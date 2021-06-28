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https://ria.ru/20210628/zelenskiy-1738967340.html
Украинские националисты обвинили Зеленского в предательстве
Украинские националисты обвинили Зеленского в предательстве - РИА Новости, 28.06.2021
Украинские националисты обвинили Зеленского в предательстве
Участники разных украинских националистических партий и структур организовали акцию возле здания офиса президента Украины. Они обвиняют Владимира Зеленского в... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T20:41
2021-06-28T22:39
россия
андрей ермак
служба безопасности украины
александр лукашенко
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
владимир зеленский
белоруссия
киев
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КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Участники разных украинских националистических партий и структур организовали акцию возле здания офиса президента Украины. Они обвиняют Владимира Зеленского в предательстве и срыве спецоперации по задержанию 33 россиян, разыскиваемых Киевом в связи в конфликтом в Донбассе.Ранее Зеленский заявил, что в ходе своего последнего общения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко передал ему информацию о 33 россиянах, которых в июле прошлого года задержали в Белоруссии. Тогда в украинских СМИ появилась информация, что спецслужбы больше года проводили спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Они якобы предложили россиянам работу от имени ЧВК, те дали показания. Затем эту группу должны были привезти в Минск, а потом они должны были вылететь в Турцию, но их планировали посадить на Украине. По данным СМИ, затем спецоперацию отложили из-за контактов с Россией по обмену удерживаемыми лицами и перемирию, но белорусские спецслужбы задержали всю группу. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг версию причастности СБУ к приезду россиян в Минск. При этом он отказался комментировать операции украинских спецслужб, сославшись на их секретность.Несколько сот человек с флагами политических партий "Демократична сокира" ("Демократический топор"), "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) и других националистических организаций держат плакаты "Зеленский — предатель", "Зеленского на нары". Они также принесли плакат, на котором изображен процессуальный документ — "сообщение о подозрении Зеленскому в совершении госизмены".Участники собрания выступали в режиме свободного микрофона и выражали свое недовольство провалом "украинской спецоперации".К офису президента стянули несколько десятков полицейских.В июле 2020 года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а российская сторона не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лиц, из которых девять имеют украинское гражданство, подозреваются в участии в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в Генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа 2020 года направил в Генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.Российская Генпрокуратура 14 августа 2020 года сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских граждан возвращены в Россию. Тридцать третий — гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, — остался на территории Белоруссии.
https://ria.ru/20210617/voyna-1737336280.html
https://ria.ru/20210501/ukraina-1730797679.html
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россия, андрей ермак, служба безопасности украины, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, владимир зеленский, белоруссия, киев, в мире
Украинские националисты обвинили Зеленского в предательстве
20:41 28.06.2021 (обновлено: 22:39 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские националисты проводят акцию у офиса Зеленского, они обвинили его в предательстве

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КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Участники разных украинских националистических партий и структур организовали акцию возле здания офиса президента Украины. Они обвиняют Владимира Зеленского в предательстве и срыве спецоперации по задержанию 33 россиян, разыскиваемых Киевом в связи в конфликтом в Донбассе.
Ранее Зеленский заявил, что в ходе своего последнего общения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко передал ему информацию о 33 россиянах, которых в июле прошлого года задержали в Белоруссии. Тогда в украинских СМИ появилась информация, что спецслужбы больше года проводили спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Они якобы предложили россиянам работу от имени ЧВК, те дали показания. Затем эту группу должны были привезти в Минск, а потом они должны были вылететь в Турцию, но их планировали посадить на Украине. По данным СМИ, затем спецоперацию отложили из-за контактов с Россией по обмену удерживаемыми лицами и перемирию, но белорусские спецслужбы задержали всю группу. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг версию причастности СБУ к приезду россиян в Минск. При этом он отказался комментировать операции украинских спецслужб, сославшись на их секретность.
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Несколько сот человек с флагами политических партий "Демократична сокира" ("Демократический топор"), "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) и других националистических организаций держат плакаты "Зеленский — предатель", "Зеленского на нары". Они также принесли плакат, на котором изображен процессуальный документ — "сообщение о подозрении Зеленскому в совершении госизмены".
Участники собрания выступали в режиме свободного микрофона и выражали свое недовольство провалом "украинской спецоперации".
К офису президента стянули несколько десятков полицейских.
В июле 2020 года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
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Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а российская сторона не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лиц, из которых девять имеют украинское гражданство, подозреваются в участии в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в Генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа 2020 года направил в Генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.
Российская Генпрокуратура 14 августа 2020 года сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских граждан возвращены в Россию. Тридцать третий — гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, — остался на территории Белоруссии.
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РоссияАндрей ЕрмакСлужба безопасности УкраиныАлександр ЛукашенкоСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФВладимир ЗеленскийБелоруссияКиевВ мире
 
 
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