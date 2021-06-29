https://ria.ru/20210629/dnepr-1739111121.html

В Киеве назвали экологическое состояние Днепра катастрофическим

В Киеве назвали экологическое состояние Днепра катастрофическим - РИА Новости, 29.06.2021

В Киеве назвали экологическое состояние Днепра катастрофическим

Экологическое состояние реки Днепр катастрофическое, аудит выявил 161 загрязнитель в поверхностных водах, сообщается на сайте Счетной палаты Украины. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T19:25

2021-06-29T19:25

2021-06-29T19:31

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КИЕВ, 29 июн - РИА Новости. Экологическое состояние реки Днепр катастрофическое, аудит выявил 161 загрязнитель в поверхностных водах, сообщается на сайте Счетной палаты Украины.Аудит оценивал эффективность выполнения мероприятий общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года."В поверхностных водах речного бассейна Днепра обнаружен 161 загрязнитель, в частности, гербицид атразин, металлы кадмий и никель. Это угрожает здоровью населения Украины и может привести к экологической катастрофе… Показатели качества воды в реке ухудшаются. Последние проведенные исследования выявили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используется в парфюмерии - синтетического мускуса, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути", - сообщается на сайте палаты.Кроме того, цветение Днепра является одной из основных причин массового мора рыбы. Ситуация также усугубляется обмелением реки, которое происходит из-за отсутствия дноуглубительных работ, которые осуществлялись при использовании реки как транспортной артерии. Таким образом, "экологическое состояние бассейна Днепра фактически катастрофическое", говорится в документе.Как утверждают в Счетной палате, на экологическое оздоровление бассейна реки Днепр и улучшения качества питьевой воды в рамках реализации программы в течение 4 лет направили только 153 тысячи долларов. При этом, использование бассейна реки в 2017-2020 годах принесло более 3,7 миллиарда долларов в госбюджет. Ежегодный объем водозабора из бассейна реки составляет 7,4 миллиарда куб. м, или 78,7% забора воды из поверхностных водных объектов Украины.Если экологическая ситуация в бассейне реки не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Возникнет необходимость ее полной очистки, "что приведет к значительным нагрузкам на государственный бюджет". В Счетной палате подчеркивают, что расходы могут быть более чем 2 тысячи раз больше предусмотренных."Всего в течение 2013-2020 годов на экологическое оздоровление бассейна реки Днепр и улучшения качества питьевой воды за счет всех источников финансирования построили и реконструировали канализационные сети водоотведения протяженностью 16,2% плановых объемов; построили противоэрозионные гидротехнические сооружения и осуществили агротехнические противоэрозионные мероприятия на площади 0,1% плановых объемов; 14,3% сооружений ливневой канализации, обеспечив плановый уровень ее протяженности лишь на 0,2%; созданы системы более чистого производства только на трех из 162 предприятий", - подчеркнули в Счетной палате.Днепр - четвертая по длине река Европы после Волги, Дуная и Урала, имеет самое длинное русло в границах Украины. Протекает также на территории Белоруссии и РФ.

https://ria.ru/20210607/krym-1735940230.html

https://ria.ru/20210416/dnepr-1728653030.html

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россия, дунай (река), белоруссия, киев, украина, в мире