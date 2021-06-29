https://ria.ru/20210629/deti-1739014722.html
В Пермском крае за сутки утонули пятеро детей
В Пермском крае за сутки утонули пятеро детей - РИА Новости, 29.06.2021
В Пермском крае за сутки утонули пятеро детей
Пятеро детей утонули за сутки на реках в Пермском крае, сообщает Министерство территориальной безопасности региона. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:21
2021-06-29T11:21
2021-06-29T11:21
орджоникидзевский район
пермь
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 29 июн - РИА Новости. Пятеро детей утонули за сутки на реках в Пермском крае, сообщает Министерство территориальной безопасности региона.По информации ведомства, двое ребят 2003 и 2007 годов рождения 28 июня почти одновременно утонули в реке в Орджоникидзевском районе Перми (пляж КамГЭС). Мальчик 2005 года погиб на реке Васильевка в посёлке Голованово.Еще один трагический инцидент произошел на реке Ния. Очевидцы видели, как мать 1982 года рождения пыталась спасти тонувшую дочь 2014 года рождения. Предварительно известно, что обе скрылись в воде, их тела пока не обнаружены.Также местные спасатели ищут в реке Лолог в Гайнском округе тело подростка 2005 года рождения, туда прибыла еще и водолазная группа краевой службы спасения из шести человек."Призываем взрослых, родителей: в период жарких дней и летних каникул постоянно напоминайте детям, что их жизнь и здоровье - самое ценное. Убедите своих детей соблюдать меры безопасности, купаться только в специально отведенных местах под присмотром взрослых", - говорится в сообщении властей.
https://ria.ru/20210626/utoplenie-1738735826.html
орджоникидзевский район
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орджоникидзевский район, пермь, пермский край, происшествия
В Пермском крае за сутки утонули пятеро детей
На реках в Пермском крае за сутки утонули пятеро детей
ПЕРМЬ, 29 июн - РИА Новости.
Пятеро детей утонули за сутки на реках в Пермском крае
, сообщает Министерство территориальной безопасности региона.
По информации ведомства, двое ребят 2003 и 2007 годов рождения 28 июня почти одновременно утонули в реке в Орджоникидзевском районе Перми
(пляж КамГЭС). Мальчик 2005 года погиб на реке Васильевка в посёлке Голованово.
Еще один трагический инцидент произошел на реке Ния. Очевидцы видели, как мать 1982 года рождения пыталась спасти тонувшую дочь 2014 года рождения. Предварительно известно, что обе скрылись в воде, их тела пока не обнаружены.
Также местные спасатели ищут в реке Лолог в Гайнском округе тело подростка 2005 года рождения, туда прибыла еще и водолазная группа краевой службы спасения из шести человек.
"Призываем взрослых, родителей: в период жарких дней и летних каникул постоянно напоминайте детям, что их жизнь и здоровье - самое ценное. Убедите своих детей соблюдать меры безопасности, купаться только в специально отведенных местах под присмотром взрослых", - говорится в сообщении властей.