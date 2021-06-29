https://ria.ru/20210629/dtp-1738995203.html
В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека - РИА Новости, 29.06.2021
В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
Три человека погибли при столкновении четырех автомобилей в Лысковском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГИБДД региона. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T08:34
2021-06-29T08:34
2021-06-29T11:15
авто
лысковский район
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении четырех автомобилей в Лысковском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.Инцидент произошел сегодня около 06:50 утра по местному времени в Лысково. Одна из машин участников ДТП загорелась.На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД.
https://ria.ru/20210621/dtp-1737852200.html
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авто, лысковский район, нижегородская область, происшествия
В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
08:34 29.06.2021 (обновлено: 11:15 29.06.2021)
В Нижегородской области при столкновении четырех машин погибли три человека