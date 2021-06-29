Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210629/burlakov-1739068340.html
Вдова бизнесмена Бурлакова попросила родственников не мешать похоронам
Вдова бизнесмена Бурлакова попросила родственников не мешать похоронам - РИА Новости, 29.06.2021
Вдова бизнесмена Бурлакова попросила родственников не мешать похоронам
Вдова и дочери скончавшегося от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова сами организуют его похороны и просят других родственников не вмешиваться в этот... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:14
2021-06-29T16:14
коронавирус в россии
россия
константин добрынин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749706_32:0:942:512_1920x0_80_0_0_d09b5fa49f60982d44159db184f2d915.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вдова и дочери скончавшегося от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова сами организуют его похороны и просят других родственников не вмешиваться в этот процесс, сообщил РИА Новости их адвокат Константин Добрынин.Ранее пресс-секретарь бизнесмена заявила журналистам, что сестра Бурлакова обратилась в СК и прокуратуру, так как посчитала отказ морга выдать ей тело брата незаконным. Тело выдали представителям супруги скончавшегося, которая, по мнению сестры, собирается вывезти его в Канаду и кремировать "вопреки последней воле Бурлакова". Сообщалось, что 71-летний бизнесмен умер от коронавируса в Москве."Нашим доверителям крайне неприятна циничная суета, которую впопыхах развернули вокруг смерти лица, теперь называющие себя родственниками. Мы хотели бы напомнить всем и в том числе им, что обязанность по погребению умершего Бурлакова Олега Леонидовича в соответствии с законом уже взяли на себя: супруга умершего – Бурлакова Людмила Сергеевна и родные дочери - Вероника и Елена, а никак не его внучатая племянница и тем более не сестра", - отметил адвокат.По его словам, закон четко регламентирует круг лиц, которым выдается тело умершего после его гибели. "На первом месте именно супруги умершего, на втором месте – близкие родственники умершего, и лишь на третьем месте – иные родственники умершего и иные лица, которые могут взять на себя обязанность осуществить погребение умершего", - пояснил собеседник."Само понятие "близкие родственники" раскрывается в статье 13 Семейного кодекса РФ, где на первом месте к близким родственникам относятся: родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) и только в конце - братья и сестры. А о племянницах и мужьях племянниц речь там вообще не идёт", - подчеркнул Добрынин.Адвокат добавил, что супруга и дочери погибшего уже взяли на себя все обязательства по организации похорон и "уведомляют любых иных лиц, в том числе племянницу, мужа племянницы и сестру, что им не могут быть выданы тело умершего и документы, необходимые для погребения умершего".Бурлаков, чье состояние оценивается в 650 миллионов долларов, был совладельцем Стройлесбанка, ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс". В последние годы, отмечает издание, Бурлаков упоминался в прессе как владелец парусной яхты Black Pearl ("Черная жемчужина"), длина которой превышает 106 метров. Судно способно передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии.
https://ria.ru/20210629/mutatsiya-1739011429.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738749706_146:0:829:512_1920x0_80_0_0_4143d23c03f167e1b040c5e6b7629e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, константин добрынин, москва, общество
Вдова бизнесмена Бурлакова попросила родственников не мешать похоронам
16:14 29.06.2021
 
Бизнесмен Олег Бурлаков
Бизнесмен Олег Бурлаков

Вдова бизнесмена Бурлакова попросила родственников не вмешиваться в его похороны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вдова и дочери скончавшегося от коронавируса бизнесмена Олега Бурлакова сами организуют его похороны и просят других родственников не вмешиваться в этот процесс, сообщил РИА Новости их адвокат Константин Добрынин.
Ранее пресс-секретарь бизнесмена заявила журналистам, что сестра Бурлакова обратилась в СК и прокуратуру, так как посчитала отказ морга выдать ей тело брата незаконным. Тело выдали представителям супруги скончавшегося, которая, по мнению сестры, собирается вывезти его в Канаду и кремировать "вопреки последней воле Бурлакова". Сообщалось, что 71-летний бизнесмен умер от коронавируса в Москве.
"Нашим доверителям крайне неприятна циничная суета, которую впопыхах развернули вокруг смерти лица, теперь называющие себя родственниками. Мы хотели бы напомнить всем и в том числе им, что обязанность по погребению умершего Бурлакова Олега Леонидовича в соответствии с законом уже взяли на себя: супруга умершего – Бурлакова Людмила Сергеевна и родные дочери - Вероника и Елена, а никак не его внучатая племянница и тем более не сестра", - отметил адвокат.
По его словам, закон четко регламентирует круг лиц, которым выдается тело умершего после его гибели. "На первом месте именно супруги умершего, на втором месте – близкие родственники умершего, и лишь на третьем месте – иные родственники умершего и иные лица, которые могут взять на себя обязанность осуществить погребение умершего", - пояснил собеседник.
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
11:02Распространение коронавируса
Эксперт оценил исследование о новом способе заражения коронавирусом
"Само понятие "близкие родственники" раскрывается в статье 13 Семейного кодекса РФ, где на первом месте к близким родственникам относятся: родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) и только в конце - братья и сестры. А о племянницах и мужьях племянниц речь там вообще не идёт", - подчеркнул Добрынин.
Адвокат добавил, что супруга и дочери погибшего уже взяли на себя все обязательства по организации похорон и "уведомляют любых иных лиц, в том числе племянницу, мужа племянницы и сестру, что им не могут быть выданы тело умершего и документы, необходимые для погребения умершего".
Бурлаков, чье состояние оценивается в 650 миллионов долларов, был совладельцем Стройлесбанка, ему также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс". В последние годы, отмечает издание, Бурлаков упоминался в прессе как владелец парусной яхты Black Pearl ("Черная жемчужина"), длина которой превышает 106 метров. Судно способно передвигаться за счет солнечной и ветряной энергии.
 
Коронавирус в РоссииРоссияКонстантин ДобрынинМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:34На Чукотке возбудили дело после публикации фото с убитыми гусями
13:28В Кремле рассказали о работе с обращениями после прямой линии с Путиным
13:27Гинцбург призвал переболевших COVID-19 в легкой форме вакцинироваться
13:26Разработчик оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма
13:25G20 может помочь справиться с неравенством в мире, заявил Блинкен
13:23Власти Эсватини опровергли сообщения о бегстве короля
13:21Президент РАН заявил, что российские вакцины от COVID-19 безвредны
13:20У 90% заболевших COVID-19 в России выявили индийский штамм
13:19В Туапсе вынесли приговор москвичу за участие в преступном сообществе
13:18Apple борется с блогерами, которые раскрывают ее секреты
13:14МИД ответил Польше на обвинения в кибератаках
13:11Путин проведет несколько совещаний перед прямой линией
13:08В Кремле объяснили, почему не отменили прямую линию с Путиным
13:07В Кремле ожидают более миллиона вопросов на прямую линию с Путиным
13:06В Кремле обеспокоены подделкой QR-кодов
13:06В Кремле прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19
13:05В Кремле ответили на вопрос о возможности новых ограничений по COVID-19
13:03Песков прокомментировал обыски у сотрудников "Проекта"
13:03Песков ответил на вопрос об обращении Путина по ситуации с коронавирусом
13:00Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы
Лента новостейМолния