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Apple борется с блогерами, которые раскрывают ее секреты
Apple борется с блогерами, которые раскрывают ее секреты - РИА Новости, 29.06.2021
Apple борется с блогерами, которые раскрывают ее секреты
Apple намерена пресечь распространение данных о ее будущих продуктах, в том числе и смартфоне iPhone 13. Об этом сообщает портал Techspot со ссылкой на сетевых... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:18
2021-06-29T13:18
2021-06-29T13:18
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Apple намерена пресечь распространение данных о ее будущих продуктах, в том числе и смартфоне iPhone 13. Об этом сообщает портал Techspot со ссылкой на сетевых информаторов, ставших фигурантами разбирательств компании.Юристы американского технологического гиганта рассылают письма известным инсайдерам и блогерам, в которых требуют прекратить распространение данных о ещё не выпущенной электронике. В Купертино подчеркивают, что "сливы" помогают конкурентам Apple получить служебную информацию и вводят потребителей в заблуждение.Среди прочих, такое предупреждение получил известный китайский сетевой информатор с ником Kang. Последний считает, что так как никаких обязательств компании не давал и не получал никакого вознаграждения за публикацию "утечек", то подчиняться требованиям Apple не собирается.Ранее Apple не обращала внимание на информационную шумиху вокруг ее будущих устройств, которая только подогревала интерес к еще не вышедшим смартфонам, компьютерам и планшетам. Так, именно благодаря инсайдерам об умной метке AirTag стало известно за пару лет до ее презентации.
https://ria.ru/20210624/iphone-1738464018.html
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