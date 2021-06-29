https://ria.ru/20210629/delta-1739009748.html

Экономист объяснила, для каких стран опасен штамм "дельта"

Экономист объяснила, для каких стран опасен штамм "дельта" - РИА Новости, 29.06.2021

Экономист объяснила, для каких стран опасен штамм "дельта"

Распространение штамма коронавируса "дельта" в большей степени угрожает экономическому росту стран с низкими темпами вакцинации от COVID-19, заявила главный... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:52

2021-06-29T10:52

2021-06-29T10:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

европейский банк реконструкции и развития

в мире

экономика

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ЛОНДОН, 29 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Распространение штамма коронавируса "дельта" в большей степени угрожает экономическому росту стран с низкими темпами вакцинации от COVID-19, заявила главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик.Согласно весеннему прогнозу ЕБРР, темпы роста ВПП в странах присутствия банка в 2021 году составят 4,2% вместо ранее ожидавшихся 3,6%. Однако, быстро распространяющийся индийский штамм коронавируса может перечеркнуть ожидания в странах с низкими темпами вакцинации, считает экономист."Хотя пересмотренные прогнозы дают основания для оптимизма, остается огромная неопределенность в отношении распространения варианта COVID-19 "дельта", который представляет особенно большие риски для стран, которые добились меньшего прогресса в вакцинации, и для экономик, сильно зависящих от международного туризма", - отметила Яворчик.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, европейский банк реконструкции и развития, в мире, экономика