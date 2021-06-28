https://ria.ru/20210628/zdorove-1738903264.html

Названы три продукта, продлевающие жизнь

Названы три продукта, продлевающие жизнь - РИА Новости, 28.06.2021

Названы три продукта, продлевающие жизнь

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала перечислила продукты, которые могут продлить жизнь. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:23

2021-06-28T14:23

2021-06-28T16:15

елена малышева

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала перечислила продукты, которые могут продлить жизнь.Вместе с коллегой Дмитрием Шубиным она пригласила в студию трех долгожительниц, рассказавших о своем рационе питания. Так, 94-летняя Валентина Сергеевна каждый день съедает по два перепелиных яйца. По словам Шубина, этот продукт содержит холин, способствующий сохранению ясного рассудка даже в столь преклонном возрасте.Вторая гостья программы, 94-летняя Ирина Соломоновна, употребляет в пищу кисломолочные продукты. Как отметил медик, благодаря полезным бактериям они укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение.Еще одна участница телешоу, 95-летняя Серафима Степановна, всю жизнь ест грецкие орехи: в этом продукте содержатся антиоксиданты, помогающие притормозить старение клеток организма.Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко дал россиянам совет о том, как дожить до ста лет. По его словам, для этого нужно придерживаться правильного графика сна и бодрствования, режима питания и не забывать о физической активности.

https://ria.ru/20210622/kartofel-1738060501.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена малышева, михаил мурашко, здоровье - общество, общество