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В Нижегородской области более 13 тысяч человек остались без света

В Нижегородской области более 13 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 29.06.2021

В Нижегородской области более 13 тысяч человек остались без света

Более 13 тысяч человек в 41 населенном пункте остаются без света в Нижегородской области после прошедшего в ночь на вторник ливня и сильного ветра, сообщает... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T08:44

2021-06-29T08:44

2021-06-29T08:44

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

выкса

кстовский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Более 13 тысяч человек в 41 населенном пункте остаются без света в Нижегородской области после прошедшего в ночь на вторник ливня и сильного ветра, сообщает региональное управление МЧС.Поздно вечером в понедельник в Нижегородской области и Нижнем Новгороде прошла сильная гроза, ливень, град, со шквалистыми усилениями ветра."Последствия прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений по состоянию на 06.30 (мск) 29 июня: без электроснабжения остаются шесть муниципальных образований (Нижний Новгород, Выкса, Бор, Воротынский, Богородский и Кстовский районы), 41 населенный пункт, 4425 домов с населением 13 109 человек. Повалено 35 деревьев, повреждено три автомобиля", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/groza-1738956283.html

нижний новгород

выкса

кстовский район

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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), выкса, кстовский район, происшествия