИД отметил деградацию военно-политической обстановки в Европе
Российский МИД раскритиковал действия западных государств, дестабилизирующие военно-политическую обстановку в Европе. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T17:25
2021-06-29T17:25
2021-06-29T18:24
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российский МИД раскритиковал действия западных государств, дестабилизирующие военно-политическую обстановку в Европе.Эта тема обсуждалась на заседании коллегии министерства под председательством Сергея Лаврова.В частности, в ведомстве обратили особое внимание на милитаризацию восточного фланга НАТО и разрушение контроля над обычными и стратегическими вооружениями в Европе.Участники заседания назвали контрпродуктивными попытки западных стран построить новую геополитическую реальность, которая бы отвечала их интересам.В МИД также посчитали неприемлемым стремление Запада подменить действующие международно-правовые нормы концепцией "миропорядка, основанного на правилах"."Обращено внимание на применение странами и структурами ЕС и НАТО одностороннего инструментария санкций, провокаций и пропагандистских кампаний, иных форм вмешательства во внутренние дела России и ее союзников", — сообщил МИД.Также обсуждалось безнаказанное преследование журналистов российских и русскоязычных СМИ в Евросоюзе, в частности в Прибалтике, под предлогом борьбы с дезинформацией, состоялся обмен мнениями о действующих и перспективных механизмах реагирования на недружественные проявления.В министерстве отметили, что достижение стабильности в регионе возможно только при условии соблюдения баланса интересов и наличии диалога между странами.
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россия, обсе, прибалтика, евросоюз, европа, оон, в мире
МИД отметил деградацию военно-политической обстановки в Европе
17:25 29.06.2021 (обновлено: 18:24 29.06.2021)
Коллегия МИД обсудила европейское направление внешней политики России
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Российский МИД раскритиковал действия западных государств, дестабилизирующие военно-политическую обстановку в Европе
.
Эта тема обсуждалась на заседании коллегии министерства под председательством Сергея Лаврова.
В частности, в ведомстве обратили особое внимание на милитаризацию восточного фланга НАТО и разрушение контроля над обычными и стратегическими вооружениями в Европе.
Участники заседания назвали контрпродуктивными попытки западных стран построить новую геополитическую реальность, которая бы отвечала их интересам.
В МИД также посчитали неприемлемым стремление Запада подменить действующие международно-правовые нормы концепцией "миропорядка, основанного на правилах".
"Обращено внимание на применение странами и структурами ЕС и НАТО одностороннего инструментария санкций, провокаций и пропагандистских кампаний, иных форм вмешательства во внутренние дела России и ее союзников", — сообщил МИД.
Также обсуждалось безнаказанное преследование журналистов российских и русскоязычных СМИ в Евросоюзе
, в частности в Прибалтике
, под предлогом борьбы с дезинформацией, состоялся обмен мнениями о действующих и перспективных механизмах реагирования на недружественные проявления.
В министерстве отметили, что достижение стабильности в регионе возможно только при условии соблюдения баланса интересов и наличии диалога между странами.