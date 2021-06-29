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В Чехии выявили первое заражение "лямбда"-штаммом коронавируса
В Чехии выявили первое заражение "лямбда"-штаммом коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021
В Чехии выявили первое заражение "лямбда"-штаммом коронавируса
Во вторник в лабораториях Чехии подтверждены 120 случаев индийского штамма коронавируса "дельта", кроме того в Центрально-Чешском крае зафиксирован один случай... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T20:42
2021-06-29T20:42
2021-06-29T20:42
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ПРАГА, 29 июн – РИА Новости. Во вторник в лабораториях Чехии подтверждены 120 случаев индийского штамма коронавируса "дельта", кроме того в Центрально-Чешском крае зафиксирован один случай латиноамериканского штамма "лямбда", сообщил на своем сайте Государственный институт здравоохранения (ГИЗ)."Во вторник в лабораториях республики подтверждены 120 случаев индийского штамма коронавируса "дельта". Подтвержден также 21 случай бразильского штамма "гамма" и 65 - африканского штамма "бета". Кроме того, в Центрально-Чешском крае зафиксирован латиноамериканский штамм "лямбда" коронавируса", - говорится в сообщении.В целом в настоящее время в Чехии доминирует британский вариант коронавируса, подчеркивается в сообщении института. Третья часть новых больных коронавирусом приходится на Прагу."В течение последней недели падение заболеваемости коронавирусом в стране приостановилось и начался небольшой рост. В частности, во вторник зарегистрировано 157 новых больных, что на 39 больше, чем неделей ранее", - констатирует ГИЗ.
https://ria.ru/20210629/lyambda-1738987134.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, чехия, прага, в мире
В Чехии выявили первое заражение "лямбда"-штаммом коронавируса
В Чехии подтвердили 120 случаев штамма коронавируса "дельта" и один случай "лямбда"-штамма