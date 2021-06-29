https://ria.ru/20210629/antalya-1739099997.html

Около 120 тысяч туристов из России прилетели в Анталью с 22 июня

Около 120 тысяч туристов из России прилетели в Анталью с 22 июня - РИА Новости, 29.06.2021

Около 120 тысяч туристов из России прилетели в Анталью с 22 июня

Около 120 тысяч российских туристов прибыли на отдых в турецкую Анталью с 22 июня, когда были отменены ограничения на полеты между двумя странами, говорится в... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T18:22

2021-06-29T18:22

2021-06-29T18:22

туризм

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

россия

анталья (провинция)

новости - туризм

турция

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АНКАРА, 29 июн - РИА Новости. Около 120 тысяч российских туристов прибыли на отдых в турецкую Анталью с 22 июня, когда были отменены ограничения на полеты между двумя странами, говорится в полученном РИА Новости заявлении главы рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза.Полеты между РФ и Турцией были ограничены с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. С 22 июня Россия сняла введенные ограничения."Прибытие российских гостей в Анталью после отмены запрета на полеты продолжается. C 22 по 29 июня, то есть за 8 дней с момента отмены запрета на авиасообщение, к нам прибыли 119 490 российских гостей", - заявил Явуз.По его словам, всего с начала года в Анталью приехали 1,5 миллиона туристов. "Провинция пытается выйти на прежние рубежи. 26 июня был пик турпотока: в этот день в Анталью прилетели 60 тысяч иностранных туристов, из них 18 тысяч россиян", - отметил Явуз.Он добавил, что в Турции внимательно следят "за тревожными цифрами" по заболеваемости коронавирусом в России, при этом "туризм сдает экзамен на возможность путешествовать здоровым", несмотря на пандемию."Турция с начала июня изменила условия въезда. Российские гости, желающие въехать в нашу страну, должны либо пройти вакцинацию, либо представить справку о перенесенном заболевании COVID-19, либо пройти ПЦР-тестирование перед поездкой. Кроме того, они должны соблюдать правила безопасного туризма, применяемые в Турции", - заявил Явуз.

https://radiosputnik.ria.ru/20210619/turtsiya-1737698347.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/yalta-1738083204.html

россия

анталья (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, анталья (провинция), новости - туризм, турция