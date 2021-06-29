https://ria.ru/20210629/chekhiya-1739134605.html
Минздрав Чехии запретил поездки в Россию
Минздрав Чехии запретил поездки в Россию - РИА Новости, 29.06.2021
Минздрав Чехии запретил поездки в Россию
Минздрав Чехии выдал во вторник распоряжение о запрете поездок в страны с экстремальным риском заболевания коронавирусом, в их число включена и Россия,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T21:57
2021-06-29T21:57
2021-06-29T21:57
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ПРАГА, 29 июн – РИА Новости. Минздрав Чехии выдал во вторник распоряжение о запрете поездок в страны с экстремальным риском заболевания коронавирусом, в их число включена и Россия, распоряжение выдано на период с 1 по 31 июля."На период с 1 по 31 июля минздрав запрещает всем гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещение стран с экстремальным риском заболевания COVID-19, вызванного новыми мутациями коронавируса SARS-Cov-2. Запрет не распространяется на граждан данных стран, а также на поездки, которые не могут быть отложены и должны быть предварительно объявлены в МИД Чехии", - говорится в распоряжении минздрава.Помимо России, в перечень стран, в которые временно запрещены поездки граждан Чехии, включены, в частности, Индия, Бразилия, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других.В отношении России в распоряжении отмечается, что в стране с 25 июня происходит заметный рост заболеваний коронавирусом - более 20 тысяч случаев в день, что является наивысшим показателем с конца января этого года.
https://ria.ru/20210629/delta-1739124906.html
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Минздрав Чехии запретил поездки в Россию
Минздрав Чехии запретил из-за COVID-19 поездки в Россию