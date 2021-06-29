https://ria.ru/20210629/aviabilety-1739142282.html
В США хотят ввести запрет на продажу авиабилетов в Белоруссию
В США хотят ввести запрет на продажу авиабилетов в Белоруссию - РИА Новости, 29.06.2021
В США хотят ввести запрет на продажу авиабилетов в Белоруссию
Министерство транспорта США предлагает ввести запрет на продажу пассажирский авиабилетов в Белоруссию, в том числе на рейсы с пересадкой в третьих странах,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T23:39
2021-06-29T23:39
2021-06-29T23:48
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Министерство транспорта США предлагает ввести запрет на продажу пассажирский авиабилетов в Белоруссию, в том числе на рейсы с пересадкой в третьих странах, сообщило министерство."Сегодня, 29 июня 2021 года, министерство транспорта США издало приказ, предлагающий запрет на продажу пассажирских авиабилетов... между Соединенными Штатами и Беларусью", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.Запрет предлагается распространить на рейсы с пересадкой и сменой авиаперевозчика в третьей стране.Американский Минтранс объявил до 1 июля общественное обсуждение этой инициативы."Приказ министерства разрешает комментарии от заинтересованных сторон до 1 июля 2021 года", - сказано у документе,.В случае введения запрета американские власти намерены сохранить возможность разовых исключений в ситуациях, отвечающих интересам страны, в том числе на основании соображений гуманитарной необходимости и национальной безопасности, сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20210629/ssha-1738984044.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, министерство транспорта сша, белоруссия, сша
В США хотят ввести запрет на продажу авиабилетов в Белоруссию
23:39 29.06.2021 (обновлено: 23:48 29.06.2021)
Минтранс США рассматривает возможность запрета на продажу авиабилетов в Белоруссию
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Министерство транспорта США
предлагает ввести запрет на продажу пассажирский авиабилетов в Белоруссию
, в том числе на рейсы с пересадкой в третьих странах, сообщило министерство.
"Сегодня, 29 июня 2021 года, министерство транспорта США издало приказ, предлагающий запрет на продажу пассажирских авиабилетов... между Соединенными Штатами и Беларусью", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Запрет предлагается распространить на рейсы с пересадкой и сменой авиаперевозчика в третьей стране.
Американский Минтранс объявил до 1 июля общественное обсуждение этой инициативы.
"Приказ министерства разрешает комментарии от заинтересованных сторон до 1 июля 2021 года", - сказано у документе,.
В случае введения запрета американские власти намерены сохранить возможность разовых исключений в ситуациях, отвечающих интересам страны, в том числе на основании соображений гуманитарной необходимости и национальной безопасности, сообщили в министерстве.