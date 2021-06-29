Бельгия выдала России участника вооруженного нападения на школу в Чечне
14:56 29.06.2021 (обновлено: 16:14 29.06.2021)
© AP Photo / Francois WalschaertsПолиция в Брюсселе
© AP Photo / Francois Walschaerts
Бельгия выдала России участника вооруженного нападения на школу в Чечне в 1996 году
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бельгия экстрадировала в Россию участника вооруженного нападения на школу в Чечне в 1996 году Али Оздамирова, а также обвиняемую в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По версии следствия, в то время Оздамиров работал военруком в школе № 2 села Гелдагон Курчалоевского района. Он создал банду для хищения денег, предназначавшихся на выплату стипендий и зарплат.
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Злоумышленники вооружились АК-74 и АКМ и 24 апреля напали на образовательное учреждение, открыв в здании беспорядочную стрельбу. Ворвавшись в кабинет директора, где кроме него находились еще семь сотрудников, бандиты завладели пакетом с 40,6 миллиона рублей (неденоминированных). Руководитель школы погиб в перестрелке, еще один сотрудник пострадал. После нападения бандиты скрылись.
Позже нескольких участников рейда поймали и приговорили к длительным тюремным срокам. Сейчас Оздамирова будут судить по статьям за разбой и бандитизм.
К уголовной ответственности привлекут и Екатерину Холодкову. Как считает следствие, с августа 2015-го по август 2019 года в Воронеже она с сообщниками организовывала и проводила азартные игры, используя игорное оборудование вне положенной зоны. На этом они заработали более 21 миллиона рублей.
Оба фигуранта скрывались от правоохранительных органов и находились в международном розыске. Сегодня в сопровождении спецконвоя их доставят из Бельгии в Москву.
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