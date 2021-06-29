https://ria.ru/20210629/bardo-1739104310.html

Суд во Франции оштрафовал Брижит Бардо за оскорбления охотников

Суд во Франции оштрафовал Брижит Бардо за оскорбления охотников - РИА Новости, 29.06.2021

Суд во Франции оштрафовал Брижит Бардо за оскорбления охотников

Суд города Арраса (север Франции) приговорил к штрафу в размере пяти тысяч евро французскую актрису Брижит Бардо за оскорбления главы Национальной федерации... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T18:42

2021-06-29T18:42

2021-06-29T18:42

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брижит бардо

франция

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ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Суд города Арраса (север Франции) приговорил к штрафу в размере пяти тысяч евро французскую актрису Брижит Бардо за оскорбления главы Национальной федерации охотников Вилли Шраена, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвокатов.Также суд обязал актрису выплатить Шраену тысячу евро в качестве возмещения убытков и тысячу евро в качестве компенсации за судебные расходы.В октябре 2019 года на сайте Фонда помощи животным Брижит Бардо появилась публикация, в которой актриса говорила об охотниках как "о недочеловеках отвратительной трусости" и "террористах животного мира", упоминая главу федерации охотников. Статья по-прежнему доступна на сайте фонда.Актриса, не присутствовавшая на заседании, адресовала письмо суду. Она признала, что является автором этих высказываний, которые "возможно, были сделаны в сырой манере", но по ее мнению, отвечают "на обеспокоенность большинства французов".Суд обязал Бардо в течение 15 дней должна удалить статью и все отрывки, признанные оскорбительными, и заменить ее ссылкой на постановление суда. В случае неисполнения за каждый день просрочки будет грозить штраф в 100 евро.

https://ria.ru/20190928/1559221005.html

https://ria.ru/20210626/lisovets-1738416117.html

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новости культуры, брижит бардо, франция