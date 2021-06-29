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https://ria.ru/20210629/bayden-1738991792.html
Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией - РИА Новости, 29.06.2021
Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
Отношения Москвы и Вашингтона должны быть стабильными и предсказуемыми, считает американский лидер Джо Байден. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T07:39
2021-06-29T10:43
россия
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Отношения Москвы и Вашингтона должны быть стабильными и предсказуемыми, считает американский лидер Джо Байден.Стенограмму выступления распространил пресс-пул Белого дома.Говоря о разногласиях между двумя странами, Байден пообещал принять ответные меры в случае кибератак и "вмешательства" в американскую экономику. Он также обвинил своего предшественника Дональда Трампа в том, что тот нанес "невообразимый ущерб" диалогу Соединенных Штатов с союзниками. При этом он не уточнил, о каком именно ущербе идет речь.Саммит Россия — США состоялся в Женеве 16 июня.Глава МИД Сергей Лавров в понедельник в своей статье в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике" отметил, что поступающие из Вашингтона заявления после встречи Путина и Байдена не соответствуют той позиции, которую американская сторона занимала на встрече в швейцарской столице.
https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html
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"Деградировали до самой низкой планки" – Путин об отношениях США и России
"У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России.", – заявил Владимир Путин журналисту американской телекомпании NBC Киру Симмонсу перед саммитом с президентом США Джо Байденом.
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россия, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, сша, в мире
Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:39 29.06.2021 (обновлено: 10:43 29.06.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© AP Photo / Patrick Semansky

Байден заявил, что США необходимо иметь стабильные и предсказуемые отношения с Россией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Отношения Москвы и Вашингтона должны быть стабильными и предсказуемыми, считает американский лидер Джо Байден.

"Я дал понять президенту Путину в России, что <...> у нас должна быть возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, — в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата", — сказал он на мероприятии Нацкомитета Демократической партии.

Стенограмму выступления распространил пресс-пул Белого дома.
Говоря о разногласиях между двумя странами, Байден пообещал принять ответные меры в случае кибератак и "вмешательства" в американскую экономику.
Он также обвинил своего предшественника Дональда Трампа в том, что тот нанес "невообразимый ущерб" диалогу Соединенных Штатов с союзниками. При этом он не уточнил, о каком именно ущербе идет речь.
Саммит Россия — США состоялся в Женеве 16 июня.
Глава МИД Сергей Лавров в понедельник в своей статье в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике" отметил, что поступающие из Вашингтона заявления после встречи Путина и Байдена не соответствуют той позиции, которую американская сторона занимала на встрече в швейцарской столице.
Президент США Джо Байден после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 23:37Саммит Путина и Байдена
Саммит обманутых американских надежд
 
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