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США хотят ограничить авиасообщение с Белоруссией
США хотят ограничить авиасообщение с Белоруссией - РИА Новости, 29.06.2021
США хотят ограничить авиасообщение с Белоруссией
США планируют ограничить полеты в Белоруссию после инцидента с рейсом Ryanair, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в министерстве транспорта... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T21:59
2021-06-29T22:06
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
министерство транспорта сша
вильнюс
в мире
ryanair
белоруссия
сша
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. США планируют ограничить полеты в Белоруссию после инцидента с рейсом Ryanair, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в министерстве транспорта США.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Согласно источникам, об ограничениях будет объявлено во вторник. Предполагается, что одной из мер станет запрет на покупку в США авиабилетов в Белоруссию. Агентство отмечает, что подобную меру можно считать "символической", так как авиасообщение между США и Белоруссией уже ограничено.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США приостанавливает действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства. Соглашение от 3 декабря 2019 года дает право авиакомпаниям из США и Белоруссии летать и приземляться в обеих странах. Договор был заключен для продвижения международной авиации, конкуренции между компаниями, облегчения полетов и повышения возможностей для перемещения. В нем стороны договорились поддерживать высокий уровень безопасности и сохранности международного воздушного транспорта и подтвердили озабоченность угрозами безопасности воздушных судов.В начале июня США также объявили о вступлении в силу санкций против девяти белорусских госпредприятий. Согласно заявлению Белого дома, США в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают еще один список адресных санкций против представителей белорусских властей. США и ЕС обвиняют Минск в нарушении прав человека, коррупции, фальсификации итогов выборов 2020 года и в том, что власти страны задержали оппозиционера Романа Протасевича, что США и ЕС считают незаконным. Белоруссия все обвинения отрицает.
https://ria.ru/20210629/ssha-1738984044.html
https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738216651.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, министерство транспорта сша, вильнюс, в мире, ryanair, белоруссия, сша
США хотят ограничить авиасообщение с Белоруссией
21:59 29.06.2021 (обновлено: 22:06 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Блумберг: США планируют ограничить полеты в Белоруссию после инцидента с Ryanair

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. США планируют ограничить полеты в Белоруссию после инцидента с рейсом Ryanair, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в министерстве транспорта США.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
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Согласно источникам, об ограничениях будет объявлено во вторник. Предполагается, что одной из мер станет запрет на покупку в США авиабилетов в Белоруссию. Агентство отмечает, что подобную меру можно считать "символической", так как авиасообщение между США и Белоруссией уже ограничено.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США приостанавливает действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства. Соглашение от 3 декабря 2019 года дает право авиакомпаниям из США и Белоруссии летать и приземляться в обеих странах. Договор был заключен для продвижения международной авиации, конкуренции между компаниями, облегчения полетов и повышения возможностей для перемещения. В нем стороны договорились поддерживать высокий уровень безопасности и сохранности международного воздушного транспорта и подтвердили озабоченность угрозами безопасности воздушных судов.
В начале июня США также объявили о вступлении в силу санкций против девяти белорусских госпредприятий. Согласно заявлению Белого дома, США в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами разрабатывают еще один список адресных санкций против представителей белорусских властей. США и ЕС обвиняют Минск в нарушении прав человека, коррупции, фальсификации итогов выборов 2020 года и в том, что власти страны задержали оппозиционера Романа Протасевича, что США и ЕС считают незаконным. Белоруссия все обвинения отрицает.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичМинистерство транспорта СШАВильнюсВ миреRyanairБелоруссияСША
 
 
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