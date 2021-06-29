https://ria.ru/20210629/burlakov-1739068340.html

Вдова бизнесмена Бурлакова попросила родственников не мешать похоронам

Вдова бизнесмена Бурлакова попросила родственников не мешать похоронам - РИА Новости, 29.06.2021

Вдова бизнесмена Бурлакова попросила родственников не мешать похоронам

Вдова и дочери скончавшегося от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова сами организуют его похороны и просят других родственников не вмешиваться в этот... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:14

2021-06-29T16:14

2021-06-29T16:14

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россия

константин добрынин

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вдова и дочери скончавшегося от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова сами организуют его похороны и просят других родственников не вмешиваться в этот процесс, сообщил РИА Новости их адвокат Константин Добрынин.Ранее пресс-секретарь бизнесмена заявила журналистам, что сестра Бурлакова обратилась в СК и прокуратуру, так как посчитала отказ морга выдать ей тело брата незаконным. Тело выдали представителям супруги скончавшегося, которая, по мнению сестры, собирается вывезти его в Канаду и кремировать "вопреки последней воле Бурлакова". Сообщалось, что 71-летний бизнесмен умер от коронавируса в Москве."Нашим доверителям крайне неприятна циничная суета, которую впопыхах развернули вокруг смерти лица, теперь называющие себя родственниками. Мы хотели бы напомнить всем и в том числе им, что обязанность по погребению умершего Бурлакова Олега Леонидовича в соответствии с законом уже взяли на себя: супруга умершего – Бурлакова Людмила Сергеевна и родные дочери - Вероника и Елена, а никак не его внучатая племянница и тем более не сестра", - отметил адвокат.По его словам, закон четко регламентирует круг лиц, которым выдается тело умершего после его гибели. "На первом месте именно супруги умершего, на втором месте – близкие родственники умершего, и лишь на третьем месте – иные родственники умершего и иные лица, которые могут взять на себя обязанность осуществить погребение умершего", - пояснил собеседник."Само понятие "близкие родственники" раскрывается в статье 13 Семейного кодекса РФ, где на первом месте к близким родственникам относятся: родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) и только в конце - братья и сестры. А о племянницах и мужьях племянниц речь там вообще не идёт", - подчеркнул Добрынин.Адвокат добавил, что супруга и дочери погибшего уже взяли на себя все обязательства по организации похорон и "уведомляют любых иных лиц, в том числе племянницу, мужа племянницы и сестру, что им не могут быть выданы тело умершего и документы, необходимые для погребения умершего".Бурлаков, чье состояние оценивается в 650 миллионов долларов, был совладельцем Стройлесбанка, ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс". В последние годы, отмечает издание, Бурлаков упоминался в прессе как владелец парусной яхты Black Pearl ("Черная жемчужина"), длина которой превышает 106 метров. Судно способно передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии.

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коронавирус в россии, россия, константин добрынин, москва, общество