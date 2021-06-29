https://ria.ru/20210629/aviaudary-1738987150.html

Эксперты назвали авиаудары США в Ираке и Сирии актом агрессии

Эксперты назвали авиаудары США в Ираке и Сирии актом агрессии - РИА Новости, 29.06.2021

Эксперты назвали авиаудары США в Ираке и Сирии актом агрессии

Недавние авиаудары США по объектам в Ираке и Сирии не имеют под собой законного основания, их можно приравнять к актам агрессии, нарушающим суверенитет этих... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T04:05

2021-06-29T04:05

2021-06-29T04:05

война в сирии

россия

сирия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738945542_0:227:1500:1071_1920x0_80_0_0_f33e50b6199c3edf6c6804661310c390.jpg

ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Недавние авиаудары США по объектам в Ираке и Сирии не имеют под собой законного основания, их можно приравнять к актам агрессии, нарушающим суверенитет этих государств, такое мнение высказал РИА Новости ряд экспертов.По словам профессора Школы права имени Томаса Джефферсона Марджори Кон, недавние удары нарушают устав ООН, а также суверенитет Ирака и Сирии. "Ни Ирак, ни Сирия, ни Иран не совершали вооруженную атаку на Соединенные Штаты или другую страну-член ООН, поэтому США не могут на законном основании утверждать, что действовали в интересах самообороны согласно статье 51 устава", - сказала Кон РИА Новости.Оправдывать удары самообороной - это "нонсенс", считает профессор Колледжа права Университета Иллинойса Фрэнсис Бойл. "У правительства США вовсе нет законного основания быть в Сирии против воли правительства страны... Россия и Иран имеют право быть в Сирии, так как находятся там по просьбе правительства страны, но у США такого разрешения от правительства Сирии нет", - заявил эксперт.В понедельник Пентагон сообщил, что США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии, это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных "на интересы Соединенных Штатов" в Ираке. Пентагон подчеркнул, что удары были проведены по оружейным складам и оперативным объектам, которыми пользовались несколько группировок, в том числе ополчение "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".Сирийский МИД осудил эти удары, заявив, что подобные действия являются посягательством на суверенитет Сирии и Ирака, и призвал Вашингтон незамедлительно отказаться от посягательств на территориальную целостность страны.

https://ria.ru/20210628/siriya-1738842831.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/siriya-1737789972.html

россия

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сирия, сша, в мире