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Названы три продукта, продлевающие жизнь
Названы три продукта, продлевающие жизнь - РИА Новости, 28.06.2021
Названы три продукта, продлевающие жизнь
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала перечислила продукты, которые могут продлить жизнь. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:23
2021-06-28T16:15
елена малышева
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала перечислила продукты, которые могут продлить жизнь.Вместе с коллегой Дмитрием Шубиным она пригласила в студию трех долгожительниц, рассказавших о своем рационе питания. Так, 94-летняя Валентина Сергеевна каждый день съедает по два перепелиных яйца. По словам Шубина, этот продукт содержит холин, способствующий сохранению ясного рассудка даже в столь преклонном возрасте.Вторая гостья программы, 94-летняя Ирина Соломоновна, употребляет в пищу кисломолочные продукты. Как отметил медик, благодаря полезным бактериям они укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение.Еще одна участница телешоу, 95-летняя Серафима Степановна, всю жизнь ест грецкие орехи: в этом продукте содержатся антиоксиданты, помогающие притормозить старение клеток организма.Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко дал россиянам совет о том, как дожить до ста лет. По его словам, для этого нужно придерживаться правильного графика сна и бодрствования, режима питания и не забывать о физической активности.
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елена малышева, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
Названы три продукта, продлевающие жизнь
14:23 28.06.2021 (обновлено: 16:15 28.06.2021)
 
© Depositphotos / MonkeybusinessПожилые люди за едой
Пожилые люди за едой - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Depositphotos / Monkeybusiness

Телеведущая Елена Малышева назвала продукты, продлевающие жизнь

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала перечислила продукты, которые могут продлить жизнь.
Вместе с коллегой Дмитрием Шубиным она пригласила в студию трех долгожительниц, рассказавших о своем рационе питания. Так, 94-летняя Валентина Сергеевна каждый день съедает по два перепелиных яйца. По словам Шубина, этот продукт содержит холин, способствующий сохранению ясного рассудка даже в столь преклонном возрасте.
Вторая гостья программы, 94-летняя Ирина Соломоновна, употребляет в пищу кисломолочные продукты. Как отметил медик, благодаря полезным бактериям они укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение.
Еще одна участница телешоу, 95-летняя Серафима Степановна, всю жизнь ест грецкие орехи: в этом продукте содержатся антиоксиданты, помогающие притормозить старение клеток организма.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко дал россиянам совет о том, как дожить до ста лет. По его словам, для этого нужно придерживаться правильного графика сна и бодрствования, режима питания и не забывать о физической активности.
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