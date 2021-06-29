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Байден рассказал о любви к поездам и дружбе с кондукторами
Байден рассказал о любви к поездам и дружбе с кондукторами - РИА Новости, 29.06.2021
Байден рассказал о любви к поездам и дружбе с кондукторами
Президент США Джо Байден рассказал, как его любовь к поездам чуть не стоила жизни кондуктору, дружелюбие которого не оценила охраняющая высшее руководство... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T22:32
2021-06-29T22:35
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джо байден
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сша
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, как его любовь к поездам чуть не стоила жизни кондуктору, дружелюбие которого не оценила охраняющая высшее руководство Штатов Секретная служба.Президент США, выступая в штате Висконсин, рассказал, что Секретная служба не любила, когда он пользовался поездами. Байден давно работает в Вашингтоне и в выходные отправляется в родной Делавэр в полутора сотнях километров. Когда он работал вице-президентом в администрации Барака Обамы, рассказал Байден, у него было право использовать самолет, но он отказывался из-за дороговизны такого вида транспорта."Я сел в поезд в пятницу, и эти ребята, они мне стали почти семьей, кондукторы. И один говорит: "Джоуи, малыш", и вот так хватает мою щеку", - рассказал Байден, продемонстрировав, как именно был схвачен за лицо."Я думал, они (Секретная служба – ред.) его застрелят. Правда, я так думал. Я сказал: нет-нет-нет, он друг", - продолжил президент США.Байден сказал, что тогда кондукторы ему сообщили свои подсчеты, согласно которым, на тот момент на поездах он проехал больше, чем пролетел на самолетах.
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барак обама, джо байден, вашингтон (город), сша, делавэр, в мире
Байден рассказал о любви к поездам и дружбе с кондукторами
22:32 29.06.2021 (обновлено: 22:35 29.06.2021)
 
© REUTERS / POOLПрезидент США Джо Байден на саммите G7 в Великобритании
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Великобритании - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© REUTERS / POOL

Байден рассказал, как его любовь к поездам чуть не стоила жизни кондуктору

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, как его любовь к поездам чуть не стоила жизни кондуктору, дружелюбие которого не оценила охраняющая высшее руководство Штатов Секретная служба.
Президент США, выступая в штате Висконсин, рассказал, что Секретная служба не любила, когда он пользовался поездами. Байден давно работает в Вашингтоне и в выходные отправляется в родной Делавэр в полутора сотнях километров. Когда он работал вице-президентом в администрации Барака Обамы, рассказал Байден, у него было право использовать самолет, но он отказывался из-за дороговизны такого вида транспорта.
"Я сел в поезд в пятницу, и эти ребята, они мне стали почти семьей, кондукторы. И один говорит: "Джоуи, малыш", и вот так хватает мою щеку", - рассказал Байден, продемонстрировав, как именно был схвачен за лицо.
"Я думал, они (Секретная служба – ред.) его застрелят. Правда, я так думал. Я сказал: нет-нет-нет, он друг", - продолжил президент США.
Байден сказал, что тогда кондукторы ему сообщили свои подсчеты, согласно которым, на тот момент на поездах он проехал больше, чем пролетел на самолетах.
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Барак ОбамаДжо БайденВашингтон (город)СШАДелавэрВ мире
 
 
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