https://ria.ru/20210629/ataka-1738989829.html
Американские военные в Сирии открыли ответный огонь после атаки их базы
Американские военные в Сирии открыли ответный огонь после атаки их базы - РИА Новости, 29.06.2021
Американские военные в Сирии открыли ответный огонь после атаки их базы
Американскую военную базу, расположенную на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, обстреляли с помощью ракет, военные открыли ответный огонь, сообщает... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T06:42
2021-06-29T06:42
2021-06-29T14:54
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Американскую военную базу, расположенную на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, обстреляли с помощью ракет, военные открыли ответный огонь, сообщает сирийский государственный телеканал "Сурия".Инцидент произошел в районе нефтяного месторождения Омар. По данным источников СМИ, около "незаконной базы" барражирует военная авиация.Коалиция США подтверждает ракетную атаку на свои силы в Сирии, пострадавших нет, заявил в твиттере представитель коалиции полковник Уэйн Маротто.По предварительным данным, ракетная атака произошла примерно в 19:44 по местному времени (совпадает с московским). При этом Маротто подчеркнул, что американские военные вели ответный огонь, действуя из соображений самообороны.Американские ударыРанее стало известно, что США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии.США ударили по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке. Эти места, как утверждает Пентагон, использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ополчение "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".Специализированный портал Military.com передает, что удары с воздуха в регионе нанесли истребители F-15 и F-16, применялись различные высокоточные снаряды. Истребители вылетели с баз США на Ближнем Востоке и после завершения операции благополучно вернулись, заявил изданию источник в Пентагоне.При этом сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что один ребенок погиб, еще три человека пострадали, предположительно, в результате удара ВВС США по жилым домам в провинции Дейр-эз-Зор. Также утверждается, что "американская авиация оккупантов" совершила в этом приграничном с Ираком районе более чем одно нападение.Акт агрессииНедавние авиаудары США по объектам в Ираке и Сирии не имеют под собой законного основания, их можно приравнять к актам агрессии, нарушающим суверенитет этих государств, такое мнение высказал РИА Новости ряд экспертов.По словам профессора Школы права имени Томаса Джефферсона Марджори Кон, недавние удары нарушают Устав ООН, а также суверенитет Ирака и Сирии.Оправдывать удары самообороной — это "нонсенс", считает профессор Колледжа права Университета Иллинойса Фрэнсис Бойл.Ситуация в СирииГражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах Арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.Вашингтон и его союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию против ИГ* — без разрешения государственных властей.Официальные власти Сирии считают эти действия оккупацией.*Террористическая организация, запрещенная в России
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ирак, сирия, иран, сша, в мире
Американские военные в Сирии открыли ответный огонь после атаки их базы
06:42 29.06.2021 (обновлено: 14:54 29.06.2021)
Американские военные в Сирии открыли ответный огонь после ракетных запусков по их базе
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Американскую военную базу, расположенную на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор
, обстреляли с помощью ракет, военные открыли ответный огонь, сообщает сирийский государственный телеканал "Сурия".
Инцидент произошел в районе нефтяного месторождения Омар. По данным источников СМИ, около "незаконной базы" барражирует военная авиация.
Коалиция США
подтверждает ракетную атаку на свои силы в Сирии
, пострадавших нет, заявил в твиттере представитель коалиции полковник Уэйн Маротто.
По предварительным данным, ракетная атака произошла примерно в 19:44 по местному времени (совпадает с московским). При этом Маротто подчеркнул, что американские военные вели ответный огонь, действуя из соображений самообороны.
Американские удары
Ранее стало известно, что США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии.
США ударили по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке
. Эти места, как утверждает Пентагон
, использовали несколько поддерживаемых Ираном
группировок боевиков, в том числе ополчение "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".
Специализированный портал Military.com
передает, что удары с воздуха в регионе нанесли истребители F-15 и F-16, применялись различные высокоточные снаряды. Истребители вылетели с баз США на Ближнем Востоке и после завершения операции благополучно вернулись, заявил изданию источник в Пентагоне.
При этом сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что один ребенок погиб, еще три человека пострадали, предположительно, в результате удара ВВС США по жилым домам в провинции Дейр-эз-Зор.
Также утверждается, что "американская авиация оккупантов" совершила в этом приграничном с Ираком районе более чем одно нападение.
Акт агрессии
Недавние авиаудары США по объектам в Ираке и Сирии не имеют под собой законного основания, их можно приравнять к актам агрессии, нарушающим суверенитет этих государств, такое мнение высказал РИА Новости ряд экспертов.
По словам профессора Школы права имени Томаса Джефферсона Марджори Кон, недавние удары нарушают Устав ООН, а также суверенитет Ирака и Сирии.
Оправдывать удары самообороной — это "нонсенс", считает профессор Колледжа права Университета Иллинойса Фрэнсис Бойл.
Ситуация в Сирии
Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах Арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.
Вашингтон и его союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию против ИГ* — без разрешения государственных властей.
Официальные власти Сирии считают эти действия оккупацией.
*Террористическая организация, запрещенная в России