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Наука
https://ria.ru/20210629/apple-1739036575.html
Apple борется с блогерами, которые раскрывают ее секреты
Apple борется с блогерами, которые раскрывают ее секреты - РИА Новости, 29.06.2021
Apple борется с блогерами, которые раскрывают ее секреты
Apple намерена пресечь распространение данных о ее будущих продуктах, в том числе и смартфоне iPhone 13. Об этом сообщает портал Techspot со ссылкой на сетевых... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:18
2021-06-29T13:18
наука
apple iphone
apple
купертино
технологии
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Apple намерена пресечь распространение данных о ее будущих продуктах, в том числе и смартфоне iPhone 13. Об этом сообщает портал Techspot со ссылкой на сетевых информаторов, ставших фигурантами разбирательств компании.Юристы американского технологического гиганта рассылают письма известным инсайдерам и блогерам, в которых требуют прекратить распространение данных о ещё не выпущенной электронике. В Купертино подчеркивают, что "сливы" помогают конкурентам Apple получить служебную информацию и вводят потребителей в заблуждение.Среди прочих, такое предупреждение получил известный китайский сетевой информатор с ником Kang. Последний считает, что так как никаких обязательств компании не давал и не получал никакого вознаграждения за публикацию "утечек", то подчиняться требованиям Apple не собирается.Ранее Apple не обращала внимание на информационную шумиху вокруг ее будущих устройств, которая только подогревала интерес к еще не вышедшим смартфонам, компьютерам и планшетам. Так, именно благодаря инсайдерам об умной метке AirTag стало известно за пару лет до ее презентации.
https://ria.ru/20210624/iphone-1738464018.html
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apple iphone, apple, купертино, технологии

Apple борется с блогерами, которые раскрывают ее секреты

13:18 29.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаставка на экране нового смартфона компании Apple в магазине re:Store
Заставка на экране нового смартфона компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Apple намерена пресечь распространение данных о ее будущих продуктах, в том числе и смартфоне iPhone 13. Об этом сообщает портал Techspot со ссылкой на сетевых информаторов, ставших фигурантами разбирательств компании.
Юристы американского технологического гиганта рассылают письма известным инсайдерам и блогерам, в которых требуют прекратить распространение данных о ещё не выпущенной электронике. В Купертино подчеркивают, что "сливы" помогают конкурентам Apple получить служебную информацию и вводят потребителей в заблуждение.
Среди прочих, такое предупреждение получил известный китайский сетевой информатор с ником Kang. Последний считает, что так как никаких обязательств компании не давал и не получал никакого вознаграждения за публикацию "утечек", то подчиняться требованиям Apple не собирается.
Ранее Apple не обращала внимание на информационную шумиху вокруг ее будущих устройств, которая только подогревала интерес к еще не вышедшим смартфонам, компьютерам и планшетам. Так, именно благодаря инсайдерам об умной метке AirTag стало известно за пару лет до ее презентации.
iPhone 13
24 июня, 16:45Наука
Внешний вид всех iPhone 13 стал известен до презентации Apple
 
НаукаApple iPhoneAppleКупертиноТехнологии
 
 
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