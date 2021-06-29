https://ria.ru/20210629/deti-1739014722.html

В Пермском крае за сутки утонули пятеро детей

В Пермском крае за сутки утонули пятеро детей - РИА Новости, 29.06.2021

В Пермском крае за сутки утонули пятеро детей

Пятеро детей утонули за сутки на реках в Пермском крае, сообщает Министерство территориальной безопасности региона. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:21

2021-06-29T11:21

2021-06-29T11:21

орджоникидзевский район

пермь

пермский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg

ПЕРМЬ, 29 июн - РИА Новости. Пятеро детей утонули за сутки на реках в Пермском крае, сообщает Министерство территориальной безопасности региона.По информации ведомства, двое ребят 2003 и 2007 годов рождения 28 июня почти одновременно утонули в реке в Орджоникидзевском районе Перми (пляж КамГЭС). Мальчик 2005 года погиб на реке Васильевка в посёлке Голованово.Еще один трагический инцидент произошел на реке Ния. Очевидцы видели, как мать 1982 года рождения пыталась спасти тонувшую дочь 2014 года рождения. Предварительно известно, что обе скрылись в воде, их тела пока не обнаружены.Также местные спасатели ищут в реке Лолог в Гайнском округе тело подростка 2005 года рождения, туда прибыла еще и водолазная группа краевой службы спасения из шести человек."Призываем взрослых, родителей: в период жарких дней и летних каникул постоянно напоминайте детям, что их жизнь и здоровье - самое ценное. Убедите своих детей соблюдать меры безопасности, купаться только в специально отведенных местах под присмотром взрослых", - говорится в сообщении властей.

https://ria.ru/20210626/utoplenie-1738735826.html

орджоникидзевский район

пермь

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орджоникидзевский район, пермь, пермский край, происшествия