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Источник сообщил о риске отмены половины авиарейсов на Кубань
Источник сообщил о риске отмены половины авиарейсов на Кубань - РИА Новости, 30.06.2021
Источник сообщил о риске отмены половины авиарейсов на Кубань
Из-за новых требований к экипажам для заселения в отели в Краснодарском крае авиакомпании могут отказаться от половины рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик, сообщил РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-29T18:08
2021-06-30T00:00
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Из-за новых требований к экипажам для заселения в отели в Краснодарском крае авиакомпании могут отказаться от половины рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик, сообщил РИА Новости источник в одном из крупнейших перевозчиков.Власти региона на прошлой неделе объявили, что гостиницы региона с 1 июля должны принимать только постояльцев с отрицательным ПЦР-тестом либо сертификатом о вакцинации от коронавируса, а с 1 августа — только вакцинированных, если нет медицинских противопоказаний."Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в "эстафетах" и выполняют курортную программу полетов", — сказал источник.По его словам, авиакомпании "просто физически" не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня или вакцинацией.Другой источник, близкий к топ-менеджменту российского лоукостера "Победа", сообщил РИА Новости, что ежедневно 50 человек размещается на предполетный отдых в Сочи. По его словам, в компании рассматривают возможность сокращения числа рейсов на 40-50 процентов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, коронавирусы, новости - туризм, здоровье - общество, сочи, краснодарский край, общество
Источник сообщил о риске отмены половины авиарейсов на Кубань
18:08 29.06.2021 (обновлено: 00:00 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Авиакомпании могут отменить 50% рейсов на курорты Кубани

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Из-за новых требований к экипажам для заселения в отели в Краснодарском крае авиакомпании могут отказаться от половины рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик, сообщил РИА Новости источник в одном из крупнейших перевозчиков.
Власти региона на прошлой неделе объявили, что гостиницы региона с 1 июля должны принимать только постояльцев с отрицательным ПЦР-тестом либо сертификатом о вакцинации от коронавируса, а с 1 августа — только вакцинированных, если нет медицинских противопоказаний.
"Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в "эстафетах" и выполняют курортную программу полетов", — сказал источник.
По его словам, авиакомпании "просто физически" не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня или вакцинацией.
Другой источник, близкий к топ-менеджменту российского лоукостера "Победа", сообщил РИА Новости, что ежедневно 50 человек размещается на предполетный отдых в Сочи. По его словам, в компании рассматривают возможность сокращения числа рейсов на 40-50 процентов.
 
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