https://ria.ru/20210629/bardo-1739104310.html
Суд во Франции оштрафовал Брижит Бардо за оскорбления охотников
Суд во Франции оштрафовал Брижит Бардо за оскорбления охотников - РИА Новости, 29.06.2021
Суд во Франции оштрафовал Брижит Бардо за оскорбления охотников
Суд города Арраса (север Франции) приговорил к штрафу в размере пяти тысяч евро французскую актрису Брижит Бардо за оскорбления главы Национальной федерации... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T18:42
2021-06-29T18:42
2021-06-29T18:42
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ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Суд города Арраса (север Франции) приговорил к штрафу в размере пяти тысяч евро французскую актрису Брижит Бардо за оскорбления главы Национальной федерации охотников Вилли Шраена, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвокатов.Также суд обязал актрису выплатить Шраену тысячу евро в качестве возмещения убытков и тысячу евро в качестве компенсации за судебные расходы.В октябре 2019 года на сайте Фонда помощи животным Брижит Бардо появилась публикация, в которой актриса говорила об охотниках как "о недочеловеках отвратительной трусости" и "террористах животного мира", упоминая главу федерации охотников. Статья по-прежнему доступна на сайте фонда.Актриса, не присутствовавшая на заседании, адресовала письмо суду. Она признала, что является автором этих высказываний, которые "возможно, были сделаны в сырой манере", но по ее мнению, отвечают "на обеспокоенность большинства французов".Суд обязал Бардо в течение 15 дней должна удалить статью и все отрывки, признанные оскорбительными, и заменить ее ссылкой на постановление суда. В случае неисполнения за каждый день просрочки будет грозить штраф в 100 евро.
https://ria.ru/20190928/1559221005.html
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новости культуры, брижит бардо, франция
Суд во Франции оштрафовал Брижит Бардо за оскорбления охотников
Суд во Франции оштрафовал Брижит Бардо за оскорбления главы федерации охотников
ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Суд города Арраса (север Франции) приговорил к штрафу в размере пяти тысяч евро французскую актрису Брижит Бардо за оскорбления главы Национальной федерации охотников Вилли Шраена, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвокатов.
Также суд обязал актрису выплатить Шраену тысячу евро в качестве возмещения убытков и тысячу евро в качестве компенсации за судебные расходы.
В октябре 2019 года на сайте Фонда помощи животным Брижит Бардо появилась публикация, в которой актриса говорила об охотниках как "о недочеловеках отвратительной трусости" и "террористах животного мира", упоминая главу федерации охотников. Статья по-прежнему доступна на сайте фонда.
Актриса, не присутствовавшая на заседании, адресовала письмо суду. Она признала, что является автором этих высказываний, которые "возможно, были сделаны в сырой манере", но по ее мнению, отвечают "на обеспокоенность большинства французов".
Суд обязал Бардо в течение 15 дней должна удалить статью и все отрывки, признанные оскорбительными, и заменить ее ссылкой на постановление суда. В случае неисполнения за каждый день просрочки будет грозить штраф в 100 евро.