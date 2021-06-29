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Семь горнолыжных трасс и три канатки построят на курорте "Ведучи" в Чечне
Семь горнолыжных трасс и три канатки построят на курорте "Ведучи" в Чечне - РИА Новости, 29.06.2021
Семь горнолыжных трасс и три канатки построят на курорте "Ведучи" в Чечне
Семь новых горнолыжных трасс и три канатные дороги построят на курорте "Ведучи" в Чеченской республике, проектирование уже завершено, сообщает АО "Курорты... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:20
2021-06-29T16:20
2021-06-29T16:20
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ПЯТИГОРСК, 29 июн — РИА Новости. Семь новых горнолыжных трасс и три канатные дороги построят на курорте "Ведучи" в Чеченской республике, проектирование уже завершено, сообщает АО "Курорты Северного Кавказа"."Компания "Курорты Северного Кавказа" построит на чеченском курорте "Ведучи" семь новых горнолыжных трасс общей протяженностью 8,7 километра и три канатные дороги. Проектирование трасс и подъемников уже завершено, готовится конкурсная документация для поиска подрядчиков. Новую зону катания планируется открыть для гостей в зимнем сезоне 2022/2023", — говорится в сообщении.Горнолыжникам будет доступно катание на северном склоне хребта Данедук с высоты 2325 метров на трех трассах синего уровня сложности, двух черных и двух красных. Каждая из них оборудована системой искусственного оснежения."Наверх гостей доставят кресельные подъемники протяженностью 1390 и 622 метров, а северный и южный склоны курорта соединит гигантская канатная дорога типа "3S" длиной 4,4 километра. Подобных канатных дорог в стране всего две, в мире — чуть больше десяти", — отмечается в релизе."Курорт "Ведучи", как и "Архыз", проектируется и строится с нуля и в уникальном с точки зрения природы и истории месте. Поэтому, уверен, интерес к трассам Ведучи у гостей будет большим. Современная горнолыжная инфраструктура, хороший перепад высот, невероятные виды с хребта Данедук и погружение в самобытную культуру чеченцев – вот то, что сделает курорт заметным на горнолыжной карте страны", – отметил генеральный директор КСК Хасан Тимижев.
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хасан тимижев, кск, туризм, туристы, новости - туризм, курорты северного кавказа
ПЯТИГОРСК, 29 июн — РИА Новости. Семь новых горнолыжных трасс и три канатные дороги построят на курорте "Ведучи" в Чеченской республике, проектирование уже завершено, сообщает АО "Курорты Северного Кавказа".
"Компания "Курорты Северного Кавказа" построит на чеченском курорте "Ведучи" семь новых горнолыжных трасс общей протяженностью 8,7 километра и три канатные дороги. Проектирование трасс и подъемников уже завершено, готовится конкурсная документация для поиска подрядчиков. Новую зону катания планируется открыть для гостей в зимнем сезоне 2022/2023", — говорится в сообщении.
Горнолыжникам будет доступно катание на северном склоне хребта Данедук с высоты 2325 метров на трех трассах синего уровня сложности, двух черных и двух красных. Каждая из них оборудована системой искусственного оснежения.
"Наверх гостей доставят кресельные подъемники протяженностью 1390 и 622 метров, а северный и южный склоны курорта соединит гигантская канатная дорога типа "3S" длиной 4,4 километра. Подобных канатных дорог в стране всего две, в мире — чуть больше десяти", — отмечается в релизе.
"Курорт "Ведучи", как и "Архыз", проектируется и строится с нуля и в уникальном с точки зрения природы и истории месте. Поэтому, уверен, интерес к трассам Ведучи у гостей будет большим. Современная горнолыжная инфраструктура, хороший перепад высот, невероятные виды с хребта Данедук и погружение в самобытную культуру чеченцев – вот то, что сделает курорт заметным на горнолыжной карте страны", – отметил генеральный директор КСК Хасан Тимижев.