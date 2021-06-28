https://ria.ru/20210628/zelenskiy-1738967340.html

Украинские националисты обвинили Зеленского в предательстве

Украинские националисты обвинили Зеленского в предательстве - РИА Новости, 28.06.2021

Украинские националисты обвинили Зеленского в предательстве

Участники разных украинских националистических партий и структур организовали акцию возле здания офиса президента Украины. Они обвиняют Владимира Зеленского в... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T20:41

2021-06-28T20:41

2021-06-28T22:39

россия

андрей ермак

служба безопасности украины

александр лукашенко

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

владимир зеленский

белоруссия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ceb543db0285bbf42eac5c6a9ced2d6.jpg

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Участники разных украинских националистических партий и структур организовали акцию возле здания офиса президента Украины. Они обвиняют Владимира Зеленского в предательстве и срыве спецоперации по задержанию 33 россиян, разыскиваемых Киевом в связи в конфликтом в Донбассе.Ранее Зеленский заявил, что в ходе своего последнего общения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко передал ему информацию о 33 россиянах, которых в июле прошлого года задержали в Белоруссии. Тогда в украинских СМИ появилась информация, что спецслужбы больше года проводили спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Они якобы предложили россиянам работу от имени ЧВК, те дали показания. Затем эту группу должны были привезти в Минск, а потом они должны были вылететь в Турцию, но их планировали посадить на Украине. По данным СМИ, затем спецоперацию отложили из-за контактов с Россией по обмену удерживаемыми лицами и перемирию, но белорусские спецслужбы задержали всю группу. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг версию причастности СБУ к приезду россиян в Минск. При этом он отказался комментировать операции украинских спецслужб, сославшись на их секретность.Несколько сот человек с флагами политических партий "Демократична сокира" ("Демократический топор"), "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) и других националистических организаций держат плакаты "Зеленский — предатель", "Зеленского на нары". Они также принесли плакат, на котором изображен процессуальный документ — "сообщение о подозрении Зеленскому в совершении госизмены".Участники собрания выступали в режиме свободного микрофона и выражали свое недовольство провалом "украинской спецоперации".К офису президента стянули несколько десятков полицейских.В июле 2020 года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а российская сторона не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лиц, из которых девять имеют украинское гражданство, подозреваются в участии в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в Генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа 2020 года направил в Генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.Российская Генпрокуратура 14 августа 2020 года сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских граждан возвращены в Россию. Тридцать третий — гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, — остался на территории Белоруссии.

https://ria.ru/20210617/voyna-1737336280.html

https://ria.ru/20210501/ukraina-1730797679.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/medvedchuk-1733287410.html

россия

белоруссия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей ермак, служба безопасности украины, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, владимир зеленский, белоруссия, киев, в мире