https://ria.ru/20210629/blinken-1739024978.html

Блинкен заявил, что США надеются на более стабильные отношения с Россией

Блинкен заявил, что США надеются на более стабильные отношения с Россией - РИА Новости, 29.06.2021

Блинкен заявил, что США надеются на более стабильные отношения с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне рассчитывают на более стабильные отношения с Россией и призвал не допустить повторения кибератак в... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:15

2021-06-29T12:15

2021-06-29T12:15

россия

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РИМ, 29 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне рассчитывают на более стабильные отношения с Россией и призвал не допустить повторения кибератак в отношении своей страны."Как (президент США) Байден заявил главе Кремля, мы надеемся иметь с Россией более стабильные и выгодные отношения. Мы можем работать вместе по таким стратегическим темам, как контроль над вооружениями, кибербезопасность, региональные кризисы. Но если Россия продолжит нападать на нас или действовать так, как это было с атаками SolarWinds, вмешательством в наши выборы и агрессией в отношении Навального, тогда мы ответим. Не потому что мы желаем конфликтов, но потому что нам дороги наши ценности и принципы. Решать России", - указал Блинкен в интервью, которое во вторник опубликовала римская газета la Repubblica.Говоря об отношениях с РФ, госсекретарь сделал акцент на теме кибербезопасности."Когда президент Байден встретился с президентом (РФ) Путиным в Женеве, это было одной из главных тем. Недавно мы стали объектом крупной кибератаки в целях вымогательства, - направленной на наш нефтепровод на Восточном побережье, - исходившей не от какой-то страны, а от преступной группы. Ответственные за эту атаку живут в России. Поэтому России мы сказали, что ни одно ответственное государство не может давать приют или убежище криминальным ассоциациям, ответственным за кибератаки в целях вымогательства", - отметил Блинкен.По словам высокопоставленного американского политика, в США ожидают, что Россия предпримет действия, чтобы не допустить повторения подобных атак. Одновременно он указал, что объекты стратегического характера, связанные с водо- и электроснабжением и общественным транспортом, должны быть защищены от кибератак."Мы ясно сказали это Путину. Посмотрим, будут ли результаты", - заявил Блинкен.Существенное внимание госсекретарь США уделил Китаю. "Важно понимать, что Китай является наиболее сложной страной, с которой мы имеем дело в наших отношениях. Существуют области, где он является противником, другие, где он является соперником, а есть области, где он является партнером. Нет одного такого слова, которое бы могло определить этот тип отношений", - заметил Блинкен.В США за последние полгода имели место ряд крупных кибервзломов, наиболее известные - атака на фирму SolarWinds и на оператора трубопроводов Colonial Pipeline. Первая из этих атак привела к компрометации сетей в ряде государственных учреждений, включая министерства. Вторая атака вызвала отключение крупнейшего трубопровода и перебои с поставками бензина на востоке США.Официальный Вашингтон обвинил во взломе SolarWinds Россию и ввел санкции, Москва какую-либо причастность ко взлому опровергает. Байден ранее заявлял, что взлом Colonial Pipeline мог проводиться из России, хотя подчеркнул, что у него нет данных, чтобы к этому были причастны российские власти. Российское посольство в Вашингтоне назвало обвинения в адрес России по Colonial Pipeline безосновательными.

https://ria.ru/20210625/blinken-1738558872.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/bayden-1738994859.html

https://ria.ru/20210627/tramp-1738773308.html

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россия, энтони блинкен, сша, в мире