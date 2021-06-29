https://ria.ru/20210629/epivakkorona-1739007097.html

"ЭпиВакКорона" стала доступна в виде шприц-доз

"ЭпиВакКорона" стала доступна в виде шприц-доз - РИА Новости, 29.06.2021

"ЭпиВакКорона" стала доступна в виде шприц-доз

"ЭпиВакКорона" теперь доступна в шприц-дозах, сообщили в разработавшем эту вакцину от коронавируса Центре "Вектор". Ранее был только ампульный вариант. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:34

2021-06-29T10:34

2021-06-29T11:16

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. "ЭпиВакКорона" теперь доступна в шприц-дозах, сообщили в разработавшем эту вакцину от коронавируса Центре "Вектор". Ранее был только ампульный вариант."Соответствующие изменения в регистрационное удостоверение внесены 28 июня", — сказано в релизе.Шприц-доза — готовое к использованию медицинское изделие, которое позволяет существенно оптимизировать процесс иммунизации, уточнили в центре. Она проста в использовании, что особенно удобно для удаленных населенных пунктов."В случае шприц-дозы отсутствует один из этапов подготовки к вакцинации — набор препарата в шприц. Это полностью исключает вероятность ошибки, позволяет ускорить процедуру вакцинации и избежать формирования очередей", — добавляется в сообщении."ЭпиВакКорона" — вторая после "Спутника V" зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

https://ria.ru/20210624/vaktsina-1738463808.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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