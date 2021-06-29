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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/epivakkorona-1739007097.html
"ЭпиВакКорона" стала доступна в виде шприц-доз
"ЭпиВакКорона" стала доступна в виде шприц-доз - РИА Новости, 29.06.2021
"ЭпиВакКорона" стала доступна в виде шприц-доз
"ЭпиВакКорона" теперь доступна в шприц-дозах, сообщили в разработавшем эту вакцину от коронавируса Центре "Вектор". Ранее был только ампульный вариант. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:34
2021-06-29T11:16
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. "ЭпиВакКорона" теперь доступна в шприц-дозах, сообщили в разработавшем эту вакцину от коронавируса Центре "Вектор". Ранее был только ампульный вариант."Соответствующие изменения в регистрационное удостоверение внесены 28 июня", — сказано в релизе.Шприц-доза — готовое к использованию медицинское изделие, которое позволяет существенно оптимизировать процесс иммунизации, уточнили в центре. Она проста в использовании, что особенно удобно для удаленных населенных пунктов."В случае шприц-дозы отсутствует один из этапов подготовки к вакцинации — набор препарата в шприц. Это полностью исключает вероятность ошибки, позволяет ускорить процедуру вакцинации и избежать формирования очередей", — добавляется в сообщении."ЭпиВакКорона" — вторая после "Спутника V" зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
https://ria.ru/20210624/vaktsina-1738463808.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
"ЭпиВакКорона" стала доступна в виде шприц-доз
10:34 29.06.2021 (обновлено: 11:16 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛиния розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19
Линия розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В "Векторе" заявили, что вакцина "ЭпиВакКорона" стала доступна в виде шприц-доз

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. "ЭпиВакКорона" теперь доступна в шприц-дозах, сообщили в разработавшем эту вакцину от коронавируса Центре "Вектор". Ранее был только ампульный вариант.
"Соответствующие изменения в регистрационное удостоверение внесены 28 июня", — сказано в релизе.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
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В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
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Шприц-доза — готовое к использованию медицинское изделие, которое позволяет существенно оптимизировать процесс иммунизации, уточнили в центре. Она проста в использовании, что особенно удобно для удаленных населенных пунктов.
"В случае шприц-дозы отсутствует один из этапов подготовки к вакцинации — набор препарата в шприц. Это полностью исключает вероятность ошибки, позволяет ускорить процедуру вакцинации и избежать формирования очередей", — добавляется в сообщении.
Ампула с вакциной от COVID-19 ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 16:45Распространение коронавируса
В "Векторе" рассказали об эффективности "ЭпиВакКороны" к новым штаммам
"ЭпиВакКорона" — вторая после "Спутника V" зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора.
Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
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