Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210629/evropa-1739085953.html
МИД отметил деградацию военно-политической обстановки в Европе
МИД отметил деградацию военно-политической обстановки в Европе - РИА Новости, 29.06.2021
МИД отметил деградацию военно-политической обстановки в Европе
Российский МИД раскритиковал действия западных государств, дестабилизирующие военно-политическую обстановку в Европе. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T17:25
2021-06-29T18:24
россия
обсе
прибалтика
евросоюз
европа
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640428_0:106:3268:1944_1920x0_80_0_0_c9791060d0aa18c940ff53f8df106332.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российский МИД раскритиковал действия западных государств, дестабилизирующие военно-политическую обстановку в Европе.Эта тема обсуждалась на заседании коллегии министерства под председательством Сергея Лаврова.В частности, в ведомстве обратили особое внимание на милитаризацию восточного фланга НАТО и разрушение контроля над обычными и стратегическими вооружениями в Европе.Участники заседания назвали контрпродуктивными попытки западных стран построить новую геополитическую реальность, которая бы отвечала их интересам.В МИД также посчитали неприемлемым стремление Запада подменить действующие международно-правовые нормы концепцией "миропорядка, основанного на правилах"."Обращено внимание на применение странами и структурами ЕС и НАТО одностороннего инструментария санкций, провокаций и пропагандистских кампаний, иных форм вмешательства во внутренние дела России и ее союзников", — сообщил МИД.Также обсуждалось безнаказанное преследование журналистов российских и русскоязычных СМИ в Евросоюзе, в частности в Прибалтике, под предлогом борьбы с дезинформацией, состоялся обмен мнениями о действующих и перспективных механизмах реагирования на недружественные проявления.В министерстве отметили, что достижение стабильности в регионе возможно только при условии соблюдения баланса интересов и наличии диалога между странами.
https://ria.ru/20210628/sammit-1738837676.html
https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738662451.html
россия
прибалтика
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640428_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_7b364da87450de3e848ace7c89cbe0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, обсе, прибалтика, евросоюз, европа, оон, в мире
МИД отметил деградацию военно-политической обстановки в Европе
17:25 29.06.2021 (обновлено: 18:24 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в фотобанк

Коллегия МИД обсудила европейское направление внешней политики России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российский МИД раскритиковал действия западных государств, дестабилизирующие военно-политическую обстановку в Европе.
Эта тема обсуждалась на заседании коллегии министерства под председательством Сергея Лаврова.
В частности, в ведомстве обратили особое внимание на милитаризацию восточного фланга НАТО и разрушение контроля над обычными и стратегическими вооружениями в Европе.
Участники заседания назвали контрпродуктивными попытки западных стран построить новую геополитическую реальность, которая бы отвечала их интересам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 00:29
Лавров объяснил, почему ЕС "похоронил" идею саммита с Россией
В МИД также посчитали неприемлемым стремление Запада подменить действующие международно-правовые нормы концепцией "миропорядка, основанного на правилах".
"Обращено внимание на применение странами и структурами ЕС и НАТО одностороннего инструментария санкций, провокаций и пропагандистских кампаний, иных форм вмешательства во внутренние дела России и ее союзников", — сообщил МИД.
Также обсуждалось безнаказанное преследование журналистов российских и русскоязычных СМИ в Евросоюзе, в частности в Прибалтике, под предлогом борьбы с дезинформацией, состоялся обмен мнениями о действующих и перспективных механизмах реагирования на недружественные проявления.
В министерстве отметили, что достижение стабильности в регионе возможно только при условии соблюдения баланса интересов и наличии диалога между странами.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 19:01
Слуцкий прокомментировал продление санкций ЕС против России
 
РоссияОБСЕПрибалтикаЕвросоюзЕвропаООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку
08:15Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок
08:07Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы
08:02В Москве в среду ожидается небольшой дождь
08:00В странах, победивших коронавирус, новая беда. И более заразная
07:45При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания
07:45Историк Алексей Юдин: Евросоюз забыл о своей христианской основе
07:34Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС
07:17В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек
07:12Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
07:09В Ростовской области три человека пострадали в ДТП
06:54Названа причина смерти детей, чьи тела нашли на реке в Приморье
06:51Эксперты назвали страхи начинающих водителей
06:37В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой
06:20В Киеве обвинили Германию и Францию в "удушении" Украины
06:16Актриса пожаловалась на "ад" в украинских поездах
06:07Эксперты предостерегли от покупки фальшивых QR-кодов
05:44Археологи нашли "вызывающий дрожь" древний артефакт
05:40В Колумбии протестующие забросали камнями автомобиль министра транспорта
05:38В Туве перевернулась машина с семью подростками, один из них погиб
Лента новостейМолния