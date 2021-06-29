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Экономист объяснила, для каких стран опасен штамм "дельта"
Экономист объяснила, для каких стран опасен штамм "дельта" - РИА Новости, 29.06.2021
Экономист объяснила, для каких стран опасен штамм "дельта"
Распространение штамма коронавируса "дельта" в большей степени угрожает экономическому росту стран с низкими темпами вакцинации от COVID-19, заявила главный... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:52
2021-06-29T10:52
2021-06-29T10:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
европейский банк реконструкции и развития
в мире
экономика
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ЛОНДОН, 29 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Распространение штамма коронавируса "дельта" в большей степени угрожает экономическому росту стран с низкими темпами вакцинации от COVID-19, заявила главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик.Согласно весеннему прогнозу ЕБРР, темпы роста ВПП в странах присутствия банка в 2021 году составят 4,2% вместо ранее ожидавшихся 3,6%. Однако, быстро распространяющийся индийский штамм коронавируса может перечеркнуть ожидания в странах с низкими темпами вакцинации, считает экономист."Хотя пересмотренные прогнозы дают основания для оптимизма, остается огромная неопределенность в отношении распространения варианта COVID-19 "дельта", который представляет особенно большие риски для стран, которые добились меньшего прогресса в вакцинации, и для экономик, сильно зависящих от международного туризма", - отметила Яворчик.
РИА Новости
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коронавирус covid-19, европейский банк реконструкции и развития, в мире, экономика
Экономист объяснила, для каких стран опасен штамм "дельта"
10:52 29.06.2021 (обновлено: 10:55 29.06.2021)
Экономист заявила об опасности штамма "дельта" для стран с низкими темпами вакцинации