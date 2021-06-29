https://ria.ru/20210629/bayden-1738991792.html

Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией

Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией - РИА Новости, 29.06.2021

Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией

Отношения Москвы и Вашингтона должны быть стабильными и предсказуемыми, считает американский лидер Джо Байден. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T07:39

2021-06-29T07:39

2021-06-29T10:43

россия

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сергей лавров

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Отношения Москвы и Вашингтона должны быть стабильными и предсказуемыми, считает американский лидер Джо Байден.Стенограмму выступления распространил пресс-пул Белого дома.Говоря о разногласиях между двумя странами, Байден пообещал принять ответные меры в случае кибератак и "вмешательства" в американскую экономику. Он также обвинил своего предшественника Дональда Трампа в том, что тот нанес "невообразимый ущерб" диалогу Соединенных Штатов с союзниками. При этом он не уточнил, о каком именно ущербе идет речь.Саммит Россия — США состоялся в Женеве 16 июня.Глава МИД Сергей Лавров в понедельник в своей статье в газете "Коммерсант" и журнале "Россия в глобальной политике" отметил, что поступающие из Вашингтона заявления после встречи Путина и Байдена не соответствуют той позиции, которую американская сторона занимала на встрече в швейцарской столице.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

россия

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"Деградировали до самой низкой планки" – Путин об отношениях США и России "У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России.", – заявил Владимир Путин журналисту американской телекомпании NBC Киру Симмонсу перед саммитом с президентом США Джо Байденом. 2021-06-29T07:39 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, сша, в мире