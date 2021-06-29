https://ria.ru/20210629/aviabilety-1739142282.html

В США хотят ввести запрет на продажу авиабилетов в Белоруссию

В США хотят ввести запрет на продажу авиабилетов в Белоруссию - РИА Новости, 29.06.2021

В США хотят ввести запрет на продажу авиабилетов в Белоруссию

Министерство транспорта США предлагает ввести запрет на продажу пассажирский авиабилетов в Белоруссию, в том числе на рейсы с пересадкой в третьих странах,... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T23:39

2021-06-29T23:39

2021-06-29T23:48

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министерство транспорта сша

белоруссия

сша

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Министерство транспорта США предлагает ввести запрет на продажу пассажирский авиабилетов в Белоруссию, в том числе на рейсы с пересадкой в третьих странах, сообщило министерство."Сегодня, 29 июня 2021 года, министерство транспорта США издало приказ, предлагающий запрет на продажу пассажирских авиабилетов... между Соединенными Штатами и Беларусью", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.Запрет предлагается распространить на рейсы с пересадкой и сменой авиаперевозчика в третьей стране.Американский Минтранс объявил до 1 июля общественное обсуждение этой инициативы."Приказ министерства разрешает комментарии от заинтересованных сторон до 1 июля 2021 года", - сказано у документе,.В случае введения запрета американские власти намерены сохранить возможность разовых исключений в ситуациях, отвечающих интересам страны, в том числе на основании соображений гуманитарной необходимости и национальной безопасности, сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20210629/ssha-1738984044.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/aviasoobschenie-1739135205.html

белоруссия

сша

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задержание основателя telegram-канала nexta, министерство транспорта сша, белоруссия, сша