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В Нижегородской области более 13 тысяч человек остались без света
В Нижегородской области более 13 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 29.06.2021
В Нижегородской области более 13 тысяч человек остались без света
Более 13 тысяч человек в 41 населенном пункте остаются без света в Нижегородской области после прошедшего в ночь на вторник ливня и сильного ветра, сообщает... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T08:44
2021-06-29T08:44
2021-06-29T08:44
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
выкса
кстовский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Более 13 тысяч человек в 41 населенном пункте остаются без света в Нижегородской области после прошедшего в ночь на вторник ливня и сильного ветра, сообщает региональное управление МЧС.Поздно вечером в понедельник в Нижегородской области и Нижнем Новгороде прошла сильная гроза, ливень, град, со шквалистыми усилениями ветра."Последствия прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений по состоянию на 06.30 (мск) 29 июня: без электроснабжения остаются шесть муниципальных образований (Нижний Новгород, Выкса, Бор, Воротынский, Богородский и Кстовский районы), 41 населенный пункт, 4425 домов с населением 13 109 человек. Повалено 35 деревьев, повреждено три автомобиля", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210628/groza-1738956283.html
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), выкса, кстовский район, происшествия
В Нижегородской области более 13 тысяч человек остались без света
В Нижегородской области из-за сильного ветра более 13 тысяч человек остались без света