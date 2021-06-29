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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210629/aviaudary-1738987150.html
Эксперты назвали авиаудары США в Ираке и Сирии актом агрессии
Эксперты назвали авиаудары США в Ираке и Сирии актом агрессии - РИА Новости, 29.06.2021
Эксперты назвали авиаудары США в Ираке и Сирии актом агрессии
Недавние авиаудары США по объектам в Ираке и Сирии не имеют под собой законного основания, их можно приравнять к актам агрессии, нарушающим суверенитет этих... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T04:05
2021-06-29T04:05
война в сирии
россия
сирия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Недавние авиаудары США по объектам в Ираке и Сирии не имеют под собой законного основания, их можно приравнять к актам агрессии, нарушающим суверенитет этих государств, такое мнение высказал РИА Новости ряд экспертов.По словам профессора Школы права имени Томаса Джефферсона Марджори Кон, недавние удары нарушают устав ООН, а также суверенитет Ирака и Сирии. "Ни Ирак, ни Сирия, ни Иран не совершали вооруженную атаку на Соединенные Штаты или другую страну-член ООН, поэтому США не могут на законном основании утверждать, что действовали в интересах самообороны согласно статье 51 устава", - сказала Кон РИА Новости.Оправдывать удары самообороной - это "нонсенс", считает профессор Колледжа права Университета Иллинойса Фрэнсис Бойл. "У правительства США вовсе нет законного основания быть в Сирии против воли правительства страны... Россия и Иран имеют право быть в Сирии, так как находятся там по просьбе правительства страны, но у США такого разрешения от правительства Сирии нет", - заявил эксперт.В понедельник Пентагон сообщил, что США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии, это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных "на интересы Соединенных Штатов" в Ираке. Пентагон подчеркнул, что удары были проведены по оружейным складам и оперативным объектам, которыми пользовались несколько группировок, в том числе ополчение "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".Сирийский МИД осудил эти удары, заявив, что подобные действия являются посягательством на суверенитет Сирии и Ирака, и призвал Вашингтон незамедлительно отказаться от посягательств на территориальную целостность страны.
https://ria.ru/20210628/siriya-1738842831.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210620/siriya-1737789972.html
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россия, сирия, сша, в мире
Эксперты назвали авиаудары США в Ираке и Сирии актом агрессии
04:05 29.06.2021
 
© The Department of Defense Кадр видео авиаудара по базе проиранских ополченцев на границе Ирака и Сирии
Кадр видео авиаудара по базе проиранских ополченцев на границе Ирака и Сирии
© The Department of Defense

Эксперты считают, что авиаудары США в Ираке и Сирии нарушают международное право

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Недавние авиаудары США по объектам в Ираке и Сирии не имеют под собой законного основания, их можно приравнять к актам агрессии, нарушающим суверенитет этих государств, такое мнение высказал РИА Новости ряд экспертов.
По словам профессора Школы права имени Томаса Джефферсона Марджори Кон, недавние удары нарушают устав ООН, а также суверенитет Ирака и Сирии. "Ни Ирак, ни Сирия, ни Иран не совершали вооруженную атаку на Соединенные Штаты или другую страну-член ООН, поэтому США не могут на законном основании утверждать, что действовали в интересах самообороны согласно статье 51 устава", - сказала Кон РИА Новости.
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При авиаударе США на востоке Сирии погиб ребенок, сообщило СМИ
Оправдывать удары самообороной - это "нонсенс", считает профессор Колледжа права Университета Иллинойса Фрэнсис Бойл. "У правительства США вовсе нет законного основания быть в Сирии против воли правительства страны... Россия и Иран имеют право быть в Сирии, так как находятся там по просьбе правительства страны, но у США такого разрешения от правительства Сирии нет", - заявил эксперт.
В понедельник Пентагон сообщил, что США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии, это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных "на интересы Соединенных Штатов" в Ираке. Пентагон подчеркнул, что удары были проведены по оружейным складам и оперативным объектам, которыми пользовались несколько группировок, в том числе ополчение "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".
Сирийский МИД осудил эти удары, заявив, что подобные действия являются посягательством на суверенитет Сирии и Ирака, и призвал Вашингтон незамедлительно отказаться от посягательств на территориальную целостность страны.
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20 июня, 16:06В мире
СМИ: российские военные развернули колонну армии США в Сирии
 
Война в СирииРоссияСирияСШАВ мире
 
 
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