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Рада приняла в первом чтении проект об увеличении численности армии
Рада приняла в первом чтении проект об увеличении численности армии - РИА Новости, 29.06.2021
Рада приняла в первом чтении проект об увеличении численности армии
Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект об увеличении численности вооруженных сил страны на 4,4%, до... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T17:05
2021-06-29T17:05
2021-06-29T17:07
верховная рада украины
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в мире
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КИЕВ, 29 июн - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект об увеличении численности вооруженных сил страны на 4,4%, до 261 тысячи человек, такое решение поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Документ еще должен пройти второе чтение."Утвердить численность вооруженных сил Украины в количестве, не превышающем 261 тысячи человек, в том числе 215 тысяч военнослужащих", - говорится в документе.В законопроекте отмечается, что в особый период численность вооруженных сил увеличивается за счет личного состава, призванного на военную службу в ходе исполнения указов президента Украины о мобилизации.Согласно действующему закону, сейчас численность вооруженных сил Украины составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение президента Украины увеличить численность ВС страны, заявила, что таким образом "в центре Европы вскармливается милитаристский режим".
https://ria.ru/20210629/soyuznik-1739062292.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
Рада приняла в первом чтении проект об увеличении численности армии
17:05 29.06.2021 (обновлено: 17:07 29.06.2021)
Рада приняла в I чтении законопроект об увеличении численности ВС Украины на 4,4%