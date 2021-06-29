https://ria.ru/20210629/chukotka-1739040379.html

На Чукотке возбудили дело после публикации фото с убитыми гусями

На Чукотке возбудили дело после публикации фото с убитыми гусями - РИА Новости, 29.06.2021

На Чукотке возбудили дело после публикации фото с убитыми гусями

Уголовное дело об отстреле почти 180 гусей на охоте с ущербом свыше 700 тысяч рублей возбудили на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель регионального СУ... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:34

2021-06-29T13:34

2021-06-29T13:34

россия

чукотский автономный округ

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

анадырь

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Уголовное дело об отстреле почти 180 гусей на охоте с ущербом свыше 700 тысяч рублей возбудили на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель регионального СУ СК.Скандальное фото появилось ранее в Instagram-паблике Hunting_in_siberia. На нем охотник стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной более чем сотней тушек "убитых гусей". В соцсетях раскритиковали охотника и то, что было убито так много птиц. Полиция по поручению прокурора Чукотки начала проверку. Региональный департамент природных ресурсов и экологии сообщал, что виновного привлекут к ответственности. В человеке на фото некоторые узнали депутата думы Магадана Александра Крамаренко.Сам Крамаренко заявлял РИА Новости, что фото отредактировано при помощи фотошопа, кроме того, на нем не убитые гуси, а перьевые чучела птиц для охотников. Его членство в ЕР приостановили.Как отметил представитель СУ СК, с 14 по 17 мая примерно в 60 километрах от Анадыря было сделано фото человека с ружьем в руках на фоне надписи "Чукотка 2021" и изображением в виде сердца выложенными на снегу тушками мёртвых 178 гусей. Общий ущерб от незаконной добычи гусей составил более 700 тысяч рублей, добавил он.

https://ria.ru/20210521/okhotnik-1733224313.html

https://ria.ru/20210618/foto-1738789461.html

россия

чукотский автономный округ

анадырь

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россия, чукотский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, анадырь, происшествия