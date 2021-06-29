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Боррель написал статью "Как быть с Россией"
Боррель написал статью "Как быть с Россией" - РИА Новости, 29.06.2021
Боррель написал статью "Как быть с Россией"
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в статье "Как быть с Россией" поделился представлениями о том, как Брюсселю необходимо действовать в отношениях с... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:34
2021-06-29T14:22
россия
жозеп боррель
брюссель
еврокомиссия
европейский совет
евросоюз
александр грушко
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в статье "Как быть с Россией" поделился представлениями о том, как Брюсселю необходимо действовать в отношениях с Москвой. В статье Борреля декларируются основные направления действий в двусторонних контактах с Россией, которые он определяет триадой: давать отпор, сдерживать и вовлекать:В первом случае глава европейской дипломатии приводит в пример ситуацию на Украине. По его словам, Брюссель должен обеспечить выполнение российской стороной Минских соглашений и продолжить оказывать давление на Кремль в связи с делом MH17.Для реализации второго принципа он призывает обеспечить соблюдение европейского законодательства для противодействия якобы исходящим из России кибератакам и попыткам дезинформации.Говоря о третьем постулате, Боррель подчеркнул, что Кремль был и остается крупным игроком на международной арене, а за последнее время ему даже удалось увеличить свое влияние во многих регионах мира. Также он призвал сотрудничать с Россией для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями.Замглавы МИД Александр Грушко по итогам саммита Евросоюза по России заявил, что Брюссель оказался заложником агрессивного меньшинства и принятых раньше решений, а идея организации саммита Росси — ЕС провалилась через бермудский треугольник "отпор, сковывание, сотрудничество".На Смоленской площади ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела. Там добавили, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.
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россия, жозеп боррель, брюссель, еврокомиссия, европейский совет, евросоюз, александр грушко, в мире
Боррель написал статью "Как быть с Россией"
12:34 29.06.2021 (обновлено: 14:22 29.06.2021)
 
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Россия — большой сосед, который никуда не денется: Боррель написал статью "Как быть с Россией"

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БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в статье "Как быть с Россией" поделился представлениями о том, как Брюсселю необходимо действовать в отношениях с Москвой.
"Россия — наш самый большой сосед. Он никуда не денется, и маловероятно, что в ближайшем будущем произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению модели поведения", — отметил он.
В статье Борреля декларируются основные направления действий в двусторонних контактах с Россией, которые он определяет триадой: давать отпор, сдерживать и вовлекать:
  • противостоять "преднамеренным нарушениям международного права Россией";
  • препятствовать попыткам Кремля подорвать единство ЕС;
  • взаимодействовать с Москвой для решения глобальных и региональных проблем.
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В первом случае глава европейской дипломатии приводит в пример ситуацию на Украине. По его словам, Брюссель должен обеспечить выполнение российской стороной Минских соглашений и продолжить оказывать давление на Кремль в связи с делом MH17.
Для реализации второго принципа он призывает обеспечить соблюдение европейского законодательства для противодействия якобы исходящим из России кибератакам и попыткам дезинформации.
Говоря о третьем постулате, Боррель подчеркнул, что Кремль был и остается крупным игроком на международной арене, а за последнее время ему даже удалось увеличить свое влияние во многих регионах мира. Также он призвал сотрудничать с Россией для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями.
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На Смоленской площади ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела. Там добавили, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.
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