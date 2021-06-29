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Выпускнику в Урюпинске не выдавали аттестат из-за долга за питание

Выпускнику в Урюпинске не выдавали аттестат из-за долга за питание - РИА Новости, 29.06.2021

Выпускнику в Урюпинске не выдавали аттестат из-за долга за питание

Директор школы в городе Урюпинск Волгоградской области не выдавал аттестат выпускнику 9 класса из-за долга за питание, документ ученику отдали только после... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:24

2021-06-29T15:24

2021-06-29T15:24

волгоградская область

урюпинск

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Директор школы в городе Урюпинск Волгоградской области не выдавал аттестат выпускнику 9 класса из-за долга за питание, документ ученику отдали только после вмешательства прокуратуры, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.По информации ведомства, в прокуратуру обратилась жительница Урюпинска, которая одна воспитывает двоих детей, и сообщила, что из-за сложного материального положения у нее возникла задолженность за питание сына - выпускника 9 класса - в школе.Отмечается, что по закону "Об образовании" аттестат должен выдаваться всем, кто сдал успешно экзамены, и задолженность за питание никак на это не влияет. Поэтому после прокурорской проверки, по словам Чередининой, директору школу было объявлено "предостережение о недопустимости нарушений законодательства".По информации прокуратуры, на данный момент аттестат выпускник уже получил.

https://ria.ru/20210529/eda-1734702882.html

волгоградская область

урюпинск

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волгоградская область, урюпинск, происшествия