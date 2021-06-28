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Культура
https://ria.ru/20210628/zveropoy-1738555475.html
Опубликован первый трейлер мультфильма "Зверопой 2"
Опубликован первый трейлер мультфильма "Зверопой 2" - РИА Новости, 28.06.2021
Опубликован первый трейлер мультфильма "Зверопой 2"
На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликовали первый трейлер анимационного фильма "Зверопой 2", который станет продолжением одноименного мультфильма... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T07:22
2021-06-28T07:22
u2
риз уизерспун
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликовали первый трейлер анимационного фильма "Зверопой 2", который станет продолжением одноименного мультфильма 2016 года.Действие развернется в вымышленном мире, который населяют антропоморфные животные. В центре событий снова окажется коала Бастер Мун, которая мечтает прогреметь на весь мир в масштабном музыкальном шоу. Однако продюсеры, посмотрев на команду Бастера, которая состоит хоть из талантливых, но малоизвестных ребят, не готовы дать им шанс. Последняя надежда Муна — сделать так, чтобы в шоу выступил лев Клей Кэллоуэй — местная легенда рока. Однако после потери жены он закрылся в своем поместье и не появлялся на публике долгие годы.Бастер и его команда, серди которых многодетная свинья Розита, дикобразиха-панк Эш, горилла Джонни и другие, должны убедить Клея вернуться на сцену и устроить шоу, которое никто никогда не забудет. Ожидается, что главных героев снова озвучат такие звезды Голливуда, как Мэттью Макконахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Тэрон Эджертон, Тори Келли, а также Бобби Каннавале, Холзи и вокалист U2 Боно. Премьера сиквела "Зверопоя" запланирована на 23 декабря.
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u2, риз уизерспун, скарлетт йоханссон, мэттью макконахи, голливуд, кино и сериалы, новости культуры

Опубликован первый трейлер мультфильма "Зверопой 2"

07:22 28.06.2021
 
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликовали первый трейлер анимационного фильма "Зверопой 2", который станет продолжением одноименного мультфильма 2016 года.
Действие развернется в вымышленном мире, который населяют антропоморфные животные. В центре событий снова окажется коала Бастер Мун, которая мечтает прогреметь на весь мир в масштабном музыкальном шоу.
Однако продюсеры, посмотрев на команду Бастера, которая состоит хоть из талантливых, но малоизвестных ребят, не готовы дать им шанс. Последняя надежда Муна — сделать так, чтобы в шоу выступил лев Клей Кэллоуэй — местная легенда рока. Однако после потери жены он закрылся в своем поместье и не появлялся на публике долгие годы.
Бастер и его команда, серди которых многодетная свинья Розита, дикобразиха-панк Эш, горилла Джонни и другие, должны убедить Клея вернуться на сцену и устроить шоу, которое никто никогда не забудет.
Ожидается, что главных героев снова озвучат такие звезды Голливуда, как Мэттью Макконахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Тэрон Эджертон, Тори Келли, а также Бобби Каннавале, Холзи и вокалист U2 Боно.
Премьера сиквела "Зверопоя" запланирована на 23 декабря.
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