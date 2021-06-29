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Выпускнику в Урюпинске не выдавали аттестат из-за долга за питание
Выпускнику в Урюпинске не выдавали аттестат из-за долга за питание - РИА Новости, 29.06.2021
Выпускнику в Урюпинске не выдавали аттестат из-за долга за питание
Директор школы в городе Урюпинск Волгоградской области не выдавал аттестат выпускнику 9 класса из-за долга за питание, документ ученику отдали только после... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:24
2021-06-29T15:24
2021-06-29T15:24
волгоградская область
урюпинск
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Директор школы в городе Урюпинск Волгоградской области не выдавал аттестат выпускнику 9 класса из-за долга за питание, документ ученику отдали только после вмешательства прокуратуры, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.По информации ведомства, в прокуратуру обратилась жительница Урюпинска, которая одна воспитывает двоих детей, и сообщила, что из-за сложного материального положения у нее возникла задолженность за питание сына - выпускника 9 класса - в школе.Отмечается, что по закону "Об образовании" аттестат должен выдаваться всем, кто сдал успешно экзамены, и задолженность за питание никак на это не влияет. Поэтому после прокурорской проверки, по словам Чередининой, директору школу было объявлено "предостережение о недопустимости нарушений законодательства".По информации прокуратуры, на данный момент аттестат выпускник уже получил.
https://ria.ru/20210529/eda-1734702882.html
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волгоградская область, урюпинск, происшествия
Выпускнику в Урюпинске не выдавали аттестат из-за долга за питание
Директор школы в Урюпинске не выдавал аттестат выпускнику из-за долга за питание
ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости.
Директор школы в городе Урюпинск Волгоградской области
не выдавал аттестат выпускнику 9 класса из-за долга за питание, документ ученику отдали только после вмешательства прокуратуры, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
По информации ведомства, в прокуратуру обратилась жительница Урюпинска, которая одна воспитывает двоих детей, и сообщила, что из-за сложного материального положения у нее возникла задолженность за питание сына - выпускника 9 класса - в школе.
"В результате директор образовательного учреждения сообщил матери, что не выдаст ребенку аттестат об основном общем образовании до момента погашения задолженности за питание. При этом мальчик успешно сдал итоговые экзамены", - сообщила Черединина.
Отмечается, что по закону "Об образовании" аттестат должен выдаваться всем, кто сдал успешно экзамены, и задолженность за питание никак на это не влияет. Поэтому после прокурорской проверки, по словам Чередининой, директору школу было объявлено "предостережение о недопустимости нарушений законодательства".
По информации прокуратуры, на данный момент аттестат выпускник уже получил.