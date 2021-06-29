Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210629/dtp-1738995203.html
В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека - РИА Новости, 29.06.2021
В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
Три человека погибли при столкновении четырех автомобилей в Лысковском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГИБДД региона. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T08:34
2021-06-29T11:15
авто
лысковский район
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739006804_0:105:1040:690_1920x0_80_0_0_90a808fc23309c1bdcd758d5a546fefc.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении четырех автомобилей в Лысковском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.Инцидент произошел сегодня около 06:50 утра по местному времени в Лысково. Одна из машин участников ДТП загорелась.На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД.
https://ria.ru/20210621/dtp-1737852200.html
лысковский район
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739006804_0:0:1041:780_1920x0_80_0_0_65526b37ad0d49e45186e6000b943656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, лысковский район, нижегородская область, происшествия
В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека
08:34 29.06.2021 (обновлено: 11:15 29.06.2021)
 
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской областиСотрудники полиции на месте столкновения легковушек в Нижегородской области
Сотрудники полиции на месте столкновения легковушек в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижегородской области при столкновении четырех машин погибли три человека

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении четырех автомобилей в Лысковском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
Инцидент произошел сегодня около 06:50 утра по местному времени в Лысково. Одна из машин участников ДТП загорелась.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 10:01
В результате столкновения легковушек в Адыгее погибли четыре человека
 
АвтоЛысковский районНижегородская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:35Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
16:35Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
16:35Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
16:33Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:31В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
16:31На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
16:30Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
16:29Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
16:28В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море
16:22Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"
16:22Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
16:20Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян
16:18Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса
16:18Мурашко рассказал, сколько доз вакцин распределили по России
16:17Над странами Балтии начались учения ВВС НАТО
16:16Собянин завил о росте числа смертей от COVID-19 в московских клиниках
16:14Вдова бизнесмена Бурлакова попросила родственников не мешать похоронам
16:14Собянин рассказал о большом числе новых случаев заболевания COVID-19
16:14Регионам направят 8,5 миллиарда рублей на отпускные медработникам
16:12Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Лента новостейМолния