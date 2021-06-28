https://ria.ru/20210628/zhuravlev-1738953011.html

Журавлев: роль платформенной занятости в экономике значительно усилится

Журавлев: роль платформенной занятости в экономике значительно усилится - РИА Новости, 28.06.2021

Журавлев: роль платформенной занятости в экономике значительно усилится

За занятостью на основе платформ – будущее, заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T19:02

2021-06-28T19:02

2021-06-28T19:02

институт региональных проблем

дмитрий журавлев

академия труда и социальных отношений

технологии

экономика

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. За занятостью на основе платформ – будущее, заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.Заявление прозвучало в РИА Новости на презентации исследования "Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда", которое провели ученые Института региональных проблем.Платформенная экономика основывается на онлайн-системах, представляющих комплексные типовые решения для взаимодействия между пользователями, включая коммерческие транзакции. Примеры платформ – такие гиганты сетевого бизнеса, как Alibaba, Amazon, Uber.Одной из целей исследования, по словам ученого, было показать, что из того опыта, что уже накоплен в мире в области платформенной экономики, можно использовать в российских реалиях."Платформы дали возможность ослабить безработицу. Она перестала быть жестким бичом даже в КНР, где предложение на рынке труда всегда превышало спрос", - отметил Журавлев.Кроме того, платформенная занятость развивает наукоемкие производства, дает возможность для заработка людям с ограниченными возможностями, молодым матерям, способствует карьерному росту и переформатирует рынок труда."В условиях платформенной занятости вы можете работать в десяти местах, у вас появляется возможность постоянного присутствия на рынке. Выбрав один вид деятельности, вы не закрываете для себя возможность выбрать впоследствии что-то другое", - сообщил на презентации исследования профессор кафедры общественных коммуникаций и рекламы Академии труда и социальных отношений Михаил БочаровУчастники презентации отметили, что благодаря платформенной занятости, можно стать потребителем инновационных сервисов раньше, чем они официально войдут на те или иные территории. Но и они также извлекают из платформ выгоду."Сам регион, если люди из него не уезжают, получает формирование компетентной группы. Люди остаются, а их квалификация растет. Регион начинает накапливать высококвалифицированные кадры. Это уже произошло в Ирландии и Индии", - отметила основатель и координатор исследовательского центра "RuGenerations – Теория поколений в России" Евгения Шамис.Вместе с тем, у платформенной экономики есть и негативные стороны, преодолеть которые только предстоит."50-60% новых проектов, с которыми выходят ребята, в той или иной степени подвязаны на платформы. В то же время недостаток российского рынка – недостаточно платформенных решений, направленных именно на высококлассных специалистов", - заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.В то же время, как отметили участники презентации, есть все основания надеяться, что эти недостатки будут в ближайшем будущем преодолены.

https://ria.ru/20190412/1552620450.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/dzheff-bezos-1576324806.html

https://ria.ru/20191125/1561542133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт региональных проблем, дмитрий журавлев, академия труда и социальных отношений, технологии, экономика