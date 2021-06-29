https://ria.ru/20210629/ataka-1738989829.html

Американские военные в Сирии открыли ответный огонь после атаки их базы

Американские военные в Сирии открыли ответный огонь после атаки их базы - РИА Новости, 29.06.2021

Американские военные в Сирии открыли ответный огонь после атаки их базы

Американскую военную базу, расположенную на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, обстреляли с помощью ракет, военные открыли ответный огонь, сообщает... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T06:42

2021-06-29T06:42

2021-06-29T14:54

война в сирии

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сирия

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Американскую военную базу, расположенную на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, обстреляли с помощью ракет, военные открыли ответный огонь, сообщает сирийский государственный телеканал "Сурия".Инцидент произошел в районе нефтяного месторождения Омар. По данным источников СМИ, около "незаконной базы" барражирует военная авиация.Коалиция США подтверждает ракетную атаку на свои силы в Сирии, пострадавших нет, заявил в твиттере представитель коалиции полковник Уэйн Маротто.По предварительным данным, ракетная атака произошла примерно в 19:44 по местному времени (совпадает с московским). При этом Маротто подчеркнул, что американские военные вели ответный огонь, действуя из соображений самообороны.Американские ударыРанее стало известно, что США нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии.США ударили по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке. Эти места, как утверждает Пентагон, использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ополчение "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".Специализированный портал Military.com передает, что удары с воздуха в регионе нанесли истребители F-15 и F-16, применялись различные высокоточные снаряды. Истребители вылетели с баз США на Ближнем Востоке и после завершения операции благополучно вернулись, заявил изданию источник в Пентагоне.При этом сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что один ребенок погиб, еще три человека пострадали, предположительно, в результате удара ВВС США по жилым домам в провинции Дейр-эз-Зор. Также утверждается, что "американская авиация оккупантов" совершила в этом приграничном с Ираком районе более чем одно нападение.Акт агрессииНедавние авиаудары США по объектам в Ираке и Сирии не имеют под собой законного основания, их можно приравнять к актам агрессии, нарушающим суверенитет этих государств, такое мнение высказал РИА Новости ряд экспертов.По словам профессора Школы права имени Томаса Джефферсона Марджори Кон, недавние удары нарушают Устав ООН, а также суверенитет Ирака и Сирии.Оправдывать удары самообороной — это "нонсенс", считает профессор Колледжа права Университета Иллинойса Фрэнсис Бойл.Ситуация в СирииГражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах Арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.Вашингтон и его союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию против ИГ* — без разрешения государственных властей.Официальные власти Сирии считают эти действия оккупацией.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210516/siriya-1732557477.html

https://ria.ru/20210428/siriya-1730021840.html

https://ria.ru/20210321/siriya-1602009140.html

https://ria.ru/20210315/voyna-1600919407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирак, сирия, иран, сша, в мире