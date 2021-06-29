https://ria.ru/20210629/elista-1739025518.html

Элиста осталась без водоснабжения из-за молнии

Элиста осталась без водоснабжения из-за молнии - РИА Новости, 29.06.2021

Элиста осталась без водоснабжения из-за молнии

Элиста в Калмыкии осталась без водоснабжения из-за молнии, обесточившей водозабор, ведутся восстановительные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:16

2021-06-29T12:16

2021-06-29T12:35

происшествия

республика калмыкия

элиста

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/140194/07/1401940789_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_f14909e4f2a792010a9036b22776c565.jpg

ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Элиста в Калмыкии осталась без водоснабжения из-за молнии, обесточившей водозабор, ведутся восстановительные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.По информации ведомства, ночью на вторник в Элисте молния попала в кабельную муфту, в связи с чем прекратилась подача электроэнергии на водозабор в Верхнем Яшкуле, обеспечивающий город водой, а утром произошло отключение основной подстанции."В 5 часов 56 минут произошло​ отключение ВЛ-35 кВ от подстанции "Элиста-Западная", основной​ электролинии, питающей водозабор. Это стало причиной полного прекращения подачи воды в город", - сообщили РИА Новости в мэрии.По словам собеседника агентства, около 8 утра удалось возобновить работу одного из насосов водозабора, полностью водоснабжения города будет восстановлено в течение дня.

https://ria.ru/20210629/energosnabzhenie-1739000071.html

республика калмыкия

элиста

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика калмыкия, элиста, общество