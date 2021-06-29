https://ria.ru/20210629/apple-1739036575.html

Apple борется с блогерами, которые раскрывают ее секреты

Apple борется с блогерами, которые раскрывают ее секреты - РИА Новости, 29.06.2021

Apple борется с блогерами, которые раскрывают ее секреты

Apple намерена пресечь распространение данных о ее будущих продуктах, в том числе и смартфоне iPhone 13. Об этом сообщает портал Techspot со ссылкой на сетевых... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:18

2021-06-29T13:18

2021-06-29T13:18

наука

apple iphone

apple

купертино

технологии

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Apple намерена пресечь распространение данных о ее будущих продуктах, в том числе и смартфоне iPhone 13. Об этом сообщает портал Techspot со ссылкой на сетевых информаторов, ставших фигурантами разбирательств компании.Юристы американского технологического гиганта рассылают письма известным инсайдерам и блогерам, в которых требуют прекратить распространение данных о ещё не выпущенной электронике. В Купертино подчеркивают, что "сливы" помогают конкурентам Apple получить служебную информацию и вводят потребителей в заблуждение.Среди прочих, такое предупреждение получил известный китайский сетевой информатор с ником Kang. Последний считает, что так как никаких обязательств компании не давал и не получал никакого вознаграждения за публикацию "утечек", то подчиняться требованиям Apple не собирается.Ранее Apple не обращала внимание на информационную шумиху вокруг ее будущих устройств, которая только подогревала интерес к еще не вышедшим смартфонам, компьютерам и планшетам. Так, именно благодаря инсайдерам об умной метке AirTag стало известно за пару лет до ее презентации.

https://ria.ru/20210624/iphone-1738464018.html

купертино

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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