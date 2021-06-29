https://ria.ru/20210629/dtp-1738995203.html

В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека

В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека - РИА Новости, 29.06.2021

В Нижегородской области при столкновении легковушек погибли три человека

Три человека погибли при столкновении четырех автомобилей в Лысковском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГИБДД региона. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T08:34

2021-06-29T08:34

2021-06-29T11:15

авто

лысковский район

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении четырех автомобилей в Лысковском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.Инцидент произошел сегодня около 06:50 утра по местному времени в Лысково. Одна из машин участников ДТП загорелась.На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД.

https://ria.ru/20210621/dtp-1737852200.html

лысковский район

нижегородская область

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2021

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авто, лысковский район, нижегородская область, происшествия