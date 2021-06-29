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Актер Ростислав Гулбис умер в 32 года
Актер Ростислав Гулбис умер в 32 года - РИА Новости, 29.06.2021
Актер Ростислав Гулбис умер в 32 года
Актер Ростислав Гулбис, известный по ролям в сериалах "Полицейский с Рублевки" и "Чернобыль: Зона отчуждения", умер в больнице на 33-м году жизни из-за... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T18:52
2021-06-29T18:52
2021-06-29T21:12
культура
ростислав гулбис
россия
происшествия
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Актер Ростислав Гулбис, известный по ролям в сериалах "Полицейский с Рублевки" и "Чернобыль: Зона отчуждения", умер в больнице на 33-м году жизни из-за панкреатита, сообщила РИА Новости представитель артиста."Его забрали с приступом панкреатита в Костроме после съёмок клипа, и все", — сказала собеседница агентства, добавив, что актер умер в больнице.Ростислав Гулбис — актер театра и кино. Родился в 1989 году, известность приобрёл благодаря ролям в сериалах, среди которых "Полицейский с Рублевки", "Чернобыль: Зона отчуждения", "Нагиев на карантине".
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ростислав гулбис, россия, происшествия
Актер Ростислав Гулбис умер в 32 года
18:52 29.06.2021 (обновлено: 21:12 29.06.2021)
Актер из "Полицейского с Рублевки" Ростислав Гулбис умер в 32 года