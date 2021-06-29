https://ria.ru/20210629/belgiya-1739054413.html

Бельгия выдала России участника вооруженного нападения на школу в Чечне

Бельгия выдала России участника вооруженного нападения на школу в Чечне - РИА Новости, 29.06.2021

Бельгия выдала России участника вооруженного нападения на школу в Чечне

Бельгия экстрадировала в Россию участника вооруженного нападения на школу в Чечне в 1996 году Али Оздамирова, а также обвиняемую в незаконной организации и... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:56

2021-06-29T14:56

2021-06-29T16:14

россия

генеральная прокуратура рф

бельгия

курчалоевский район

происшествия

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бельгия экстрадировала в Россию участника вооруженного нападения на школу в Чечне в 1996 году Али Оздамирова, а также обвиняемую в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.По версии следствия, в то время Оздамиров работал военруком в школе № 2 села Гелдагон Курчалоевского района. Он создал банду для хищения денег, предназначавшихся на выплату стипендий и зарплат.Злоумышленники вооружились АК-74 и АКМ и 24 апреля напали на образовательное учреждение, открыв в здании беспорядочную стрельбу. Ворвавшись в кабинет директора, где кроме него находились еще семь сотрудников, бандиты завладели пакетом с 40,6 миллиона рублей (неденоминированных). Руководитель школы погиб в перестрелке, еще один сотрудник пострадал. После нападения бандиты скрылись.Позже нескольких участников рейда поймали и приговорили к длительным тюремным срокам. Сейчас Оздамирова будут судить по статьям за разбой и бандитизм.К уголовной ответственности привлекут и Екатерину Холодкову. Как считает следствие, с августа 2015-го по август 2019 года в Воронеже она с сообщниками организовывала и проводила азартные игры, используя игорное оборудование вне положенной зоны. На этом они заработали более 21 миллиона рублей.Оба фигуранта скрывались от правоохранительных органов и находились в международном розыске. Сегодня в сопровождении спецконвоя их доставят из Бельгии в Москву.

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/shveytsariya-1736322274.html

https://ria.ru/20210415/nalet-1728415673.html

россия

бельгия

курчалоевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, бельгия, курчалоевский район, происшествия