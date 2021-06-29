На Чукотке возбудили дело после публикации фото с убитыми гусями
© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Республики Беларусь
На Чукотке возбудили дело после публикации скандального фото с убитыми гусями
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Уголовное дело об отстреле почти 180 гусей на охоте с ущербом свыше 700 тысяч рублей возбудили на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель регионального СУ СК.
Скандальное фото появилось ранее в Instagram-паблике Hunting_in_siberia. На нем охотник стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной более чем сотней тушек "убитых гусей". В соцсетях раскритиковали охотника и то, что было убито так много птиц. Полиция по поручению прокурора Чукотки начала проверку. Региональный департамент природных ресурсов и экологии сообщал, что виновного привлекут к ответственности. В человеке на фото некоторые узнали депутата думы Магадана Александра Крамаренко.
Сам Крамаренко заявлял РИА Новости, что фото отредактировано при помощи фотошопа, кроме того, на нем не убитые гуси, а перьевые чучела птиц для охотников. Его членство в ЕР приостановили.
"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, совершенной с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 ст. 258 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. Максимальная санкция – лишение свободы на пять лет.
Как отметил представитель СУ СК, с 14 по 17 мая примерно в 60 километрах от Анадыря было сделано фото человека с ружьем в руках на фоне надписи "Чукотка 2021" и изображением в виде сердца выложенными на снегу тушками мёртвых 178 гусей. Общий ущерб от незаконной добычи гусей составил более 700 тысяч рублей, добавил он.