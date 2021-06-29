https://ria.ru/20210629/elista-1739025518.html
Элиста осталась без водоснабжения из-за молнии
Элиста осталась без водоснабжения из-за молнии - РИА Новости, 29.06.2021
Элиста осталась без водоснабжения из-за молнии
Элиста в Калмыкии осталась без водоснабжения из-за молнии, обесточившей водозабор, ведутся восстановительные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:16
2021-06-29T12:16
2021-06-29T12:35
происшествия
республика калмыкия
элиста
общество
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ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Элиста в Калмыкии осталась без водоснабжения из-за молнии, обесточившей водозабор, ведутся восстановительные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.По информации ведомства, ночью на вторник в Элисте молния попала в кабельную муфту, в связи с чем прекратилась подача электроэнергии на водозабор в Верхнем Яшкуле, обеспечивающий город водой, а утром произошло отключение основной подстанции."В 5 часов 56 минут произошло отключение ВЛ-35 кВ от подстанции "Элиста-Западная", основной электролинии, питающей водозабор. Это стало причиной полного прекращения подачи воды в город", - сообщили РИА Новости в мэрии.По словам собеседника агентства, около 8 утра удалось возобновить работу одного из насосов водозабора, полностью водоснабжения города будет восстановлено в течение дня.
https://ria.ru/20210629/energosnabzhenie-1739000071.html
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происшествия, республика калмыкия, элиста, общество
Элиста осталась без водоснабжения из-за молнии
12:16 29.06.2021 (обновлено: 12:35 29.06.2021)
Элиста осталась без водоснабжения из-за молнии, обесточившей водозабор
ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Элиста
в Калмыкии
осталась без водоснабжения из-за молнии, обесточившей водозабор, ведутся восстановительные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
По информации ведомства, ночью на вторник в Элисте молния попала в кабельную муфту, в связи с чем прекратилась подача электроэнергии на водозабор в Верхнем Яшкуле, обеспечивающий город водой, а утром произошло отключение основной подстанции.
"В 5 часов 56 минут произошло отключение ВЛ-35 кВ от подстанции "Элиста-Западная", основной электролинии, питающей водозабор. Это стало причиной полного прекращения подачи воды в город", - сообщили РИА Новости в мэрии.
По словам собеседника агентства, около 8 утра удалось возобновить работу одного из насосов водозабора, полностью водоснабжения города будет восстановлено в течение дня.