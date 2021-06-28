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Названы регионы, жители которых могут быстрее накопить на квартиру

Названы регионы, жители которых могут быстрее накопить на квартиру - РИА Новости, 28.06.2021

Названы регионы, жители которых могут быстрее накопить на квартиру

Семьи в Ямало-Ненецком округе, Магаданской области и Ненецком округе могут с учетом своих доходов и стоимости жилья на рынке быстрее других жителей регионов... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T00:44

2021-06-28T00:44

2021-06-28T01:04

россия

ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

центральный банк рф (цб рф)

москва

магаданская область

общество

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Семьи в Ямало-Ненецком округе, Магаданской области и Ненецком округе могут с учетом своих доходов и стоимости жилья на рынке быстрее других жителей регионов России накопить на типовую квартиру в своих субъектах, в то время как дольше других будут копить проживающие в Крыму, Кабардино-Балкарии и Севастополе, свидетельствует исследование РИА Новости.Льготная ипотека взвинтила ценыДля российских семей проблема приобретения собственного жилья не теряет актуальности вне зависимости от происходящих в экономике перемен и бушующих кризисов. Однако, как отмечают эксперты, в 2020 году на фоне кризиса из-за COVID-19 ситуация с доступностью приобретения жилья российскими семьями осложнилась.Основной причиной стал взрывной рост цен на недвижимость как на первичном, так и вторичном рынках. Аналитики отмечают, что программа льготной ипотеки, призванная увеличить шансы на улучшение населением своих жилищных условий, во многих регионах привела к росту цен на квартиры.Не все российские семьи в силу различных причин могут использовать возможности банковских программ для решения своего жилищного вопроса и вынуждены копить на квартиру. Эксперты РИА Новости оценили возможности граждан в использовании собственных средств для покупки квартиры, подготовив очередной, шестой по счету, рейтинг регионов по доступности жилья.Как считали рейтингРейтинг позволяет оценить потенциальные возможности покупки жилья в том или ином регионе за счет собственных средств семьи. Эксперты посчитали, за какое время семья с одним ребенком и среднестатистической зарплатой в каждом регионе сможет накопить на типовую квартиру с площадью 60 квадратных метров по ценам на начало 2021 года, не используя средства банка.При этом семья должна откладывать для этой цели максимально возможный свободный остаток денежных средств после совершения всех необходимых трат (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате уровня 2020 года, и используя накопленные депозиты на 1 апреля 2021 года.Эксперты отметили, что реальные траты российской семьи обычно больше, чем та сумма, которая укладывается в официальный прожиточный минимум, использовавшийся для расчета потенциально возможного денежного остатка, но меньше этого минимума они вряд ли могут быть.Рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей со средней по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2021 года.Рост цен на жильеСогласно результатам проведенного исследования, доступность жилья в целом по стране немного снизилась. В среднем по России для приобретения типовой квартиры в первом квартале 2021 года нужно копить минимум 4,7 года (по итогам первого квартала 2020 года требовалось 4,6 года). По мнению экспертов РИА Новости, увеличение срока можно объяснить стремительным ростом цен на жилье.По итогам первого квартала 2021 года цена квадратного метра на типовое жилье на вторичном рынке в среднем по России выросла на 11 процентов. В региональном разрезе единой динамики не наблюдается, хотя в подавляющем большинстве регионов цены увеличились. Самый драматичный рост зафиксирован в Москве, где средняя цена за квадратный метр типового жилья на вторичном рынке выросла более чем на 40 процентов.Помимо столицы, еще в 74 российских регионах цены на жилье показали рост. Снижение наблюдается только в четырех регионах России, еще в двух они не изменились. Самое значительное падение наблюдается в Оренбургской и Сахалинской областях, где средняя цена квадратного метра типового жилья на вторичном рынке в первом квартале 2021 года снизилась на девять процентов.В Карачаево-Черкесской Республике и Республике Саха (Якутия) средние цены за квадратный метр типового жилья на вторичном рынке почти не изменились по сравнению с первым кварталом 2020 года. При этом номинальные начисленные заработные платы по итогам прошлого года, согласно данным Росстата, выросли на 7,6 процента, а сумма вкладов физических лиц, по данным ЦБ, к 1 апреля 2021 года показала рост на 7,6 процента относительно аналогичной даты 2020 года.В лидерах северные регионыПотенциальная доступность жилья для семей с одним ребенком по итогам 2020 года в большинстве регионов стала ниже. Минимально возможный срок, за который можно было бы накопить на типовую двухкомнатную квартиру, по сравнению с прошлым годом вырос в 46 российских регионах. В 30 регионах этот срок снизился, в пяти ситуация не изменилась.В первую пятерку рейтинга вошли представители северных регионов России. Относительно низкие цены на жилье и традиционно высокие уровни начисленных заработных плат потенциально увеличивают возможности семей накопить на новую квартиру после осуществления минимально возможных трат.Входящие в первую пятерку регионы занимают высокие места и в рейтинге благосостояния российских семей. На семью с одним ребенком в каждом из этих регионов потенциально остается более 64 тысяч рублей свободных денежных ресурсов.Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, где семьям с одним ребенком необходимо немногим менее трех лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 60 квадратных метров.При этом стоимость такой квартиры в Ненецком автономном округе выше среднероссийского уровня, а в двух других ниже, однако максимально возможный свободный денежный остаток в семьях с одним ребенком более чем в полтора-два раза превышает средний по стране уровень во всех трех лидирующих регионах.Кроме того, еще в девяти субъектах федерации потенциальный срок для накопления на типовую квартиру в 60 квадратных метров ниже, чем в среднем по России, и в четырех из них стоимость такой квартиры выше, чем среднероссийская (3,7 миллиона рублей). Тем не менее это будет возможно только при условии, что расходы семьи не превышают двух прожиточных минимумов для взрослых и один для ребенка, а на приобретение квартиры откладывается весь максимально возможный денежный остаток.Где нужно копить более десяти летВ замыкающую рейтинг группу входят представители южных регионов и Северного Кавказа. Последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Севастополь, где среднестатистической семье с одним ребенком понадобится почти 16 лет на то, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 60 квадратных метров.Чуть более 15 лет придется копить семьям с одним ребенком, проживающим в Кабардино-Балкарской Республике, 14 лет на эту цель уйдет у семей в Крыму, и по 13,5 лет — у семей из Чеченской Республики и Алтайского края.Столь длительные сроки, необходимые семьям для накопления в данных регионах, аналитики объясняют низким уровнем номинальных начисленных заработных плат и, соответственно, отсутствием возможности откладывать для накопления значительные суммы. Во всех регионах, замыкающих рейтинг, за исключением Чечни, доступность жилья по сравнению с прошлым годом снизилась. Основной причиной стал взрывной рост цен на жилье.

https://ria.ru/20210627/ipoteka-1738798387.html

https://realty.ria.ru/20210626/zhilye-1738624069.html

https://realty.ria.ru/20210616/tseny-1737196389.html

https://realty.ria.ru/20210625/novostroyki-1738568036.html

россия

ненецкий автономный округ

москва

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ненецкий автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ (янао), федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), москва, магаданская область, общество