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Журавлев: роль платформенной занятости в экономике значительно усилится
Журавлев: роль платформенной занятости в экономике значительно усилится - РИА Новости, 28.06.2021
Журавлев: роль платформенной занятости в экономике значительно усилится
За занятостью на основе платформ – будущее, заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T19:02
2021-06-28T19:02
институт региональных проблем
дмитрий журавлев
академия труда и социальных отношений
технологии
экономика
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. За занятостью на основе платформ – будущее, заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.Заявление прозвучало в РИА Новости на презентации исследования "Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда", которое провели ученые Института региональных проблем.Платформенная экономика основывается на онлайн-системах, представляющих комплексные типовые решения для взаимодействия между пользователями, включая коммерческие транзакции. Примеры платформ – такие гиганты сетевого бизнеса, как Alibaba, Amazon, Uber.Одной из целей исследования, по словам ученого, было показать, что из того опыта, что уже накоплен в мире в области платформенной экономики, можно использовать в российских реалиях."Платформы дали возможность ослабить безработицу. Она перестала быть жестким бичом даже в КНР, где предложение на рынке труда всегда превышало спрос", - отметил Журавлев.Кроме того, платформенная занятость развивает наукоемкие производства, дает возможность для заработка людям с ограниченными возможностями, молодым матерям, способствует карьерному росту и переформатирует рынок труда."В условиях платформенной занятости вы можете работать в десяти местах, у вас появляется возможность постоянного присутствия на рынке. Выбрав один вид деятельности, вы не закрываете для себя возможность выбрать впоследствии что-то другое", - сообщил на презентации исследования профессор кафедры общественных коммуникаций и рекламы Академии труда и социальных отношений Михаил БочаровУчастники презентации отметили, что благодаря платформенной занятости, можно стать потребителем инновационных сервисов раньше, чем они официально войдут на те или иные территории. Но и они также извлекают из платформ выгоду."Сам регион, если люди из него не уезжают, получает формирование компетентной группы. Люди остаются, а их квалификация растет. Регион начинает накапливать высококвалифицированные кадры. Это уже произошло в Ирландии и Индии", - отметила основатель и координатор исследовательского центра "RuGenerations – Теория поколений в России" Евгения Шамис.Вместе с тем, у платформенной экономики есть и негативные стороны, преодолеть которые только предстоит."50-60% новых проектов, с которыми выходят ребята, в той или иной степени подвязаны на платформы. В то же время недостаток российского рынка – недостаточно платформенных решений, направленных именно на высококлассных специалистов", - заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.В то же время, как отметили участники презентации, есть все основания надеяться, что эти недостатки будут в ближайшем будущем преодолены.
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институт региональных проблем, дмитрий журавлев, академия труда и социальных отношений, технологии, экономика

Журавлев: роль платформенной занятости в экономике значительно усилится

19:02 28.06.2021
 
© РИА Новости / Александр НатрускинГенеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев
Генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. За занятостью на основе платформ – будущее, заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Заявление прозвучало в РИА Новости на презентации исследования "Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда", которое провели ученые Института региональных проблем.
Платформенная экономика основывается на онлайн-системах, представляющих комплексные типовые решения для взаимодействия между пользователями, включая коммерческие транзакции. Примеры платформ – такие гиганты сетевого бизнеса, как Alibaba, Amazon, Uber.
"Если конец XX века был временем технологической миграции, когда богатые страны пытались вывозить специалистов откуда угодно, включая бывший СССР, то платформенная экономика создает возможность для высокотехнологичной интеграции специалистов из разных стран", - подчеркнул Журавлев.
Одной из целей исследования, по словам ученого, было показать, что из того опыта, что уже накоплен в мире в области платформенной экономики, можно использовать в российских реалиях.
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"Платформы дали возможность ослабить безработицу. Она перестала быть жестким бичом даже в КНР, где предложение на рынке труда всегда превышало спрос", - отметил Журавлев.
Кроме того, платформенная занятость развивает наукоемкие производства, дает возможность для заработка людям с ограниченными возможностями, молодым матерям, способствует карьерному росту и переформатирует рынок труда.
"В условиях платформенной занятости вы можете работать в десяти местах, у вас появляется возможность постоянного присутствия на рынке. Выбрав один вид деятельности, вы не закрываете для себя возможность выбрать впоследствии что-то другое", - сообщил на презентации исследования профессор кафедры общественных коммуникаций и рекламы Академии труда и социальных отношений Михаил Бочаров
Участники презентации отметили, что благодаря платформенной занятости, можно стать потребителем инновационных сервисов раньше, чем они официально войдут на те или иные территории. Но и они также извлекают из платформ выгоду.
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"Сам регион, если люди из него не уезжают, получает формирование компетентной группы. Люди остаются, а их квалификация растет. Регион начинает накапливать высококвалифицированные кадры. Это уже произошло в Ирландии и Индии", - отметила основатель и координатор исследовательского центра "RuGenerations – Теория поколений в России" Евгения Шамис.
Вместе с тем, у платформенной экономики есть и негативные стороны, преодолеть которые только предстоит.
"Одна из главных проблем - защита личных данных. При недобросовестной конкуренции, оставляя сведения о себе на платформах, мы рискуем. Нужно законодательное урегулирование. Отсутствие у участников прав, льгот и преференций, пенсий и отпусков – также представляет проблему", - заявил профессор кафедры общественных коммуникаций и рекламы Академии труда и социальных отношений Михаил Бочаров.
"50-60% новых проектов, с которыми выходят ребята, в той или иной степени подвязаны на платформы. В то же время недостаток российского рынка – недостаточно платформенных решений, направленных именно на высококлассных специалистов", - заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.
В то же время, как отметили участники презентации, есть все основания надеяться, что эти недостатки будут в ближайшем будущем преодолены.
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Институт региональных проблемДмитрий ЖуравлевАкадемия труда и социальных отношенийТехнологииЭкономика
 
 
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