https://ria.ru/20210628/zelenskiy-1738883141.html
Зеленский внес в Раду законопроект о большом гербе Украины
Зеленский внес в Раду законопроект о большом гербе Украины - РИА Новости, 28.06.2021
Зеленский внес в Раду законопроект о большом гербе Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о большом государственном гербе Украины, просит рассмотреть его как... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:22
2021-06-28T12:22
2021-06-28T12:22
верховная рада украины
владимир зеленский
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в мире
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КИЕВ, 28 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о большом государственном гербе Украины, просит рассмотреть его как неотложный."В соответствии со статьей 93 конституции Украины я вношу на рассмотрение Верховной рады законопроект о большом государственном гербе Украины и обозначаю его как неотложный", - заявил Зеленский в ходе выступления на торжественном заседании парламента по случаю Дня конституции Украины.На сегодняшний день большой герб на Украине отсутствует, хотя он предусмотрен конституцией. За все годы независимости его так и не смогли утвердить, хотя было четыре попытки. Последний конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины состоялся в 2020 году, победителем стал проект киевского художника Алексея Кохана. Однако геральдисты позже раскритиковали предложенный вариант. Какой именно вариант эскиза большого герба будет вынесен на голосование, пока неизвестно.
https://ria.ru/20200209/1564464259.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
Зеленский внес в Раду законопроект о большом гербе Украины
Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о большом государственном гербе