https://ria.ru/20210629/chekhiya-1739047427.html

МИД Чехии разъяснил, что посольство России законно занимает землю в Праге

МИД Чехии разъяснил, что посольство России законно занимает землю в Праге - РИА Новости, 29.06.2021

МИД Чехии разъяснил, что посольство России законно занимает землю в Праге

Часть пражского парка "Стромовка", предоставленная в 1972 году кабмином тогдашней Чехословакии в постоянное пользование посольству СССР в этой стране, не будет... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:10

2021-06-29T14:10

2021-06-29T14:33

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ПРАГА, 29 июн – РИА Новости. Часть пражского парка "Стромовка", предоставленная в 1972 году кабмином тогдашней Чехословакии в постоянное пользование посольству СССР в этой стране, не будет передана властям Праги, которые ранее потребовали возвращения этой территории, сообщило во вторник издание Novinky со ссылкой на МИД республики."Прага не может получить от России часть парка "Стромовка". Эта территория в 1972 году на основании решения правительства Чехословакии была переведена для постоянного использования тогдашнему советскому посольству. Здания на данной территории принадлежат РФ, которая их выкупила. Это истекает из письма чешского МИД руководству района Прага-7", - говорится в сообщении.Ранее руководство Праги призвало правительство страны к переговорам с РФ о возвращении городу данной части парка "Стромовка".

https://ria.ru/20210629/kompensatsiya-1738982681.html

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