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На Чукотке возбудили дело после публикации фото с убитыми гусями
На Чукотке возбудили дело после публикации фото с убитыми гусями - РИА Новости, 29.06.2021
На Чукотке возбудили дело после публикации фото с убитыми гусями
Уголовное дело об отстреле почти 180 гусей на охоте с ущербом свыше 700 тысяч рублей возбудили на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель регионального СУ... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:34
2021-06-29T13:34
россия
чукотский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
анадырь
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Уголовное дело об отстреле почти 180 гусей на охоте с ущербом свыше 700 тысяч рублей возбудили на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель регионального СУ СК.Скандальное фото появилось ранее в Instagram-паблике Hunting_in_siberia. На нем охотник стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной более чем сотней тушек "убитых гусей". В соцсетях раскритиковали охотника и то, что было убито так много птиц. Полиция по поручению прокурора Чукотки начала проверку. Региональный департамент природных ресурсов и экологии сообщал, что виновного привлекут к ответственности. В человеке на фото некоторые узнали депутата думы Магадана Александра Крамаренко.Сам Крамаренко заявлял РИА Новости, что фото отредактировано при помощи фотошопа, кроме того, на нем не убитые гуси, а перьевые чучела птиц для охотников. Его членство в ЕР приостановили.Как отметил представитель СУ СК, с 14 по 17 мая примерно в 60 километрах от Анадыря было сделано фото человека с ружьем в руках на фоне надписи "Чукотка 2021" и изображением в виде сердца выложенными на снегу тушками мёртвых 178 гусей. Общий ущерб от незаконной добычи гусей составил более 700 тысяч рублей, добавил он.
https://ria.ru/20210521/okhotnik-1733224313.html
https://ria.ru/20210618/foto-1738789461.html
россия
чукотский автономный округ
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россия, чукотский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, анадырь, происшествия
На Чукотке возбудили дело после публикации фото с убитыми гусями
13:34 29.06.2021
 
© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Республики Беларусь
Автомобиль Следственного комитета Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь

На Чукотке возбудили дело после публикации скандального фото с убитыми гусями

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Уголовное дело об отстреле почти 180 гусей на охоте с ущербом свыше 700 тысяч рублей возбудили на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель регионального СУ СК.
Скандальное фото появилось ранее в Instagram-паблике Hunting_in_siberia. На нем охотник стоит на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной более чем сотней тушек "убитых гусей". В соцсетях раскритиковали охотника и то, что было убито так много птиц. Полиция по поручению прокурора Чукотки начала проверку. Региональный департамент природных ресурсов и экологии сообщал, что виновного привлекут к ответственности. В человеке на фото некоторые узнали депутата думы Магадана Александра Крамаренко.
Гуси - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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На Чукотке охотник снялся на фоне надписи из сотни убитых гусей
Сам Крамаренко заявлял РИА Новости, что фото отредактировано при помощи фотошопа, кроме того, на нем не убитые гуси, а перьевые чучела птиц для охотников. Его членство в ЕР приостановили.
"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, совершенной с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 ст. 258 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. Максимальная санкция – лишение свободы на пять лет.
Как отметил представитель СУ СК, с 14 по 17 мая примерно в 60 километрах от Анадыря было сделано фото человека с ружьем в руках на фоне надписи "Чукотка 2021" и изображением в виде сердца выложенными на снегу тушками мёртвых 178 гусей. Общий ущерб от незаконной добычи гусей составил более 700 тысяч рублей, добавил он.
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РоссияЧукотский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияАнадырьПроисшествия
 
 
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