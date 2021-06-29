https://ria.ru/20210629/bayden-1738991792.html
Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией - РИА Новости, 29.06.2021
Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
Отношения Москвы и Вашингтона должны быть стабильными и предсказуемыми, считает американский лидер Джо Байден. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T07:39
2021-06-29T07:39
2021-06-29T10:43
россия
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737308647_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7ad281e2fa6dd9886102581a6ca0868.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Отношения Москвы и Вашингтона должны быть стабильными и предсказуемыми, считает американский лидер Джо Байден.Стенограмму выступления распространил пресс-пул Белого дома.Говоря о разногласиях между двумя странами, Байден пообещал принять ответные меры в случае кибератак и "вмешательства" в американскую экономику. Он также обвинил своего предшественника Дональда Трампа в том, что тот нанес "невообразимый ущерб" диалогу Соединенных Штатов с союзниками. При этом он не уточнил, о каком именно ущербе идет речь.Саммит Россия — США состоялся в Женеве 16 июня.Глава МИД Сергей Лавров в понедельник в своей статье в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике" отметил, что поступающие из Вашингтона заявления после встречи Путина и Байдена не соответствуют той позиции, которую американская сторона занимала на встрече в швейцарской столице.
https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737308647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1d02ed2344b17c55a8bc9618edc7f75.jpg
"Деградировали до самой низкой планки" – Путин об отношениях США и России
"У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России.", – заявил Владимир Путин журналисту американской телекомпании NBC Киру Симмонсу перед саммитом с президентом США Джо Байденом.
2021-06-29T07:39
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, сша, в мире
Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:39 29.06.2021 (обновлено: 10:43 29.06.2021)
Байден заявил, что США необходимо иметь стабильные и предсказуемые отношения с Россией