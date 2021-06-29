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Бразильских военных отправят в Амазонию для борьбы с вырубкой лесов

Бразильских военных отправят в Амазонию для борьбы с вырубкой лесов - РИА Новости, 29.06.2021

Бразильских военных отправят в Амазонию для борьбы с вырубкой лесов

Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, разрешающий отправку военнослужащих в Амазонию в рамках усилий по борьбе с экологическими преступлениями и... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:24

2021-06-29T11:24

2021-06-29T11:24

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, разрешающий отправку военнослужащих в Амазонию в рамках усилий по борьбе с экологическими преступлениями и незаконной вырубкой лесов, сообщает портал G1.Указа предусматривает отправку военнослужащих в штаты Амазонас, Мату-Гросу, Пара и Рондония, где они пробудут до 31 августа. Согласно тексту документа, вооруженные силы будут действовать в координации с местными властям и органами охраны окружающей среды.Ранее в мае Национальный институт космических исследований сообщил, что темпы вырубки лесов в бразильской Амазонии продолжают увеличиваться. Согласно данным онлайн платформы организации, в апреле 2021 года исчез 581 квадратный километр лесов, что на 43% больше аналогичного периода прошлого года.В марте вырубка лесов составила 368 квадратных километров, в феврале – 123 квадратных километра, в январе – 86 квадратных километров.В конце апреля, выступая на климатическом саммите, президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал побороть незаконную вырубку лесов менее чем через 10 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/les-1602699407.html

https://ria.ru/20210530/braziliya-1734782853.html

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жаир болсонару, амазонас, бразилия, в мире