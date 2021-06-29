https://ria.ru/20210629/borrel-1739028029.html

Боррель написал статью "Как быть с Россией"

Боррель написал статью "Как быть с Россией" - РИА Новости, 29.06.2021

Боррель написал статью "Как быть с Россией"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в статье "Как быть с Россией" поделился представлениями о том, как Брюсселю необходимо действовать в отношениях с... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:34

2021-06-29T12:34

2021-06-29T14:22

россия

жозеп боррель

брюссель

еврокомиссия

европейский совет

евросоюз

александр грушко

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_301:535:2991:2048_1920x0_80_0_0_c9ce062d02df1e95be2d85f135e001d2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в статье "Как быть с Россией" поделился представлениями о том, как Брюсселю необходимо действовать в отношениях с Москвой. В статье Борреля декларируются основные направления действий в двусторонних контактах с Россией, которые он определяет триадой: давать отпор, сдерживать и вовлекать:В первом случае глава европейской дипломатии приводит в пример ситуацию на Украине. По его словам, Брюссель должен обеспечить выполнение российской стороной Минских соглашений и продолжить оказывать давление на Кремль в связи с делом MH17.Для реализации второго принципа он призывает обеспечить соблюдение европейского законодательства для противодействия якобы исходящим из России кибератакам и попыткам дезинформации.Говоря о третьем постулате, Боррель подчеркнул, что Кремль был и остается крупным игроком на международной арене, а за последнее время ему даже удалось увеличить свое влияние во многих регионах мира. Также он призвал сотрудничать с Россией для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями.Замглавы МИД Александр Грушко по итогам саммита Евросоюза по России заявил, что Брюссель оказался заложником агрессивного меньшинства и принятых раньше решений, а идея организации саммита Росси — ЕС провалилась через бермудский треугольник "отпор, сковывание, сотрудничество".На Смоленской площади ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела. Там добавили, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/es-1737965783.html

https://ria.ru/20210628/ukraina-1738842658.html

https://ria.ru/20210628/sammit-1738837676.html

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, брюссель, еврокомиссия, европейский совет, евросоюз, александр грушко, в мире