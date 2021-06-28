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Российские работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам
Российские работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам - РИА Новости, 28.06.2021
Российские работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам
Российские работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам, результаты исследования портала "Работа.ру" опубликовало агентство РБК. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T07:33
2021-06-28T07:34
работа.ру
экономика
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам, результаты исследования портала "Работа.ру" опубликовало агентство РБК.В опросе участвовали более тысячи представителей компаний из всех федеральных округов.Более трети опрошенных (36 процентов) собираются увеличить размер зарплаты работникам во втором полугодии текущего года. Не планируют менять зарплаты в своих фирмах в этом году 62 процентов респондентов, а еще два процента намереваются понизить их. При этом 54 процента опрошенных работодателей отметили, что уже поднимали зарплаты сотрудников в этом году. Чаще всего прибавка была до десяти процентов — это отметили 60 процентов респондентов из этой группы. На 10-30 процентов зарплаты работников обычно повышают в 36 процентах компаний. Еще три процента опрошенных работодателей рассказали, что в их фирмах повышение часто составляет 30-50 процентов текущей зарплаты, а один процент респондентов повышают зарплаты в полтора-два раза.Пока не повышали зарплаты в этом году 43 процента опрошенных работодателей, а три процента респондентов отметили, что зарплаты понизились.
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работа.ру, экономика
Российские работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам
07:33 28.06.2021 (обновлено: 07:34 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российские работодатели оценили готовность к повышению зарплат сотрудникам

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам, результаты исследования портала "Работа.ру" опубликовало агентство РБК.
В опросе участвовали более тысячи представителей компаний из всех федеральных округов.
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Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
Более трети опрошенных (36 процентов) собираются увеличить размер зарплаты работникам во втором полугодии текущего года. Не планируют менять зарплаты в своих фирмах в этом году 62 процентов респондентов, а еще два процента намереваются понизить их.
При этом 54 процента опрошенных работодателей отметили, что уже поднимали зарплаты сотрудников в этом году. Чаще всего прибавка была до десяти процентов — это отметили 60 процентов респондентов из этой группы. На 10-30 процентов зарплаты работников обычно повышают в 36 процентах компаний. Еще три процента опрошенных работодателей рассказали, что в их фирмах повышение часто составляет 30-50 процентов текущей зарплаты, а один процент респондентов повышают зарплаты в полтора-два раза.
Пока не повышали зарплаты в этом году 43 процента опрошенных работодателей, а три процента респондентов отметили, что зарплаты понизились.
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